В среду, 11 марта 2020 года, Патриарх Румынский Даниил направил во все епархии Румынского Патриархата специальную молитву об избавлении Европы и всего мира от новой коронавирусной эпидемии. Отныне эту молитву будут читать во всех православных храмах Румынии, сообщает греческий портал «Ромфея».

Глава Румынского Патриархата благословил читать эту молитву во время Божественной литургии, а также Всенощного бдения:

«Господь, Бог наш, богатый Своей милостью и Твоим мудрым провидением управляющий нашей жизнью, услышь нашу молитву, прими наше покаяние за наши грехи, останови новую заразную болезнь (новую эпидемию), как Ты однажды прекратил наказание Своего народа во времена царя Давида.

Ты, врач душ и телес наших, даруешь исцеление больным, поспешно поднимая их с ложа страданий, чтобы они прославляли Тебя, нашего Милостивого Спасителя, и защищали здоровых от всякой болезни.

Благослови, Господи, укрепи и защити Своей благодатью всех тех, кто с человеколюбием и жертвенностью заботится о больных у себя дома или в больницах.

Избавь людей от всех болезней и страданий и научи нас ценить жизнь и здоровье как Твои дары.

Дай нам, о Боже, Твой мир и наполни наши сердца непоколебимой верой в Твою защиту, надеждой на Твою поддержку и любовью к Тебе и нашему ближнему.

Ибо Ты милуешь нас и спасаешь нас, Бог наш, и мы Тебе воздаем славу: Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь".

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