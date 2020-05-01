После резкой критики данной акции со сторон Румынской Церкви власти Румынии решили убрать с городских улиц эти изображения…

Представитель Румынской Православной Церкви осудил появление в Румынии плакатов, на которых медработники изображены в образе святых с нимбами в форме коронавируса. По мнению Василе Бэнеску, речь идёт о «визуальном злоупотреблении христианской иконографией», сообщает Благовест-инфо.

Плакаты, выставленные на улицах Бухареста, также показались оскорбительными Гильдии медиков, добавил Бэнеску.

Автором скандальных изображений стала румынская художница Ванда Хутира, а заказчиком — рекламное агентство McCann Worldgroup, проводящее кампанию «Спасибо, доктор!»

На плакатах присутствуют элементы как православной, так и индуистской иконографии. На одном из них изображён человек, одетый в халат, шапочку и перчатки, со стетоскопом в правой руке и листом медицинского наблюдения в левой, складывает пальцы в христианском благословении. На другом плакате медсестра изображена с шестью руками — как индийский бог-разрушитель Шива. У всех героев плакатов — нимб, похожий на коронавирус.

«Считаю, что это нелепая кампания, направленная на продвижение антиутопического ви́дения ситуации, сложившейся в результате пандемии, неловкая попытка кражи символов и визуального злоупотребления христианской иконографией, отмеченная дурным вкусом, вдохновляемая невежеством и идеологией вражды, у которой одна цель — изображать карикатуры на христианство», — заявил Бэнеску.

Плакаты оскорбляют самих врачей и медсёстер, продолжил Бэнеску: «Это не просто кощунство, это ещё и оскорбление такой уважаемой профессии, как врач. Врачи, как и все мы, не считают себя святыми или импровизированными спасителями — они не требуют публичного почитания».

В мэрии Бухареста уже заявили, что попросят рекламное агентство убрать плакаты, «которые можно будет заменить другими — которые воздавали бы должную честь врачам, не оскорбляя при этом прохожих».

Русская линия