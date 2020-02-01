Обзор событий прошедшей недели во внешней политике России, а также политической и экономической жизни в США, Европе и на Ближнем Востоке…

США и Израиль предложили палестинцам капитулировать. Трамп стал первым действующим президентом США, который лично принял участие в марше против абортов. Вашингтон втягивает Грецию в американский «Альянс религиозной свободы». В Косово прошёл многотысячный Крестный ход Сербской Православной Церкви

США и Израиль диктуют палестинцам невыносимые условия, при которых они имеют право на собственное государство — оставаясь при этом под израильско-американским контролем. Так прокомментировали эксперты швейцарского телеканал SRF опубликованный на этой неделе доклад Трампа и Нетаньяху по урегулированию ситуации на Святой Земле. Данные предложения сам американский президент уже назвал «сделкой века».

В занимающем 181 страницу мирном плане американского президента по Ближнему Востоку присутствуют две карты будущего палестинского государства, сообщает швейцарский телеканал. На них отчётливо видно, что территории этого государства, словно группа островов посреди моря, со всех сторон окружены землями Израиля.

Внутри самого крупного «островка» присутствуют ещё 15 точек, обозначающих израильские поселения, которые также должны принадлежать Израилю, — и Иерусалим, столица Израиля, а столицу Палестины решили расположить за городской чертой Святого Града.

На карте не отображены стены и заборы, которыми отделяются друг от друга территории двух государств, зато обозначены мосты и тоннели, которые должны предоставить палестинцам возможность передвигаться между отдельными частями их страны, не пересекая при этом израильские территории. При этом все подобные перемещения должны находиться под контролем еврейских служб безопасности.

По представлениям Трампа, палестинское государство должно иметь выход к Средиземному и Мёртвому морям — под контролем Израиля, подчёркивает швейцарский телеканал. Израиль контролирует воздушное пространство над Палестиной, его силы безопасности действуют на суше в любой момент, когда они считают это необходимым.

Новое государство будет полностью демилитаризовано. Правительство палестинского государства не может без согласия Израиля вступать ни в какие международные организации. Оно должно отозвать все иски против Израиля в международном суде и в будущем больше никогда их не подавать. Также палестинское правительство не может подавать в Интерпол на израильских или американских граждан. Разумеется, оно также не имеет права обращаться в подобных случаях в органы правосудия, не являющиеся израильскими или американскими.

Палестинское государство может существовать лишь в том случае, если палестинцы выполнят все условия Израиля и США, отмечает SRF.

Как подчёркивает телеканал, условия для существования их собственного государства палестинцам диктуют США и Израиль. Если палестинцы их примут, Трамп обещает им инвестировать средства в их инфраструктуру, создание рабочих мест и повышение уровня жизни. Общая сумма капиталовложений должна составить $ 50 млрд.

Если они отклонят это предложение, то, по версии Трампа, упустят историческую возможность. «Берите или умрите!» — таков девиз американского президента, продолжает швейцарский телеканал. Палестинцам при таком раскладе мало что остаётся. Если они согласятся на собственное государство при выдвинутых условиях, они всё равно останутся под израильско-американским контролем.

Даже если в будущем они откажутся от применения силы в отношении Израиля, данные условия не позволят им получить полную автономию. То, чего Трамп требует от палестинцев, — это не что иное, как «практически безоговорочная капитуляция». Это провокация, которая едва ли принесёт региону мир, заключает швейцарский телеканал SRF.

При этом стоит добавить, что за скобками «сделки века» остаётся вопрос о том, что будет с Храмовой горой и мечетью Аль-Аксой, которая стоит на месте разрушенного иудейского храма Соломона. А ведь именно религиозный конфликт является нервом арабо-израильского противостояния на Святой Земле, и даже если предположить, что Трамп и Нетаньяху выдвинули бы арабам вполне приемлемые условия по устройству государства Палестина, вряд ли бы арабы согласились на потерю Храмовой горы и мечети. Равно как и ортодоксальные иудеи никогда не согласятся на раздел Иерусалима и Храмовой горы с арабами.

Так что примирение арабов и евреев на Святой Земле — дело практически невозможное, и уже только поэтому любая мирная инициатива на Ближнем Востоке обречена на провал. Тем более такая, как предложил Трамп и Нетаньяху. Не случайно, официальные власти Палестины уже отвергли эту «сделку века».





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24 января 2020 года президент США Дональд Трамп стал первым действующим американским президентом, который лично принял участие в «Марше за жизнь» и обратился к его участникам со словами поддержки, выступив таким образом против абортов,.

«Мы радуемся, что можем стоять здесь с вами, чтобы защищать право каждого ребёнка, рождённого и нерождённого, чтобы исполнить их дарованный Богом потенциал» — сказал президент США.

«Молодежь является сердцем „Марша за жизнь“, и именно ваше поколение делает Америку про-семейной, про-лайф нацией», — сказал президент, благодаря студентов за то, что они приехали на марш, а также про-лайф активистов, которые «обнимают матерей с заботой и сочувствием». «Вам придаёт силы молитва, а мотивирует чистая, не-эгоистичная любовь», — отметил Трамп.

«Все мы здесь сегодня понимаем вечную истину: каждый ребёнок является ценным и священным даром от Бога», — сказал Трамп. «Вместе мы должны лелеять и защищать святость и достоинство человеческой жизни. Когда мы держим на руках новорожденного ребёнка, то осознаём ту безграничную любовь, которую ребёнок приносит в семью», — подчеркнул президент США.

Трамп обсудил действия, совершённые им в течение первого срока, и заявил, что «нерождённые дети никогда не имели более сильного защитника в Белом Доме».

Президент США отметил, что движение за жизнь «получило ущемление религиозной свободы со стороны левых», и пообещал, что его администрация будет продолжать защищать свободу религии и религиозных организаций.

«Крайние левые работают над тем, чтобы уничтожить наше дарованное Богом право», — сказал президент США. «Они имеют ко мне претензии, я борюсь за вас», — подчеркнул американский лидер.

«Вместе с вами мы являемся голосом тех, кто не имеет голоса», — продолжил он. «Демократы заняли такую радикальную и экстремальную позицию, которую мы не видели в течение последних десятилетий по этому вопросу, поддерживая аборты на позднем сроке беременности и протестуя против обязательства оказывать медицинскую помощь новорожденным, выжившим в результате аборта», — отметил Трамп.

«Всем женщинам, которые здесь, я говорю: ваше посвящение держит всю нашу нацию, и мы благодарим вас за это», — сказал президент США. «Всем матерям, которые здесь, мы говорим: мы радуемся за вас и заявляем, что матери являются героинями. Каждый человек стоит того, чтобы его защищали, и мы знаем, что каждая человеческая душа является Божественной, а каждая человеческая жизнь — рожденная и нерождённая — создана по образу и подобию всемогущего Бога», — отметил Трамп.

«Мы не знаем, чего достигнут наши ещё нерожденные граждане, — продолжал президент США. — Но мы точно знаем: каждая жизнь приносит в этот мир любовь, каждый ребёнок приносит радость в семью. Каждый человек достоин того, чтобы её защищали».

Ранее президенты США Рональд Рейган и Джордж Буш выражали поддержку «Марша за жизнь» только по телефону, но Дональд Трамп стал первым действующим президентом, который выступил с живой речью к участникам (хотя и дистанционно, из Белого Дома) в 2018 году. В этом году Трамп лично пришёл на «Марш за жизнь» и таким образом продемонстрировал свою поддержку делу защиты жизни младенцев.

Если вспомнить в связи с этим недавнее обращение президента России Владимира Путина к Совету Федерации, в котором он также уделил большое внимание семейной проблематике, приходится констатировать, что Путину до Трампа в этом плане ещё очень далеко. Ведь все годы, пока главой России является Владимир Путин, российские власти исправно выделяют финансирование на бесплатные аборты и категорически не хотят выводить аборты из системы ОМС.





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США продолжают активно использовать тему религии, как рычаг для продвижения своих политических интересов на Балканах и в других уголкам мира. Ещё прошлым летом представители администрации Трампа объявили о создании так называемого «Альянса религиозной свободы», куда войдут союзные США страны и не войдут те, кто не желает следовать требованиям Вашингтона в религиозных вопросах.

Понятно, что выбирать, кто соблюдает, а кто нарушает религиозную свободу, будут в Вашингтоне, а остальным предстоит лишь утверждать эти решения. Так, начавшиеся гонения на верующих Сербской Православной Церкви в Черногории или притеснение христиан на Ближнем Востоке США ни мало не интересуют, поскольку власти Черногории, Израиля, Саудовской Аравии и прочих союзных США государств демонстрируют полную лояльность американским интересам, а потому их никто трогать не будет.

Зато достанется России, Сербии, Болгарии, Сирии и прочим, которые «злостно нарушают права верующих».

Особое место в религиозном альянсе предполагается выделить Греции, которая должна стать удобным для США союзником по продвижению американских интересов в православном мире. В связи с этим 27 января 2020 года посол США в Греции Джеффри Пайетт встретился с новым заместителем министра иностранных дел страны Костасом Власисом и обсудил с ним участие Афин в альянсе, а также положение дел на Святой Горе Афон, которая до сих пор не признаёт украинских раскольников.

Посол США поздравил замминистра с назначением на новую должность и подчеркнул важность участия Греции в возглавляемой США инициативе «Альянс религиозной свободы».

В свою очередь, замминистра Греции отметил позитивный характер греко-американских отношений, и проинформировал о своей предстоящей поездке в Вашингтон и Нью-Йорк в начале февраля, где он примет участие в обеде по религиозной свободе.

В тот же день Джеффри Пайетт написал в Twitter:

«Поздравляем заместителя министра Костаса Власиса с его новой ролью, включая важную работу с греко-американской диаспорой и существенную роль Горы Афон в греческом обществе, её значение для религиозной свободы, терпимости и неразрывной связи с Вселенским Патриархом».

Таким образом, скоро Греция может стать ещё одной страной, власти которой, наряду с США, будут с возмущением указывать российским властям, что они притесняют сектантов.





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Несколько тысяч сербов на севере Косово приняли участие в Крестном ходе и молебне в поддержку своих братьев в Черногории, протестующих против дискриминации Сербской Православной Церкви.

Молитвенное собрание возглавил епископ Рашко-Призренский Феодосий, священники, монахи и настоятели монастырей из разных частей Косовского края. Таким образом, косовские сербы присоединились к протесту против нового закона о вероисповеданиях, принятому скупщиной Черногории.

Крестный ход начался после вечерней службы в храме св. вмч. Георгия в Звечане и прошёл по трассе около 4 км до храма св. вмч. Димитрия в Косовской Митровице. Здесь после молебна к собравшимся обратился епископ Феодосий.

Владыка подчеркнул, что Крестный ход и молитвенная поддержка Сербской Церкви на территории Черногории — это ещё одно свидетельство единства сербов, где бы они не жили и какими границами не были бы разделены. Духовное единство и решимость защищать свои святыни и Церковь объединяют сербский народ повсюду, независимо от границ, политических партий и законов.

Многотысячные Крестные ходы по всей соседней Черногории владыка Феодосий назвал настоящих чудом: «Они собираются не ради какой-то идеологии или поддержки того или иного политического течения, но для того, чтобы песней и мирным крестным ходом всем вместе показать, что они — Церковь Божия».

«Наш народ, хоть и разделён границами, хоть и рассеян по диаспоре, хоть и разделён различными политическими партиями, остаётся единым», — подчеркнул владыка Феодосий.

Молитвенное собрание и Крестных ход на севере Косово и есть, по мнению владыки, выражение этого единства. Тем самым косовские сербы показывают свою поддержку священству и верующему народу Черногории, который борется за спасение своих святынь и Церкви.

«Мы посылаем отсюда всем ясный сигнал, что никакие проходящие вещи не могут разъединить и поссорить нас. Если в чём-то мы временно и не соглашаемся, то всегда будем едины, как и наши братья в Черногории, когда вопрос о святынях и нашей Церкви», — подчеркнул владыка Феодосий.

В Крестном ходе приняли представители сербов из всех районов Косово и Метохии. Он собрал вместе сербское духовенство края, настоятелей монастырей, монашествующих и несколько тысяч верующих. Это уже второе подобное собрание, организованное Рашко-Призренской епархией на территории Косово. Первое прошло в одном из крупнейших сербских анклавов — Грачанице, где расположен одноименный монастырь.

Русская линия