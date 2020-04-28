Премьер-министр Кириакос Мицотакис заявил, что с 4 мая в Греции начнут постепенно открываться храмы…

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис обратил внимание на предельно жёсткое послание Архиепископ Афинского Иеронима и пообещал, что вскоре верующие Греции смогут молиться в храмах, но только при условии сохранения определенных карантинных мер.

Мицотакис сообщил, что правительство позволит открыть храмы Элладской Православной Церкви, закрытые из-за коронавируса, в два этапа, сообщает СПЖ со ссылкой на издание Orthodoxia News Agencу.

С 4 мая храмы будут открыты для индивидуальных молитв, а с воскресенья 17 мая верующие смогут участвовать в Божественных Литургиях.

Вместе с тем, Мицотакис подчеркнул, что верующие смогут принимать участие в храмовых богослужениях только при соблюдении строгих правил, оговоренных Священным Синодом и научным сообществом.

Премьер-министр поблагодарил также Архиепископа Иеронима и клириков Элладской Церкви за их понимание и сотрудничество относительно борьбы против коронавируса.

О реакции на это решение священноначалия Элладской Православной Церкви пока ничего неизвестно.

Русская линия