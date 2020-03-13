Туроператоры вынуждены были отказаться от организации поездок до 23 марта в связи с мерами еврейских властей по предотвращению распространения коронавируса…

Паломнические службы в Москве отменили все туры на Святую Землю до 23 марта в связи с карантином и готовы возвратить людям полную стоимость их поездок. При этом сами они могут оказаться в убытках из-за позиции ряда авиакомпаний, сообщает РИА Новости.

Ранее в понедельник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что вводится двухнедельный карантин (с 12 по 26 марта) для всех прибывающих из-за границы. Число израильтян, у которых диагностирован коронавирус, достигло 100, сообщил Минздрав страны. Ведомство также опубликовало рекомендации, согласно которым туристы могут приехать в на Святую Землю только, если им есть где провести две недели «домашнего карантина».

«На ближайшие две недели все группы отменены. Чаще всего будут возвраты с какой-то потерей или полные возвраты — здесь трудно определить. Всё будет решаться между авиакомпаниями, компаниями и всеми остальными», — сказал генеральный директор паломнической службы «Радонеж» Юрий Минулин.

В свою очередь, руководитель паломнического центра «Покров» Ольга Богатырева признала, что компания пока «не может добиться» разъяснений от Ростуризма и Роспотребнадзора относительно её возможных «юридических действий» в связи с создавшейся ситуацией.

«Мы аннулируем поездку, мы должны вернуть людям деньги, но они у нас, как минимум, в авиабилетах. Потому что авиабилеты, групповые тарифы, проплачиваются за месяц, и если „Уральские авиалинии“ нам говорят, что да, мы вернём, но в течение месяца, и здесь, по крайней мере, есть гарантия, то от авиакомпании „Эль Аль“ мы вообще ничего не можем понять, у нас зависли там большие суммы денег», — сказала Богатырева.

Она уточнила, что стоимость авиаперелёта составляет фактически половину, по крайней мере, 40% от стоимости всего тура на Святую Землю. По словам Богатыревой, сейчас центр «Покров» пытается «получить информацию от Ростуризма, что юридически — имеем ли мы право сейчас удерживать стоимость авиаперелета, либо это наши риски и мы должны, грубо говоря, продавать квартиру для того, чтобы возвращать людям деньги».

Ситуация осложняется тем, добавила она, что в настоящее время закрыты два приоритетных для данного паломнического центра направления — Святая Земля и Италия. Впрочем, с Италией ситуация проще: там не такие объёмы туров и, по словам Богатыревой, нет проблем с авиакомпаниями.

По информации туроператоров, сейчас они предлагают своим клиентам два варианта: возврат стоимости поездки, либо её перенос на более поздний срок или замена на какое-либо другое направление путешествия. «Мы предлагаем всем паломникам перенос на более поздние сроки. Если предложенные варианты их не устраивают, то тогда возврат денег», — сообщили в паломнической службе «Ковчег».

Центр «Покров» уже полностью вернул стоимость туров клиентам, которые должны были вылетать в Израиль 10 и 12 марта, причём, как отмечают в компании, «за свой счет, потому что за авиабилеты денег никто не вернул».

Что касается поездок, которые были запланированы на время после окончания карантина, 26 марта, то здесь компании заняли выжидательную позицию, надеясь на лучшее. «Ясности пока никакой нет, мы ждём снятия карантина и планируем 26-го отправить группу, если это будет возможно. Можно сказать, что паники нет, все ждут», — сказал представитель «Ковчега».

В «Радонеже» отмечают, что все группы в Израиль были здесь сформированы уже практически до середины мая, включая паломничество на схождение Благодатного огня (18 апреля). И в этой службе также не спешат отменять все запланированные поездки.

«Есть неоптимистический прогноз — что всё это продлится до какого-то неопределенного времени, более оптимистический — что перед Пасхой всё откроют. Что более вероятно, не могу сказать. Скорее, нужно дождаться конца марта, и тогда будет понятно, будет ли продлён карантин. И вот если будет, то тогда встреча Благодатного огня будет только теми нашими людьми, которые живут в Израиле, и теми, которые приедут по официальной линии», — предполагает Юрий Минулин.

Гендиректор «Радонежа» сообщил, что от этой паломнической службы на церемонию схождения Благодатного огня запланировали поездку около 50 человек. «Если же взять вообще по стране, то, я думаю, это несколько тысяч человек. А если говорить о периоде март-апрель-май, то это могут быть десятки тысяч. Потому что паломников, тех, кто знакомятся и ездят по святым местам, именно в Святую Землю, достаточно много», — сказал собеседник агентства.

В свою очередь, глава центра «Покров» заметила, что люди напуганы сложившейся ситуацией, и отказы от туров «идут вплоть до сентября». «Люди боятся. Причём мы предлагаем им перенос дат, и все равно отказываются, просят вернуть деньги», — говорит Ольга Богатырева.

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