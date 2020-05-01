Викарий Святейшего Патриарха Кирилла епископ Клинский Стефан подтвердил, что мозаики с изображением Президента РФ Владимира Путина на стенах главного храма Вооруженных сил РФ в Москве не будет. Причиной отказа размещать уже готовое мозаичное панно «Бескровное воссоединение Крыма» в храме стало мнение самого Владимира Путина, который посчитал неприличным своё изображение, так как оценки заслуг властей должны давать потомки, а не современники.

«В соответствии с пожеланием главы государства художественный совет решил мозаику не размещать», — заявил «Интерфаксу» епископ Стефан, который также является настоятелем главного военного храма России. На вопрос, сохранят ли эту мозаику, владыка ответил: «Вряд ли. Зачем она нужна, если её не используют? Но это вопрос к мозаичистам. Если им надо, пусть где-нибудь разместят».

Сам настоятель воинского храма не считает мозаику с изображением Путина и ряда высокопоставленных российских деятелей неуместной, поясняя, что нужно различать цель и средства.

«В одном случае мы говорим о том, что изображаем исторические события, то есть сражения, в которых участвовали наши великие полководцы — Суворов, Кутузов, Нахимов, благоверные князья Александр Невский, Дмитрий Донской, преподобные Ослябя и Пересвет. Эти картины, которые могут быть изображены в притворах храмов, на лестничных пролётах, подготавливают человека к духовному восприятию того, что воины находятся под небесным покровительством Бога. Это вполне нормальная традиция. Это не значит, что мы в алтарь вносим картины с изображением исторических событий», — отметил епископ Стефан.

Но есть второй аспект, добавил он, который заключается в том, могут ли в храме находиться изображения гонителей христианства. «Если вы посмотрите на икону Страшного суда, то там даже бес нарисован. Естественно, на клеймах святых угодников Божиих, где представлены сценки из житий, очень часто представлены сюжеты с их мучениями, и там, естественно, изображаются те, кто мучил этих святых», — рассказал настоятель.

Таким образом, можно понять, что епископ Стефан решил убрать из храма мозаику с изображением Путина (по требованию самого Путина), но не желает убирать мозаику с изображением Сталина (хотя на этом настаивают многие верующие). При этом в его высказываниях присутствует откроенное лукавство. Если бы речь шла об изображении портрета Сталина среди бесов и мучителей святых, никто бы из верующих против этого и не возражал. Однако, панно «Парад Победы» — это отнюдь не страшный суд, оно прославляет его участников, а не представляет их гонителями Церкви и безбожниками.

Так что владыка Стефан может сколько угодно рассказывать в СМИ о том, что в храмах допустимо изображать бесов и безбожников. Все верующие об этом и так знают. Но они хотят донести до сведения архипастыря, что их смущает, когда в храмах из сергианских чувств начинают прославлять богоборцев и тех, кто расстреливал новомучеников Церкви Русской, а именно это и делает указанное мозаичное панно.

Изображение Путина из храма в Москве решили убрать по требованию президента, который, слава Богу, ещё не утратил чувство скромности. Что же касается Сталина, то верующих в Художественном совете при Церкви слушать не хотят. И поэтому нам остаётся только надеться, что соответствующие указания по этому поводу владыке Стефану даст Святейший Патриарх Кирилл.

Русская линия