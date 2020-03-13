Дополнительные меры по борьбе с распространением коронавируса были объявлены сегодня Священным Синодом Албанской Православной Церкви, сообщает портал Orthodoxtimes.com.

К сожалению, албанские архипастыри поддались быстро распространяемой в Европе панике перед лицом нового коронавируса и решили приостановить все великопостные ежедневные службы в храмах, кроме воскресных Божественных литургий.

Такое решение было принято до начала апреля. Албанская Церковь призвала в связи с этим верующих сугубо молиться дома или самостоятельно в храмах, которые будут открыты в течение дня.

Параллельно с этим албанские архиереи призвали верующих внимательно относиться к своей гигиене, избегать даже малейшего контакта между собой, отказаться от целования икон и других предметов внутри храма, а во время исповеди, которая будет по-прежнему проводиться, соблюдать безопасную дистанцию со священником.

Стоит отметить, что такие меры вряд ли смогут остановить распространение вируса, который передаётся воздушно-капельным путём. Однако, отмена великопостных богослужений не может не порадовать врага рода человеческого сатану, который, как известно, является князем мира сего.

Из истории известно, что во времена эпидемий и массовых болезней Православная Церковь всегда усиливала свою молитву в храмах и монастырях, а не отказывалась от великопостных богослужений в надежде, что таким образом удастся избежать распространения заболевания.

С сожалением приходится признать, что Албанская Православная Церковь в вопросе вспыхнувшей эпидемии решила более следовать советам светских властей, чем церковному опыту.

Русская линия