Русская линия
Сводка новостей от 13 марта 2020

Ситуация выходит из-под контроля
Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в США из-за коронавируса…

Дональд ТрампПрезидент США Дональд Трамп в пятницу объявил режим чрезвычайной ситуации в США из-за коронавируса. «Сегодня я официально объявляю о введении режима чрезвычайной ситуации», — сказал Трамп, выступая в Белом доме, сообщает Интерфакс.

Он пояснил, что объявление режима ЧС в США позволит Федеральному агентству по управлению в чрезвычайных ситуациях США направить на борьбу с коронавирусом до $ 50 млрд из фонда помощи при бедствиях.

Американский лидер указал, что власти США предпримут дополнительные действия, чтобы повысить возможность проводить медицинские проверки на предмет заражения коронавирусом. «Мы существенно увеличим нашу возможность проводить тесты», — сказал Трамп.

По его словам, цель заключается в том, чтобы все, кто должен пройти этот тест, могли сделать это быстро и безопасно.

Также он отметил, что данные, озвученные ранее в пятницу ВОЗ, подтвердили правильность решения США приостановить допуск на свою территорию граждан европейских стран. «Это позволит нам спасти огромное число жизней», — отметил президент США.

В США Covid-19 заболели более 1,7 тыс. человек, скончались минимум 40 человек.

Русская линия

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Ситуация выходит из-под контроля
Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в США из-за коронавируса...
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