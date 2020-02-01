Патриарх Кирилл вновь призвал власти России вывести аборты из ОМС. В Москве простились с протоиереем Всеволодом Чаплиным. Петербургские чиновники не хотят переносить памятник Александру III в более достойное место. Казаки в Симбирске напомнили российским военным чего они стоят. В России будет создан музей новомучеников «Русская Голгофа»

28 января 2020 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с докладом на открытии VIII Рождественских Парламентских встреч, организованных в Совете Федерации в рамках XXVIII Международных Рождественских образовательных чтений «Великая Победа: наследие и наследники», и вновь обратил внимание российских властей на недопустимость государственного финансирования абортов.

«Хотел бы сказать несколько слов о том, что мне кажется сейчас важным для решения одной из самых существенных проблем, которые перед нами стоят. Это проблема сбережения нашего народа, проблема, связанная с многодетностью, проблема, от которой реально зависит наше будущее. Можно развивать технологии, можно совершать всё то, что предлагается сегодня логикой цивилизационного развития, но если нас будет мало, если мы будем физически и духовно слабыми, то нам не справиться с задачами, которые стоят на повестке дня, особенно с учётом огромной территории и большого количества культур и этносов, живущих на нашей родной земле», — заявил Патриарх Кирилл.

«Я неоднократно поднимал тему абортов, буду говорить об этом и впредь, пока мы не придём к разумному решению, исключив лишение жизни по желанию (а не по медицинским показаниям) из понятия „медицинская помощь“, выведем аборт из обязательного медицинского страхования. Знаю, что эта тема по-разному преломляется в общественной дискуссии, но глубоко убеждён в том, что количество абортов нужно сократить», — подчеркнул Его Святейшество.

Предстоятель обратил вниманеи, что «тема умножения населения — это одна из важнейших тем». «Огромные просторы страны, мощное экономическое развитие требуют большого количества людей, и народонаселение — одна из важных целей, которые сегодня стоят перед государством. Она легко решается, если мы сокращаем на порядок количество абортов. За 10 лет численность населения вырастет на 10 миллионов, если добиться прогресса в предотвращении и искоренении абортов из нашей жизни. А потом по возрастающей — и 150, и 160 миллионов, — и это отнюдь не фантазия! Никакие иные способы не смогут помочь так радикально решить тему народонаселения, как значительное ограничение абортов», — уверен Патриарх Кирилл.

По словам Патриарха, представители Церкви все последние годы ведут экспертный диалог между Министерством здравоохранения с целью решить эту проблему. «Это непростой путь, но мы должны его пройти. Незыблемое основание для достижения понимания — это ценность человеческой жизни. Глубоко убеждён в том, что именно ценность человеческой жизни и должна быть главной темой диалога Церкви с системой здравоохранения, и не только с ней, но и с культурным сообществом, со всеми другими частями нашего социума, заинтересованными в радикальном изменении ситуации, обеспокоенными вопросами роста нашего населения и преодоления проблем, которые сегодня стоят на повестке дня именно потому, что нас недостаточно, что нас не так много, как должно быть на просторах великой России».

Помимо этого, Предстоятель Русской Православной Церкви обратил внимание и на целый ряд других проблем. В частности, Патриарх Кирилл приветствовал внесение в Госдуму законопроектов, которые предусматривают расширение возможностей использования материнского капитала. «Это направление представляется очень важным в существующих экономических условиях, когда рождение одного ребенка, тем более второго и последующих детей оказывает существенное влияние на семейный бюджет. В этом случае гарантии со стороны государства будут повышать уверенность молодых семей в том, что они смогут достойно вырастить и воспитать своих детей», — заявил Патриарх Кирилл.

Коснулся Предстоятель и темы поддержки многодетных семей. «С большое тревогой мы наблюдаем, как усиливается давление на традиционные институты семьи, как мало внимания уделяется этой теме в нашей современной культуре. Нужны хорошие литературные произведения, телевизионные передачи, которые еще и еще раз подчеркивали бы важность семьи и семейных ценностей. Особенно большой акцент, как мне кажется, нужно делать сегодня на теме многодетности. У нас три ребёнка в семье воспринимаются как нечто особенное, а ведь на самом деле это лишь минимальное воспроизводство населения. Думаю, следует громко говорить о том, что семьи должны становиться многодетными. И не просто говорить, но, как я уже сказал, поддерживать этот тезис среди молодежи средствами культуры, изобразительного искусства», — отметил Его Святейшество.

Патриарх Кирилл также призвал депутатов обратить внимание на недопустимость развития в России суррогатного материнства. «Научный прогресс в области репродуктивных технологий позволяет людям, не имеющим возможности зачать и родить ребенка, прикоснуться к чуду появления новой жизни. Высоко оценивая стремление науки и здравоохранения решать насущные проблемы человека, не могу не отметить смысловую подмену, которая происходит в отношении так называемого суррогатного материнства. Запрещенная во множестве стран мира и доступная в России только обеспеченным — хочу это подчеркнуть — процедура, по сути, эксплуатирует женщин и даже поощряет торговлю детьми. Суррогатная мать получает деньги и как бы продает своих детей», — заявил Патриарх.

«В основе данной проблемы во многом лежит социальное расслоение. Ни одна обеспеченная женщина не станет за деньги вынашивать и рожать детей для чужих людей. К этому выбору ее подталкивает социальная незащищенность, бедность, желание обеспечить собственных детей. Распространение коммерческого суррогатного материнства — это очевидное унижение достоинства российских женщин, самых незащищенных из них», — сказал Предстоятель.





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В Санкт-Петербурге городская общественность уже многие годы добивается того, чтобы чудом сохранившийся в советские годы памятник Императору Александру III работы Паоло Трубецкого был перенесён из тесного двора Русского музея в достойное этого шедевра место или же возвращён на своё историческое место на Знаменской площади (ныне площадь Восстания).

Однако, всякий раз инициативы общественников наталкиваются на стену непонимания петербургского чиновничества, которое и пальцем не хочет пошевелить, чтобы сохранить этот памятник для потомков.

На сей раз против инициативы переноса монумента, которую уже поддержали многие политики и общественные деятели России, выступил председатель Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга Сергей Макаров, который заявил, что шедевру Трубецкому самое место во дворике Русского музея.

«Видимо, над городом витает дух Александра III, — решил сыронизировать Макаров. — Это далеко не первое предложение перенести куда-то памятник. Монумент стоит на своём месте — во дворе Мраморного дворца Русского музея. Возвращать его на площадь Восстания смысла нет».

Такой же точки зрения придерживается и председатель Комитета по социальной политике Александр Ржаненков. Он отметил, что планов переноса памятника в городе не было и нет.

Напомним, с инициативой восстановить памятник Императору Александру III в конце 2019 года выступил Фонд содействия строительству культовых сооружений Русской Православной Церкви в Санкт-Петербурге.

«Это не только будет акт исторической справедливости, но и восстановление архитектурно-градостроительной среды в знаковом месте в самом центре Петербурга», — подчеркнул представитель Фонда Филипп Грибанов.

По словам руководителя АБ «Литейная часть-91» Рафаэля Даянова, архитекторы убеждены, что памятник «держал» площадь. «Восстановление его на историческом месте — очень важная идея», — считает он. Все затраты на возвращение памятника Александру III на Знаменскую площадь и перенос стелы Фонд был готов взять на себя.

Однако, петербургские чиновники не хотят ничего делать.





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26 января 2020 года представители Союза казаков-воинов России и Зарубежья вместе с членами общества развития русского исторического просвещения «Двуглавый орёл» на территории военного городка, где в начале прошлого века располагался 5 Уланский Литовский полк, возложили цветы в память 100-летия со дня гибели «белого» генерала Владимира Каппеля.

Церемонией возложения цветов к месту, где теперь ничто не напоминает о генерале Каппеле, казаки решили не только почтить память Георгиевского кавалера, но и напомнить общественности о том постыдном поведении российских военных, которые сначала решили установить мемориальную доску Каппелю, а затем сами же её демонтировали по требованию коммунистов и их идеологических последователей.

Мемориальный знак был торжественно открыт 28 сентября 2018 года по инициативе местной общественности с согласия Минобороны и при участии главы Симбирской митрополии митрополита Симбирского и Новоспасского Анастасия, который совершил перед этим панихиду по белому генералу и его соратникам.

В церемонии открытия также приняли участие представители миссии по возвращению из Китая и перезахоронению в России останков генерала Каппеля руководитель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов и вице-президент Скобелевского комитета Александр Алекаев, представители казачьих обществ и общественных организаций, деятельность которых направлена на сохранение исторической памяти.

Но спустя всего год Минобороны дало задний ход. При этом там откровенно признались, что испуганы возможными последствиями своего разрешения. Непосредственно в своей трусости расписался заместитель командующего Центральным военным округом по военно-политической работе полковник В.Журавлёв.

«Командование Центрального военного округа выражает Вам признательность за активную жизненную позицию в вопросах преодоления последствий гражданской войны, — написал полковник-политрук инициаторам установки мемориального знака. — Вместе с тем необходимо отметить, что установка мемориальной доски не встретила у общественности г. Ульяновска однозначной поддержки. Против установки мемориальной доски выступили депутат Законодательного Собрания Ульяновской области Кузин В.И., члены Совета ветеранов и выпускников Ульяновского высшего военного инженерного училища связи.

Учитывая общественный резонанс, вызванный фактом установки мемориальной доски, а также исходя из положений ст. 24 Федерального закона от 31.05.1996 г. № 61-ФЗ «Об обороне» об ограничении деятельности общественных объединений на территории воинских частей оставляем за собой право установку мемориальной доски на фасаде здания штаба войсковой части 42 731 оставить без согласования".

Демонтировать доску Георгиевскому кавалеру Каппелю политруки из Минобороны поручили в день офицера. Совпадение, надо сказать, весьма символичное. Что же касается мотивов этого решения, то действия представителей ЦВО лишний раз подчёркивают, что ни чести, ни достоинства у этих офицеров нет. А в России, что бы кто ни говорил, до сих пор продолжается гражданское противостояние.





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29 января 2020 года в храме преподобного Феодора Студита у Никитских ворот в Москве секретарь Патриарха Московского и всея Руси, благочинный Центрального округа Московской городской епархии протопресвитер Владимир Диваков возглавил чин отпевания настоятеля прихода протоиерея Всеволода Чаплина, скоропостижно скончавшегося 26 января, на 52-м году жизни.

Помолиться об упокоении отца Всеволода пришли заместитель председателя ОВЦС МП протоиерей Николай Балашов; председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов; ключарь кафедрального соборного Храма Христа Спасителя протоиерей Михаил Рязанцев; настоятель Троицкого собора г. Подольска (Московская область) протоиерей Александр Ганаба; благочинный Петропавловского округа Московской городской епархии архимандрит Алексий (Вылажанин); протоиерей Владимир Вигилянский, настоятель домового храма мученицы Татианы при Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова, а также многочисленное духовенство Москвы.

Перед началом отпевания протопресвитер Владимир Диваков огласил соболезнование Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

В храме молились архиепископ Гаагский и Нидерландский Елисей, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ В.Р. Легойда, руководитель Правового управления Московской Патриархии игумения Ксения (Чернега), председатель Союза православных граждан Владимир Лебедев, священнослужители, представители общественных организаций, родные и близкие, духовные чада и прихожане, друзья почившего пастыря.

Храм Феодора Студита не мог вместить всех желающих попрощаться с отцом Всеволодом. Рядом с храмом, на месте, где отец Всеволод умер, прихожане ещё в понедельник установили его фотографию и лампаду, люди возлагали к ним цветы.

Проститься с ним православные верующие приезжали из-за пределов Москвы. «Мы из Раменского благочиния, — сказала одна из пришедших на прощание с бывшим главой Синодального отдела. — Мы много с ним работали, в том числе по линии Всемирного русского народного собора».

Протоиерей Всеволод Чаплин был председателем Синодального отдела по взаимоотношениям церкви и общества Московского Патриархата в 2009—2015 годах. Он родился 31 марта 1968 года в Москве в семье советского ученого профессора Анатолия Федоровича Чаплина. В 1990 году окончил Московскую духовную семинарию, в 1994 году — Московскую духовную академию. В апреле 1991 года был рукоположен в сан диакона, а в январе 1992 года — в сан пресвитера.

В 1999 году отец Всеволод Чаплин был возведен в сан протоиерея. Кандидат богословия, защитил диссертацию «Проблема соотношения естественной и богооткровенной новозаветной этики в современной зарубежной инославной и нехристианской мысли».

Сегодня протоиерей Всеволод Чаплин был погребен на Троекуровском кладбище Москвы.





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Общероссийский Музей подвига и исповедничества «Русская Голгофа» будет создан в Москве, в комплексе Мемориального центра «Бутово» — на месте, где в 1937−38 гг. были расстреляны более 20 тысяч человек, в том числе — около тысячи представителей духовенства. О планах по созданию нового музея, о его задачах и особенностях рассказали 28 января участникам XXVIII Международных Рождественских чтений настоятель храма Новомучеников и исповедников Российских в Бутове, член Синодальной комиссии по канонизации святых протоиерей Кирилл Каледа и директор Мемориального центра «Бутово» Игорь Гарькавый.

Игорь Гарькавый напомнил, что в России до сих пор нет ни одной стационарной экспозиции, посвященной пострадавшим за веру в советские годы. Есть замечательные музейно-выставочные проекты: небольшая экспозиция в ПСТГУ, выставочный проект Преображенского братства «Неперемолотые», выставки и музейные уголки в епархиях и краеведческих музеях. К сожалению, про некоторые из них можно сказать «были», потому что эти экспозиции не стали постоянными, или не нашли поддержки, или не хватило профессионализма и пр.

«Такие проекты локальны. Где-то энтузиаст-батюшка соберет у себя дома или в подвале коллекцию документов и мемориальных вещей, а дальше с этим может случиться всё что угодно. Над каждым таким проектом висит дамоклов меч», — сказал Гарькавый, имея в виду проблемы с помещением, не всегда предсказуемую волю правящего архиерея, смену настоятеля того или иного храма и т. д.

Поэтому назрел вопрос о создании общероссийской экспозиции — «музея музеев», который бы аккумулировал сбор материалов со всей России и профессионально хранил и экспонировал их. «Этот музей состоится только если это дело будет соборным», — сказал о. Кирилл, призывав всех, кто в епархиях занимается историей подвига новомучеников, помогать в создании фондов и экспозиции, привозить свои материалы для передачи в новый музей или для изготовления музейных копий.

Для «Музея музеев» нашлось помещение — недавно под этот проект было передано заброшенное здание неясного назначения, которое условно называют «конный двор». Кирпичное здание площадью 5 тыс. кв. м. расположено рядом с местом массовых захоронений на Бутовском полигоне.

Задача создателей нового музея — собрать сведения о пострадавших за веру в ХХ веке и показать их в «церковно-исторической канве». Организаторы широко определили хронологические рамки экспозиции: 1917- конец 80-х гг. Первая граница вопросов не вызывает: преследования верующих начались практически сразу после победы большевиков. Поясняя верхнюю границу, И. Гарькавый отметил:

«Время исповедничества продолжалось и в период перестройки: хотя в 1988 г. Церковь была освобождена от тотального контроля со стороны государства, страдальцы за веру находились в тюрьмах и лагерях до 1991 г.».

Таким образом, новый музей расскажет не только о новомучениках и исповедниках российских, но и о миллионах людей, которые так или иначе пострадали за свои религиозные убеждения в советские годы. В экспозиции будут представлены судьбы и подвиг «героев веры» — иерархов, известных мучеников Церкви, но в не меньшей степени — и судьбы «простых, иногда незаметных людей, тех самых „белых платочков“, которые спасали Церковь», сказал Гарькавый, подчеркнув: «Нужно найти их, причем показать не только батюшек, но и матушек, которые разделили с мужчинами их путь или даже вынесли более страшные испытания».

«История Церкви будет вырастать в новом музее из судеб» — так будет проявляться в экспозиции личностный подход. Создатели намерены также руководствоваться принципом исторической достоверности (все истории будут обоснованы подлинными документами и подтверждены вещественными экспонатами) и очень важным принципом «исторического единства Русской Церкви». Это означает, что посетители музея смогут узнать не только о Церкви Московского патриархата, но и о движениях «непоминающих» («катакомбниках»), Русской Зарубежной Церкви (РПЦЗ), Церкви в Украине и Белоруссии и т. д.). Планируется, что музей будет иметь дидактическую направленность, обращаясь через интерактивную экспозицию к подрастающим поколениям.

И. Гарькавый подчеркнул, что новый музей не «поглотит» уже существующую в Бутово экспозицию о пострадавших на полигоне. Эта экспозиция останется самостоятельной, она имеет свои особенности, но опыт в её создании будет использован в работе над общероссийским музеем.

Что касается финансирования будущего музея, то предполагается, что музей будет государственным, при этом святыни, хранящиеся в нём, будут принадлежать Русской Православной Церкви, а руководителем, вполне возможно, станет священнослужитель. Как сообщил И. Гарькавый, на разработку музейной концепции был получен президентский грант.

Русская линия