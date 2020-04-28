В Москве и Московской области начнут наказывать священнослужителей за нарушение распоряжений и инструкций по недопущению распространения коронавируса…

Рабочая группа по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции выступила с заявлением, в котором проинформировала священников Русской Православной Церкви о том, что Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл особым распоряжением установил ответственность священнослужителей за несоблюдение указаний, направленных на ограничение распространения коронавирусной инфекции, сообщает Патриархия.Ru.

Ниже мы приводим текст заявления целиком:

Продолжающийся рост количества заболевших коронавирусной инфекцией подтверждает необходимость всех профилактических мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, предпринятых в Церкви по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с момента появления эпидемической угрозы. Количество случаев заражения, в том числе среди клира и верующих, было бы значительно выше, если абсолютное большинство священнослужителей не отнеслись бы с вниманием к рекомендациям Священноначалия.

Вместе с тем, несмотря на предпринятые меры, ряд священнослужителей был инфицирован, а некоторые стали жертвами инфекции. Болезнь унесла жизни епископа Железногорского и Льговского Вениамина, протоиерея Владимира Вериги, клириков Богоявленского Елоховского кафедрального собора в Москве протоиерея Александра Агейкина и протодиакона Евгения Трофимова.

К сожалению, на начальных этапах распространения инфекции не все восприняли её как серьёзную угрозу, проигнорировав предостережения врачей и Священноначалия. В отдельных монастырях и некоторых храмах это привело к большому количеству случаев заражения. В связи с этим, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл особым распоряжением установил ответственность священнослужителей за несоблюдение указаний, направленных на ограничение распространения коронавирусной инфекции.

В ситуации риска заражения, верные священнической присяге, клирики продолжают совершать богослужения. Исполняя свой пастырский долг, они нуждаются в молитвенной поддержке церковной полноты.

В условиях ограничений особое значение приобретает пастырское окормление верующих на дому, а также в больницах, которое должно реализовываться с соблюдением всех профилактических требований, призванных обезопасить как клириков, так и мирян. Отделом по церковной благотворительности и социальному служению разработаны и разосланы в епархии рекомендации по причащению верных в больницах и на дому. Помимо этого, отдел готов предоставить любому клирику дополнительные консультации и ответить на имеющиеся вопросы.

Вслед за улучшением санитарно-эпидемической обстановки в Русской Православной Церкви будет поэтапно восстанавливаться церковно-приходская жизнь в привычной форме.

Русская линия