Патриарх Кирилл настаивает на упоминании Имени Божия в Конституции РФ. В Москве молитвенно почтили память десантников 6-й роты. В Крыму появится памятник Государю Николаю II и Александре Федоровне. В Гатчине установят памятник Императору Александру III

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл настаивает на необходимости упоминания Бога в Конституции России.

«Упоминание ценности веры в Бога в Конституции стало бы закреплением исторической и духовной преемственности народов нашей страны, не мыслящих себя вне религии (..) Ценность веры в Бога — это ещё и дань памяти миллионам людей, наших собратьев, которые подвергались преследованиям во времена богоборчества только потому, что не хотели отречься от веры. Эта идея должна быть понятна даже людям, далеким от религии», — заявил Патриарх Кирилл в пятницу на объединенном заседании Межрелигиозного совета России и Христианского межконфессионального консультативного комитета.

Предстоятель Русской Православной Церкви напомнил, что во многих Конституциях стран во всех частях света, как с христианским, так и с мусульманским большинством, содержится упоминание Бога. «Это ни в какой мере не подрывает принцип светскости там, где он является основополагающим, как и в нашей стране», — считает Патриарх Кирилл.

Наконец, по мнению Его Святейшества, упоминание Бога — это свидетельство того, что «никакая Конституция не в состоянии быть достаточным гарантом благополучия личности и общества, если игнорирует трансцендентное измерение в жизни людей».

Патриарх Кирилл не согласен с утверждениями, будто изменение Конституции является заведомо чем-то опасным для жизни общества. «Напротив, общественные отношения изменяются, и законы тоже подлежат естественному изменению. Неприкосновенен только один закон — нравственный, который мы призваны отстаивать своим свидетельством, в том числе в рамках диалога с государственной властью», — отметил Предстоятель.

Патриарх Кирилл считает, что Конституция 1993 года писалась в условиях начального этапа возрождения религиозной жизни и в условиях общественной нестабильности. «Люди вносили разного рода поправки под влиянием общей атмосферы, которая царила в стране, а то была не самая лучшая атмосфера для формирования Основного закона (..) Однако теперь времена поменялись, и мы призваны к тому, чтобы сообща ходатайствовать о внесении важного для нас ценностного измерения в обновленную Конституцию», — уверен Патриарх Кирилл.

Впрочем, на сей счёт среди верующих существует и другое мнение. В России, как известно, Конституция очень мало что значит для населения. Практически никто из россиян её не читал, в чём не так давно откровенно призналась известная спортсменка Елена Исинбаева. Она честно заявила, что сама первый раз в жизни прочитала Конституцию только потому, что в неё начали вносить поправки, а ей приходится участвовать в начавшейся дискуссии.

Действительно, русские люди, привыкшие к монархическому строю правления, традиционно испытывают уважение к самой власти и тому, что она транслирует, а не к законам, которые принимаются депутатами в огромном количестве. Будет вновь принятый закон подкреплён силой власти, и его будет соблюдать население, а нет — просто о нём забудут и всё. Ведь и в советские времена тоже принимались разного рода Конституции, но они мало что меняли в реальной жизни.

В этом плане инициатива внесения Имени Божия в Основной закон РФ, который не пользуется никаким авторитетом среди населения, не кажется столь важной и принципиальной задачей. Для нравственности россиян и российского общества гораздо важнее, что во главе Российского государства стоит человек, который развёлся со своей супругой, и который много лет подряд не желает отказываться от финансирования абортов. Не даром в русском народе существовала такая поговорка: «народ согрешит — Царь отмолит, Царь согрешит — никто не отмолит».





+ + +

27 февраля 2020 года в Москве молитвенно почтили память бойцов 6-й роты Воздушно-десантных войск, в 2000 году геройски погибших в бою в Аргунском ущелье в ходе Второй чеченской войны. По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Божественную литургию в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя возглавил Патриарший наместник Московской епархии митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий.

Его Высокопреосвященству сослужили епископ Видновский Тихон, председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами епископ Клинский Стефан, ключарь Храма Христа Спасителя протоиерей Михаил Рязанцев, духовенство города Москвы.

В храме молились родственники погибших, военнослужащие 38-й бригады управления Воздушно-десантных войск и 45-й отдельной бригады специального назначения, представители Военного университета Министерства обороны, члены Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

За Литургией была вознесена заупокойная ектения о воинах 6-й роты Воздушно-десантных войск.

По окончании богослужения была совершена заупокойная лития, перед началом которой митрополит Ювеналий обратился к духовенству и молящимся с архипастырским словом:

«Возлюбленные братья архипастыри, пастыри, воины, дорогие и возлюбленные братья и сестры!

Святейший Патриарх Кирилл благословил нам сегодня в этом соборе совершить Божественную литургию и помолиться о воинах 6-й роты Воздушно-десантных войск, которые двадцать лет назад геройски погибли, исполняя свой воинский долг.

Сейчас мы ещё раз совершим о них заупокойную молитву, и я хотел бы всех вас заверить, что Русская Православная Церковь ежедневно молится о властях и воинстве Российском, которые защищают священные рубежи нашей Родины. Благодаря их мужеству и мудрости мы живём в мире и благоденствии. Дай Бог и впредь сил нашему воинству, и пусть Господь сохраняет всех нас".

29 февраля — 1 марта 2000 года произошел бой у высоты 776 под Аргуном в Чечне, на рубеже Улус-Керт — Сельментаузен. Шестая рота 2-го батальона 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии (Псковской) под командованием гвардии подполковника М.Н. Евтюхина вступила в бой со значительно превосходящим по численности отрядом чеченских боевиков, руководимых Хаттабом. Когда на высоте почти не осталось живых гвардейцев и начали скапливаться террористы, гвардии подполковник М.Н. Евтюхин и гвардии капитан В.В. Романов вызвали огонь полковых орудий на себя. Из 90 десантников выжили только шестеро. Позже 22 бойцам присвоено звание Героев России (21 — посмертно), 63 награждены орденом Мужества (посмертно).





+ + +

В Алуште в октябре 2020 года на месте исторической встречи Цесаревича Николая Александровича с его невестой Принцессой Алисой Гессен-Дармштадтской установят памятник, посвященный этому событию. Об этом рассказала председательница наблюдательного совета Межрегиональной общественной организации «Русское единство» Елена Аксенова.

По ее словам, идея установить скульптуру возникла у алуштинских общественников, почитающих историю полуострова и родного города.

«В апреле 1894 года было объявлено о помолвке Николая с Алисой. Когда стало понятно, что отец Цесаревича Император Александр III находится в тяжёлом состоянии и не может выехать из своего имения в Ливадии, Алису пригласили в Крым. Там она и получила благословение от умирающего Императора», — пояснила Елена Аксенова.

Встреча будущих Царствующих супругов состоялась 10 октября 1894 года в Алуште на даче «Голубка», где Алиса остановилась по пути в Ливадию. Именно к 10 октября 2020 года и планируется установить скульптуру в Алуште.

По словам Елены Аксеновой, скульптура станет своеобразным обращением к молодежи. «Возникла идея установить памятник Николаю II и его супруге не как Императору и Императрице, а как молодым людям, придать им другой оттенок. Недалеко от дачи „Голубка“ находится ЗАГС. Установка памятника станет неким посылом молодому поколению, желающему создавать семьи», — отметила она.

Среди пяти предоставленных к конкурсу скульптур проектов была выбрана идея супругов Ирины Макаровой и Максима Батаева. Новый городской памятник запечатлеет четыре персоны: молодых Николая II и Алису Гессен-Дармштадскую и сопровождавших их дядю Великого Князя Сергея Александровича и его супругу Елизавету Федоровну — старшую сестру Алисы.

«Уникальность скульптуры в том, что все четыре человека трагически погибли, трое из них канонизированы Православной Церковью: Николай II, Александра Федоровна и Елизавета Федоровна. Это настоящая человеческая история», — сказал Максим Батаев.

Длина постамента составляет 4 м, высота памятника — 5 м.





+ + +

Памятник Императору Александру III по проекту 1899 года скульптора Паоло Трубецкого будет открыт летом 2020 года в Арсенальном каре Большого Гатчинского дворца под Санкт-Петербургом. Об этом на лекции в Институте культуры в Петербурге заявил помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.

Памятник будет создан на основе первых эскизов монумента Александру III работы скульптора и художника Паоло Трубецкого. В 1899 году скульптор изобразил Императора сидящим на троне, но данный проект остался нереализованным. Вместо него в 1909 году была открыта конная статуя Александра III работы Паоло Трубецкого. Памятник установили у Николаевского вокзала, как посвящение «Державному основателю Великого Сибирского пути».

На вопрос о возможном переносе конной статуи, которая в наши дни находится у Мраморного дворца, Владимир Мединский ответил, что «этот монумент достоин лучшего места, как достопримечательность, связанная с историей города», «решать судьбу памятника должны сами горожане».

С инициативой установки памятника выступили РИО общество совместно с РВИО. Творческий конкурс был объявлен 2018 году. Участникам предложили подготовить проекты памятника на основе эскизов работы Паоло Трубецкого 1899 года.

По итогам конкурса образ Государя-Миротворца жюри доверило Владимиру Бродарскому, выпускнику Петербургской Академии художеств. Планируется, что памятник будет открыт в 2020 году на территории Арсенального каре Большого Гатчинского дворца, любимой резиденции Александра III.

Русская линия