Обзор событий прошедшей недели во внешней политике России, а также политической и экономической жизни в США, Европе и на Ближнем Востоке…

Амманский Совет Предстоятелей призвал рассмотреть украинский вопрос на Всеправославном Соборе. Китайский коронавирус пришёл в Европу. По Индии прокатилась волна антимусульманских погромов. В Германии разрешили эвтаназию

26 февраля 2020 года в столице Иордании Аммане под председательством Патриарха Иерусалимского Феофила состоялось заседание Предстоятелей Поместных Православных Церквей, которые рассмотрели наиболее актуальные и проблемные вопросы, приведшие к расколу в мировом Православии.

Участники Совещания заключили, что решение вопросов общеправославного значения, в том числе и о даровании автокефалии Поместным Церквам, нужно принимать в духе всеправославного диалога и единства, а также при всеобщем согласии.

Иерархи признали необходимость диалога для решения текущей церковной ситуации на Украине, призвали власти Черногории уважать право собственности Сербской Церкви и заявили, что вопрос македонского раскола должен решаться Сербской Православной Церковью при всеправославной поддержке.

Совет принял решение о необходимости проведения ещё одного Совещания в этом году с надеждой, что к нему присоединится и первый по чести Константинопольский Патриарх, а также все остальные Предстоятели Поместных Церквей.

Полный текст итогового коммюнике опубликовал портал Оrthodoxia.info:

«26 февраля 2020 года в Аммане (Иордания) состоялась встреча Предстоятелей и представителей Поместных Православных Церквей, основная цель которой — единство и примирение в Святом Православии. Участники встречи отметили заботу Патриарха Иерусалимского о предотвращении неминуемой опасности раскола в рамках нашего православного общения.

Во встрече приняли участие делегации: Иерусалимской Православной Церкви во главе с Блаженнейшим Патриархом Иерусалимским Феофилом, Русской Православной Церкви во главе со Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, Сербской Православной Церкви во главе со Святейшим Патриархом Сербским Иринеем, Румынской Православной Церкви во главе с Его Высокопреосвященством митрополитом Тырговиштским Нифонтом, Польской Православной Церкви во главе с Его Высокопреосвященством архиепископом Люблинским и Холмским Авелем и Православной Церкви Чешских земель и Словакии во главе с Его Блаженством Митрополитом Чешских земель и Словакии Ростиславом.

Участники выразили благодарность его величеству королю Иордании Абдалле II, королю Хашимитского Королевства и хранителю христианских и мусульманских святынь на Святой Земле, а также народу Иордании за содействие в проведении этого собрания в их столице, Аммане, отметив выдающуюся работу Его Величества по содействию межконфессиональному диалогу на международном уровне.

Участники также поблагодарили Иерусалимский Патриархат и Его Блаженство Патриарха Феофила за все неустанные усилия, направленные на то, чтобы проложить путь к диалогу и объединить братьев в драгоценном духе единства, отметив, что исходящий из Иерусалима свет свидетельствует о том, что Святой Град постоянно провозглашает свой многоконфессиональный и многокультурный характер, радуясь своему существованию в качестве тёплого дома для трёх авраамических конфессий — христианства, иудаизма и ислама.

Делегации заявили, что это собрание призвано укрепить братские узы между братьями и их Церквами, содействовать узам мира во Христе среди них, выступать за единство Православных Церквей и возобновить диалог в молитвенной надежде на примирение там, где были разногласия.

В атмосфере братской любви собравшиеся на встрече согласились с тем, что решения, касающиеся вопросов общеправославного значения, включая предоставление автокефалии отдельным Церквам, должны быть окончательно оформлены в духе всеправославного диалога и единства, а также всеправославного консенсуса.

Относительно текущей церковной ситуации на Украине участники также признали, что всеправославный диалог необходим для исцеления и примирения.

По вопросу о Северной Македонии делегации заявили, что этот вопрос должен быть решён путём диалога в рамках Сербской Православной Церкви и при общеправославной поддержке.

Что касается Черногории, то участвовавшие делегации настоятельно призвали соответствующие власти уважать и отстаивать основополагающее право собственности на имущество, включая собственность Церкви.

Делегации согласились с тем, что им следует собраться как братьям, предпочтительно до конца этого года, с тем, чтобы укрепить узы общения посредством молитвы и диалога. Участники надеются, что Его Святейшество Вселенский Патриарх Варфоломей с известным почётным старшинством (πρεσβεια τιμήs) присоединится к этому диалогу вместе с другими братьями-Предстоятелями.

Делегации приняли призыв своего брата Патриарха Феофила III провести молитву за мир, за прекращение войны, болезней и страданий, за всех христиан, а также за единство Православной Церкви. Эта молитва должна состояться в Материнской Церкви, Храме Воскресения Христова (Гроба Господня) в Иерусалиме, перед Гробницей Христа, из которой Он воскрес и возвещает мир всему миру".





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Китайский коронавирус сумел дойти до Европы и, в частности, эпидемия уже началась в Италии. К 24 февраля здесь уже умерли от нового вируса 7 человек. Пятеро из них скончались за последние 24 часа. Число диагностированных случаев заражения COVID-19 на севере страны превысило 220, большинство из них в Ломбардии и Венето.

Власти по всей северной Италии закрыли школы, университеты, музеи и кинотеатры как минимум на неделю, а также запретили массовые мероприятия, включая знаменитый венецианский карнавал. Закрыты рестораны, многие компании разрешили своим сотрудникам работать на дому. 11 населенных пунктов, где проживает в общей сложности более 50 тысяч человек, под карантином в связи с риском распространения вируса. Власти надеются, что этих мер будет достаточно, чтобы в течение недели остановить распространение инфекции.

В Милане, втором по величине городе и финансовой столице Италии, где проживают 1,3 миллиона человек, в понедельник был закрыт главный готический собор города, отменены представления в оперном театре «Ла Скала», матчи чемпионата по футболу серии А, жители на всякий случай запасались продуктами.

Туристическая индустрия Италии, на которую приходится до 13% ВВП страны, терпит значительные убытки. Аналитики предупредили, что из-за вспышки коронавируса в промышленных районах страны экономика Италии может оказаться под угрозой рецессии. Итальянский фондовый рынок в понедельник упал почти на 5%.

Ряд стран уже предприняли защитные меры в связи с быстрым распространением коронавируса в Италии. Так, власти Маврикия объявили 40 пассажирам самолета авиакомпании Alitalia, прибывшим из Ломбардии, что им придётся либо отправиться в карантин, либо возвращаться домой. Авиакомпания сообщила, что туристы решили немедленно покинуть остров в Индийском океане.

Ирландия не рекомендовала своим гражданам путешествовать на север Италии. Тунис объявил, что готов приостановить авиасообщение с Италией. Накануне Австрия на некоторое время остановила движение поездов из Италии после того, как в одном из составов были обнаружены две пассажирки с подозрением на заражение коронавирусом COVID-19.

Министры здравоохранения Италии и соседних стран, Словении, Австрии, Швейцарии, Франции и Германии проведут во вторник, 25 февраля, встречу, чтобы обсудить и скоординировать действия по предотвращению распространения заболевания в странах Евросоюза.





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Власти Индии предложили предоставлять гражданство в ускоренном порядке немусульманам из ряда стран Южной Азии — Пакистана, Афганистана и Бангладеш, если те сталкиваются с притеснениями на родине. В результате в стране вспыхнули протесты мусульман, на которые резко отреагировали индуисты.

Во многих штатах Индии от местных мусульман потребовали доказать, что они являются гражданами страны, иначе их ждёт депортация, пишет Русская служба BBC. В Дели три ночи подряд проходили погромы в мусульманских районах, поджигались мечети, дома, магазины и автомобили.

Члены индуистской общины избивали невооруженных людей, в том числе журналистов. Группы мужчин были вооружены арматурой, палками и камнями. Некоторые погибшие были забиты до смерти. Журналисты свидетельствуют, что прохожих опрашивали на предмет религиозных взглядов. Одного фотокорреспондента заставили спустить трусы, чтобы доказать, что он не обрезан и, следовательно, не мусульманин.

Многие местные жители покидают дома вместе с имуществом, опасаясь эскалации насилия. По мнению наблюдателей, нынешние протесты — самые ожесточённые за десятилетия. Последняя волна началась 23 февраля после того, как группа индуистов атаковала участников сидячей забастовки, недовольных законом о гражданстве.

Последний раз беспорядки на религиозной почве произошли в Дели в 1984 году, когда индуисты нападали на сикхов. Тогда погибли более 3 тысяч человек.

Власти направляют в охваченные беспорядками районы полицию и войска. Столкновения совпали с визитом в Индию президента США Дональда Трампа, который заявил, что власти страны должны сами разобраться с происходящим. Соперники Трампа раскритиковали его реакцию, отметив, что он не осудил протесты.

25 февраля в Нью-Дели ввели запрет на массовые собрания. Премьер-министр страны Нарендра Моди призвал манифестантов к спокойствию и братству. При этом индийские власти отрицают, что закон о гражданстве направлен против мусульман, и настаивают, что он призван защитить меньшинства от преследований. В Индии с населением почти в 1,4 миллиарда человек живут около 190 миллионов мусульман.





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Запрет на эвтаназию на коммерческой основе противоречит Основному закону Германии. Такое решение Федеральный конституционный суд страны вынес в среду, 26 февраля. Судьи в Карлсруэ увидели в этом нарушение прав тяжёлобольных людей и докторов.

Самоубийство, которое христианство всегда считало величайшим грехом, по мнению немецкого суда, является личным правом каждого, и оно должно охраняться законом. Это право «включает свободу совершить самоубийство или прибегнуть к помощи третьей стороны для добровольного ухода из жизни», отметил председатель высшей судебной инстанции ФРГ Андреас Фоскуле.

При этом судебный вердикт не означает, что законодателям запрещено регулировать деятельность организаций, содействующих эвтаназии.

В ноябре 2015 года германский бундестаг объявил вне закона организации, содействующие на коммерческой основе эвтаназии в ФРГ. При этом, как отмечает агентство AFP, понятие «коммерческий» охватывало не только «материальную заинтересованность» при предоставлении возможности эвтаназии, но и неоднократное безвозмездное содействие уходу из жизни неизлечимо больных людей. Нарушение запрета грозило лишением свободы на срок до 3 лет.

Это решение стало объектом жёсткой критики сторонников самоубийства, и Федеральный конституционный суд встал на их сторону.

Русская линия