Патриарх Сербский Ириней считает, что вмешательство Фанара в дела УПЦ лишь ухудшило положение дел на Украине. Предстоятель Албанской Православной Церкви принял украинских паломников и поддержал каноническую Украинскую Православную Церковь. Госсекретарь США второй раз на четыре месяца встретился с главой украинских раскольников

Вмешательство Константинопольского Патриархата не привело к исцелению раскола на Украине, а лишь намного ухудшило церковную ситуацию в стране. Об этом заявил Святейший Патриарх Сербский Ириней на встрече с группой украинских паломников, состоявшейся после вечернего богослужения в соборном храме Архистратига Михаила в Белграде 30 января 2020 года.

«Как уже известно, позиция нашей Церкви такова, что мы осуждаем вмешательство Константинопольского Патриархата во внутренние дела Украинской Православной Церкви. То, что они [Константинопольский патриархат] сделали, то сделали только хуже, чем было раньше на Украине», — сказал Предстоятель Сербской Православной Церкви.

Патриарх Ириней в очередной раз выразил поддержку Украинской Православной Церкви, и отметил, что сделает всё возможное, «чтобы эта ситуация, это положение, насколько это возможно, улучшилось».

«За вашу и за нашу Церкви, у которой тоже есть проблемы, мы молим Господа Бога, чтобы все эти проблемы решились наилучшим образом», — сказал Предстоятель Сербской Православной Церкви.

Епископ Барышевский Виктор, который возглавляет паломническую группу УПЦ, поблагодарил Патриарха за возможность молитвенного и внебогослужебного общения и передал Его Святейшеству приветствие от имени Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия.

«Мы были в пределах Сербской Православной Церкви в Черногории, где наши православные братья также нуждаются в особой молитвенной поддержке. По зову наших сердец мы направились сюда, чтобы поддержать наших братьев и сестер, потому как знаем и понимаем, что это такое, поскольку в течение последних лет также переживаем давление со стороны внешних сил, со стороны отдельных представителей власти, и защищаем свою веру и свою каноническую Украинскую Православную Церковь. Мы убеждены, что наша сила только во Христе. Это та сила, которой живёт каждый верующий православный христианин. Если мы будем подавать друг другу руку помощи, предоставлять молитвенную и любую другую поддержку, тогда и Господь будет помогать нам преодолевать всевозможные сложности и испытания, которые есть сегодня как на Украине, так и в Черногории, и в других Поместных Православных Церквах», — сказал епископ Виктор.

В дар Патриарху Иринею была передана картина с изображением Киево-Печерской Лавры и список Браиловской-Ченстоховской иконы Божией Матери. В завершение встречи украинские паломники пропели Предстоятелю Сербской Церкви многолетие.

Представители УПЦ совершают паломничество на Балканы с 24 января 2020 года по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия. Паломническую группу возглавляет епископ Барышевский Виктор, его сопровождает заместитель председателя ОВЦС УПЦ протоиерей Николай Данилевич. В поездке принимают участие духовенство и миряне Хмельницкой епархии УПЦ, храмы которых захвачены раскольниками, а также директор Паломнического центра УПЦ В.И. Телиженко. 27 января паломники приняли участие в торжествах по случаю дня памяти святого Саввы Сербского, проходивших в монастыре «Савина Главица» (Черногория). 29 января имели встречу с Блаженнейшим Архиепископом Тиранским и всей Албании Анастасием.





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29 января 2020 года в Тиране состоялась встреча Предстоятеля Албанской Православной Церкви Архиепископа Тиранского и всей Албании Анастасия (Яннулатоса) и главы Представительства УПЦ при европейских международных организациях епископа Барышевского Виктора (Коцабы), а также делегации верующих и духовенства УПЦ.

Во время встречи с духовенством и мирянами УПЦ Предстоятель Албанской Православной Церкви Архиепископ Тиранский и всей Албании Анастасий рассказал о своём отношении к религиозной ситуации в Украине.

«Я настаиваю, что в конце концов расколы преодолеваются Вселенскими Соборами, а не письмами или чем-то другим. Сейчас нет необходимости вникать в детали. Хочу вам сказать, что я с большим вниманием читаю все, что приходит к нам из Украины, — передали слова Архиепископа Анастасия на сайте Отдела внешних церковных связей УПЦ. — И мы знакомы со всеми испытаниями, вы переживаете, и с теми недостойными вещами, происходящими с вами. Бог нас не оставит, это точно!»

Предстоятель Албанской Церкви попросил передать Блаженнейшему Онуфрию слова любви и соучастия в переносимых УПЦ испытаниях. «Решение обязательно будет. Я уверен. И я знаю, что митрополит Онуфрий является человеком молитвы, избегает столкновений, напряжения и возлагает надежду на Бога», — сказал он.

Архиепископ Анастасий признался делегации УПЦ, что переживает происходящее с канонической Церковью Украины как личную трагедию, и призвал верующих не терять надежду.

«С того момента, когда всю нашу жизнь мы посвящаем Христу, Он в какой-то момент даст решение. Должен сказать вам откровенно, что я уже год как чувствую себя больным, когда слежу за этими событиями. То есть это не то, что происходит где-то далеко. Я чувствую, что это происходит со мной, — отметил Предстоятель Албанской Церкви. — И я уже чувствую, что нарушены три фундаментальных для Православной Церкви принципа: апостольское преемство, Божественная Евхаристия и соборность».

Православная Церковь — не конфедерация Поместных Церквей, а Единая Церковь, напомнил он и обратился к прихожанам УПЦ со словами утешения.

«Вы не только Крест сейчас переживаете. В том Кресте, который вы сейчас несёте, есть Воскресение. И я уверен, что вера и благочестие более глубоки в боли, когда болит. Из своего опыта могу сказать, что те люди, которые не пережили боли, они не являются зрелыми людьми, они не имеют глубокой веры», — заключил Архиепископ Анастасий.





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В Госдепе США не скрывают и откровенно указывают, что своей поддержкой украинских раскольников на Украине и давлением на Поместные Церкви с целью признания «ПЦУ» американские власти пытаются бороться с политическим влиянием России на Украине и для них это чисто политический вопрос. Об этом открыто говорили госсекретарь США Майк Помпео и глава «ПЦУ» Епифаний Думенко во время очередной встречи в Киеве.

Первая встреча Помпео и Думенко состоялась 23 октября 2019 года в Вашингтоне, а сегодня государственный секретарь США посетил главу «ПЦУ» в Киеве. Показательно, что даже президент Украины Владимир Зеленский, который в тот же день также принял Помпео, таких личных встреч с госсекретарем США до сего дня не имел, обращает внимание ВВС.

Почему для США так важно общаться с главой «ПЦУ», которого совсем недавно вообще никто не знал? Сам Думенко об это говорит достаточно откровенно: чтобы влияние России на Украине было не таким сильным, как раньше, пишет британское издание.

Характерно, что Майк Помпео позднее на встрече с Владимиром Зеленским особо подчеркнул важность для США поддержки «ПЦУ».

«Мне очень приятно то, что Греческая и Александрийская церкви признали ПЦУ как автокефальную. Россия никогда не должна стоять на пути защиты фундаментальных прав украинцев», — заявил в Киеве Помпео, дав понять, что для США в данном случае речь идёт о политическом противостоянии с Россией.

Однако, то, что «очень приятно» Госдепу США, для украинских верующих означает гонения и избиения при силовом захвате раскольниками храмов УПЦ, а для мирового Православия — смуту и церковный раскол.

Впрочем, история Церкви знает немало примеров, когда все силы самых мощных и сильных государств были обращены против единства Церкви Христовой, однако, Господь всегда посрамлял таковых и оберегал своих верных. Так, что нет никаких сомнений, что так будет и на сей раз. Государства и империи проходят, а Церковь живёт и по ныне и «врада адовы не одолеют Её».

Русская линия