Глава Синодального отдела заявил, что для верующих Сталин является в первую очередь гонителем Церкви…

Глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда считает, что изображения Сталина в главном храме Вооруженных сил РФ быть не должно, сообщает Интерфакс.

В эфире радио «Вера» он отметил, что в целом практика нанесения изображений светских лиц в храмовом пространстве существовала всегда, но фигура Сталина имеет совершенно определённый символизм.

«С его именем связаны многие беды в жизни людей, которые невозможно вычеркнуть из истории», — пояснил представитель Церкви.

Не давая однозначной оценки личности Сталина с исторической точки зрения, Легойда в то же время выразил личное мнение, которое заключается в том, что изображения Сталина «в храме быть не должно».

По его мнению, «резкая реакция, которую вызвал данный художественный замысел, свидетельствует, что эта инициатива требует более широкого обсуждения».

Ранее сообщалось о планах создателей главного военного храма России разместить на его стенах мозаики, которые бы отражали важнейшие победы в истории страны. Среди известных политиков в храме планировалось изобразить портрет Сталина над головами участников парада Победы.

Русская линия