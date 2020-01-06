Канцлерин ФРГ Ангела Меркель по приглашению президента РФ Владимира Путина посетит Россию с рабочим визитом 11 января. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Кремля, передаёт ТАСС.

«В ходе переговоров имеется в виду обсудить актуальные темы международной повестки дня, в том числе ситуацию в Сирии, Ливии, эскалацию напряженности на Ближнем Востоке в результате американского авиаудара по аэропорту Багдада 3 января», — отмечается в сообщении пресс-службы.

«Будет также рассмотрена проблематика урегулирования внутриукраинского конфликта в контексте реализации минского „Комплекса мер“ от 2015 года и договоренностей, достигнутых на саммите в нормандском формате 9 декабря 2019 года в Париже,» — добавили в Кремле.

Саммит в «нормандском формате» с участием лидеров Германии, России, Украины и Франции прошел в Париже 9 декабря 2019 года. Одним из итогов переговоров стало решение провести обмен пленными в Донбассе по принципу «всех установленных на всех установленных» до конца года. Участники саммита обязались обеспечить полное и всестороннее прекращение огня до конца 2019 года, а также договорились поддержать соглашение в рамках контактной группы по урегулированию на востоке Украины по трем дополнительным участкам разведения сил и средств в зоне конфликта к концу марта 2020 года.

Первый за два года крупный обмен удерживаемыми лицами между республиками Донбасса и Киевом состоялся 29 декабря, в результате обмена ДНР и ЛНР передали Киеву 76 человек и получили 124.

Теперь главам России и Германии предстоит обсудить дальнейшие шаги по урегулированию конфликта на Донбассе, и то, что именно Меркель приедет в Москву свидетельствует о том, что в Германии оценили усилия Кремля по урегулированию ситуации на Донбассе. Кроме того, Путин и Меркель, наверняка, обсудят пути завершения строительства «Северного потока-2».

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