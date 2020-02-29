Сегодня мы вспоминаем подвиг псковских десантников, вступивших в неравный бой с чеченскими бандитами. Начиная с 29 февраля по 1 марта 2000 года 90 десантников 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й Псковской дивизии Воздушно-десантных войск противостояли в Аргунском ущелье под Улус-Кертом натиску около двух тысяч боевиков Хаттаба. Всего в бою погибли 84 псковских десантника, в том числе 13 офицеров. В живых остались 6 человек. Потери боевиков составили, по разным оценкам, от 500 до 700 человек.

По мнению военных экспертов, среди боевых столкновений, произошедших за всю вторую военную кампанию в Чеченской Республике, это был самый жестокий и самый драматичный бой. Он стал символом воинской доблести русских солдат. В соответствии с указом Президента России Владимира Путина 21 десантнику было присвоено звание Героя России, 63 награждены (посмертно) орденом Мужества.

Напомним, что в начале этого года мэр Грозного Муслим Хучиев, по инициативе главы Чечни Рамзана Кадырова, подписал распоряжение о переименовании 9-й линии Старопромысловского района города в честь 84-х псковских десантников.

«Крылатая пехота / Не вышла из огня. / Прости, Шестая рота, Россию и меня. / Погибшая, бессмертной / Ты стала наяву / В бою под Улус-Кертом, / Как в битве за Москву. / Прощай, Шестая рота, / Ушедшая в века — / Бессмертная пехота Небесного полка» (Виктор Верстаков «Не вышли из огня»).

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