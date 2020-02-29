Блаженнейший Митрополит Онуфрий выступил против предложений лечить украинский раскол автокефалией УПЦ. Путин готов к компромиссу и «держит дверь открытой» для Зеленского. Предстоятеля канонической УПЦ пригласили в Подгорицу

26 февраля 2020 года в столице Иордании г. Аммане состоялось собрание Предстоятелей и делегаций Поместных Православных Церквей. С инициативой провести встречу для обсуждения ситуации в межцерковных отношениях и вопросов сохранения православного единства выступил 21 ноября 2019 года в ходе пребывания в Москве Блаженнейший Патриарх Иерусалимский Феофил III.

В собрании приняли участие Блаженнейший Патриарх Феофил, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, Святейший Патриарх Сербский Ириней, Блаженнейший Митрополит Чешских земель и Словакии Ростислав, а также делегация Румынской Православной Церкви во главе с митрополитом Тырговиштским Нифонтом и делегация Польской Православной Церкви, которую возглавил архиепископ Люблинский и Холмский Авель.

Совещание началось общей молитвой, которая прозвучала на нескольких языках.

Обратившись к собравшимся со словами приветствия, Предстоятель Иерусалимской Православной Церкви, в частности, отметил: «Мы знаем, что единство — это дар Божий, и сознаем свою ответственность за сохранение единства, которое завещали нам апостолы».

«Сегодня мы собрались здесь во имя Господа нашего Иисуса Христа, — сказал Блаженнейший Владыка. — В основе нашего диалога лежит христианская любовь, это — единственный путь к примирению. Ответ на все наши вопросы должен быть найден в диалоге и братской любви».

Как подчеркнул Патриарх Феофил, собрание в Аммане — не Собор, а неформальная братская встреча, цель которой — инициировать диалог относительно проблем, с которыми сталкивается православный мир в нынешнее нелегкое время. «Мы надеемся, что эта встреча заложит основы для поиска решений. Мы должны бороться с разделениями и направлять свои усилия на сохранение единства и ведение диалога», — подчеркнул он.

Далее прозвучало слово Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, выступили Предстоятели и представители Поместных Церквей, а также Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий, рассказавший участникам собрания о событиях, происходящих в пределах Украинской Православной Церкви.

Напомнив, что Украинская Православная Церковь, пребывающая в составе Московского Патриархата, образована в 1990 году через получение Грамоты Патриарха Московского и всея Руси о даровании самостоятельности в управлении, Блаженнейший митрополит Онуфрий отметил:

«В течение времени внутренние и внешние обстоятельства, которые переживала Святая Украинская Православная Церковь и украинский народ, стимулировали процессы совершенствования уже имеющихся независимости и самостоятельности церковной жизни и служения. Сегодня мы имеем де-факто настоящую автокефалию. У нас функционирует Священный Синод, у нас есть Архиерейский Собор, у нас есть независимый церковный суд. Мы самостоятельно избираем и рукополагаем архиереев, открываем новые епархии. У нас есть свои духовные учебные заведения, различные синодальные учреждения по взаимодействию с внешним миром и социальным служением».

Владыка рассказал о ситуации с расколами в украинском Православии, отметив, что следствием так называемого объединительного процесса, инициированного в 2018—2019 годах Патриархом Константинопольским Варфоломеем, стало лишь увеличение раскола.

Блаженнейший митрополит Онуфрий также подробно остановился на шагах Константинопольского Патриарха в отношении церковной ситуации на Украине, отметив, что эти действия нарушают каноны Церкви и констатировав, что решением кризиса в украинском Православии могло бы стать устранение этих нарушений.

«Сегодня некоторые говорят, что сильным средством для уврачевания церковного раскола в Украине является получение автокефального статуса для Украинской Православной Церкви. Хочу быть честным перед Богом и своей совестью и скажу: уверен в том, что автокефальный статус Украинской Православной Церкви не уврачует раскол. Возможно, некоторые раскольники вернутся в лоно канонической Церкви, но не все. Автокефалия не даёт гарантии абсолютного единства. И в существующих в мире автокефальных Церквах есть свои расколы», — подчеркнул он.

По мнению Предстоятеля Украинской Православной Церкви, на повестке дня стоит выстраивание такого соборного церковного управления, «которое будет востребованным и эффективным для спасительного служения Святой Соборной Апостольской Православной Церкви в новом мировом пространстве». «Успешно решить эту проблему мы сможем только тогда, когда мы откажемся от своих личных амбиций и будем действовать в духе божественного смирения и братской любви», — уверен он.





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Президент России Владимир Путин готов на открытый диалог с украинским лидером Владимиром Зеленским и ждёт от него предложений по урегулированию ситуации на Донбассе, считает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу UKRLIFE. TV, комментируя перспективы урегулирования конфликта.

«Путин демонстрирует готовность выслушать какие-то предложения от Зеленского, которые могли бы быть предметом компромисса. Я условно это называю „держать дверь открытой“. Путин даёт понять, что он держит дверь возможного диалога открытой для поиска путей урегулирования. В отличие от ситуации с [Петром] Порошенко, он берет трубку, когда ему звонит Зеленский. Он хочет услышать от Зеленского то, на чем можно строить начало какого-то диалога. Но пока просто ничего такого не слышит, но оставляет ему шанс», — заявил Погребинский.

При этом политолог выразил мнение, что настоящее длительное перемирие на Донбассе может наступить лишь в том случае, если силы и средства будут разведены на достаточное расстояние, но пока против этого выступает именно Украина.

«Я уверен, что невозможно настоящее, долгоиграющее перемирие до тех пор, пока не разведены силы и средства на достаточное расстояние. На то, которое было предусмотрено. Там же целый спектр расстояний для разных видов вооружений, некоторые на 50 км нужно отвести. Я считаю, что прекратить обстрелы и взаимные убийства можно только в том случае, если мы добьёмся разведения сил по всей линии противостояния. Против чего фактически выступает Киев», — сказал Погребинский.

По словам эксперта, у Киева есть свои аргументы на этот счёт, в которых просматривается логика, однако если не рискнуть отвести силы — в Донбассе продолжат погибать люди.

Разведение сил по линии разграничения пока что произошло в районе Станицы Луганской, а также поселков Золотое и Петровское. Несмотря на это, в районе Золотого в начале прошлой недели произошло обострение.

В бою возле населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный под Луганском погиб один украинский военнослужащий, ещё четверо были ранены. На Украине утверждают, что ополченцы атаковали украинских военных. А в ЛНР заявили, что бой завязался после попытки украинских диверсантов проникнуть на территорию республики.





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27 февраля 2020 года, на следующий день после Совета Предстоятелей в Аммане, Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий направился в Черногорию. Его Блаженство ранее был приглашён сербскими архиереями на празднование дня памяти преподобного Симеона Мироточивого — отца святителя Саввы Сербского.

В 2019 году исполнилось 800 лет с того времени, как святитель Савва стал первым сербским архиереем.

Вечером 27 февраля Блаженнейший Митрополит Онуфрий вместе с митрополитом Черногорским и Приморским Амфилохием возглавил Крестный ход на площади кафедрального собора Воскресения Христова в Подгорице.

28 февраля делегация Украинской Православной Церкви во главе с Предстоятелем посетила Цетиньский монастырь, где поклонилась мощам святителя Петра Цетиньского, и митрополичью резиденцию митрополита Черногорского и Приморского Амфилохия. Во второй половине дня Блаженнейший Митрополит Онуфрий пообщался с представителями СМИ Черногории во время пресс-конференции.

29 февраля Предстоятель УПЦ в сослужении архиереев Украинской и Сербской Православных Церквей возглавил Божественную Литургию в кафедральном соборе Воскресения Христова в столице Черногории, после завершения которой состоялся 100-тысячный Крестный ход по улицам Подгорицы.

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