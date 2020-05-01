Президент США обвиняет в пандемии Пекин, однако американская разведка считает, что вирус всё же имеет природное происхождение…

Президент США Дональд Трамп заявил, что видел доказательства того, что коронавирус был разработан в Уханьском институте вирусологии. На пресс-конференции в Белом доме он сказал, что власти Китая либо не смогли остановить распространение вируса, либо решили, что не стоит этого делать, сообщает Би-би-си.

Журналист спросил президента Трампа, видел ли он данные, с высокой вероятностью указывающие, что Институт вирусологии в Ухане мог быть источником нового коронавируса. «Да, — ответил президент. — Я видел, видел».

«Они [Китай], возможно, совершили ошибку, или же всё началось по ошибке, а они совершили ещё одну ошибку — или же кто-то сделал это специально», — добавил Трамп.

Тем временем аппарат директора Национальной разведки США, который контролирует деятельность американских разведслужб, пришёл к выводу, что коронавирус не был создан в лаборатории или генетически модифицирован.

Разведслужбы, как сказано в заявлении, согласны с мнением подавляющего большинства учёных, считающих, что вирус возник в естественных условиях, а затем передался человеку.

Это первый ответ американских спецслужб на циркулирующие как в США, так и в Китае теории заговора о том, что вирус мог быть искусственно создан в китайской лаборатории и выпущен в мир.

Русская линия