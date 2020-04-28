В этом году исполнилось 7 лет со дня похищения митрополита Алеппского Павла (Язиги) (Антиохийская Православная Церковь) и митрополита Алеппского Юханны Ибрагима (Сиро-Яковитская Церковь), которое произошло 22 апреля 2013 года.

По этому случаю Патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн Х (Язиги), родной брат похищенного православного Алеппского митрополита, и Мар Игнатий Афрем II, патриарх Антиохийский и всего Востока и первоиерарх Сиро-Яковитской Церкви, опубликовали совместное заявление. Перевод текста c греческого приводится на своих страницах Седмица.Ru (первоначально он был опубликован порталом «Ромфея»):

«Возлюбленные братья и духовные дети,

Христос Воскрес! Воистину Воскрес!

Братья, мы обращаемся к вам с Пасхальным приветствием, разделяем ваши молитвы в ваших домашних уголках и склоняем вместе с вами с вами колени и сердца перед Христом, Который был распят ради нас, который воскрес из мертвых и сделал нас воскрешенными Его Божественным Светом, отирая от душ пыль горьких времен и пепел опустошения и отчаяния.

Однако сияние Пасхи остаётся неполным из-за скорбного случая с нашими двумя братьями, епископами Алеппо, митрополитами Павлом Язиги и Юханной Ибрагимом, похищенными 22 апреля 2013 года. Сегодня мы обращаемся к вам и взываем ко всему миру, чтобы сказать, что христиане Ближнего Востока, наряду с его другими группами, все ещё платят своими жизнями и их судьбами налоги терроризму и насилию: перемещению, похищению людей, убийству и многим несчастьям. Несмотря на все это, они остаются верными своему обещанию любви к Иисусу Христу, поскольку Господь, Который искупил их на Кресте, поселил их на Ближнем Востоке две тысячи лет назад, чтобы исполнить радость Своего Евангелия.

С момента похищения до сегодняшнего дня тысячи намерений и множество попыток получить какую-либо информацию о судьбе двух епископов оставались бесплодными. Все это происходило на фоне утечек данных, улик, анализов и запросов, которые часто усложняют и запутывают перспективы.

С тех пор прошло 2557 дней, и мы никогда не жалели ни малейших усилий, чтобы довести это дело до счастливого конца и, в конечном итоге, до самого желанного освобождения двух епископов, когда они снова будут среди нас. Мы не пощадили какие-либо местные, региональные или даже международные двери, чтобы стучать в них, прося правительства, организации, политические движения и влиятельных личностей подключить это дело к множеству глобальных платформ. Это было сделано в числе многих других усилий. Мы выражаем нашу сердечную благодарность всем, кто предоставил помощь и обещания, предлагая свои усилия и вклад на гуманитарном, медийном, дипломатическом, политическом и политическом уровнях, будь то в официальном или личном формате. Отклик этих людей проливает свет надежды в черную печальную ночь.

Сегодня, ставя перед нашими глазами образ двух епископов, наших братьев, которые постоянно молятся за всех нас, мы просим всех верующих, где бы они ни находились, молиться за них на этой конкретной неделе. Мы просим их молиться за двух епископов и за каждого похищенного, пропавшего без вести или перемещенного, за любого человека, который попал в ловушку тяжелой ситуации, но затем нашел на Кресте Христа надежду и утешение, и был укреплен Его славным и победоносным воскресением.

Человек на Ближнем Востоке имеет не меньшую ценность, чем в других местах. Эта нынешняя пандемия, которая опустошает земной шар — пусть Бог избавит нас от неё, — является ярким доказательством того, что при любых обстоятельствах, выше любых соображений расы, религии или нации, мы все братья во человечестве, все на одной лодке — и на Ближнем Востоке и во всем мире.

Если бы только люди могли знать об этом. Если бы только политики и те, кто занимается мировыми делами, могли понять, что люди созданы из одной и той же природы и имеют одинаковое достоинство, независимо от их различий в стране, родине, языке, цивилизации и религии. Несмотря на свою горечь, эпидемия стала говорить нам о том, что мы живем в этом широком мире и имеем общее человеческое братство. Если бы только это было кристально ясно для глаз, сердца и восприятия тех, кто нарушает достоинство своего брата, не подозревая, что это в итоге будет направлено и против них самих, и что их собственное достоинство будет унижено, в конце концов. Прежде всего, мы все должны отстаивать истинное человеческое достоинство; мы должны осознавать, что достоинство, жизнь и существование наших собратьев являются частью нашего собственного сердца, существования и бытия.

Как христиане Леванта мы глубоко укоренились с давних времен. Наши корни никогда не увядают. Из этих корней вытекает великий оазис, которым является христианское Антиохийское присутствие на Востоке и во всем мире, оазис, процветающий и благоухающий христианским свидетельством во имя Самого прославленного Господа Иисуса Христа и с любовью к ближнему из всех слоев общества. История учит нас тому, что нам не нужно ни от кого защиты, и мы не стремимся ни к кому. Мы являемся оригинальной составляющей Ближнего Востока со всеми его извилинами и озарениями. Учитывая нашу роль, логика меньшинства и большинства распадается и заменяется логикой встречи и диалога, а также новаторской ролью христиан и других. Мы не являемся и никогда не будем картой, которую кто-либо будет разыгрывать.

Мы молимся сегодня за наших двух братьев-епископов и за каждого похищенного человека, помня о том, что мы не пожалеем усилий, чтобы отстаивать это дело и привести его к желаемому результату, которого очень ждут все христианские сердца, каждый потомок Леванта и каждый человек доброй воли. Сказав это, мы подтверждаем, что путь Креста всегда заканчивается зарей Воскресения.

Сегодня мы молимся Иисусу Христу, Владыке Воскресения и Хозяину Жизни, пусть Он откатит надгробную плиту Своим Крестом и порадует наши глаза Светом Воскресения. Мы молимся за мир, страдающий от эпидемии. Мы молимся за Ближний Восток во всех его странах, которые ищут зарю Воскресения, идущую от Голгофы Креста. Мы молимся за наших детей в Алеппо, которым мы особенно желаем Пасхального мира, прося Господа Воскресшего возродить надежду в их сердцах и наших.

С вами, братья, наши души преклоняются в молитве, наши сердца горят, как масляные лампы, по углам наших домов перед Господом Христом, Который воскрес из гроба. Мы молимся за мир во всем мире и за возвращение всех похищенных, в то время как мы просвещаем наши сердца и души Пасхальной надеждой и поем:

«Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав».

Дамаск, 22 апреля 2020 г.

Его Святейшество Мор Игнатий Афрем II

Патриарх Антиохийский и всего Востока и Верховный глава Вселенской Сирийской Православной Церкви

Его Блаженство Иоанн X

Патриарх Антиохийский и и всего Востока Греко-Православной Церкви"

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