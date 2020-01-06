Блаженнейший Митрополит Онуфрий: «Наша Церковь пережила за последний год события, которые во многом сходны тому, что сейчас начинается в Черногории»

В ночь с 26 на 27 декабря 2019 парламент Черногории принял закон «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин», согласно которому все религиозные сооружения, которые были построены до 1918 года, переходят в собственность государства. Духовенство и миряне Черногории выступило с массовыми протестами.

В связи с этим, Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий направил Святейшему Патриарху Сербскому Иринею письмо, в котором выражена поддержка Сербской Православной Церкви и солидарность с православными верующими Черногории в их испытаниях, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Ваше Святейшество!

Со скорбью мы узнали о принятом в ночь с 26 на 27 декабря 2019 года Скупщиной Черногории дискриминационном законе «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин», который на самом деле направлен против епархий Вашей Святейшей Церкви в Черногории.

Печальным является факт игнорирования Парламентом Черногории воли подавляющего большинства верующего народа, который выступает против этого закона. Известно, что власти Черногории также игнорируют каноническую Церковь своей страны и оказывают поддержку раскольникам.

К сожалению, подобное происходило в недавнем прошлом и в Украине, где позиция раскольников, которые на самом деле являются меньшинством в нашей стране, преподносилась как голос всего верующего украинского народа и игнорировался голос канонической Украинской Православной Церкви, объединяющей миллионы верующих.

Сегодня вся полнота Украинской Православной Церкви — епископат, духовенство и миряне особенно сопереживают Вашей Святейшей Церкви и православному народу Черногории. Ведь и наша Церковь пережила за последний год известные всему православному миру события, которые во многом сходны тому, что сейчас начинается в Черногории. Это захваты наших храмов, избиения верующих, дискриминационные законы против нашей Украинской Православной Церкви и многое другое.

Несомненно, что происходящее сегодня в церковной жизни Черногории стало следствием антиканонических и волюнтаристских действий Константинопольского патриархата в Украине, которые были поддержаны уже бывшими доминирующими политическими властями нашей страны. Очевидно, что подобным образом и по тому же сценарию государственные власти Черногории, вероятно не без влияния извне, пытаются действовать в религиозной сфере своей страны, вмешиваясь в церковную жизнь, поддерживая раскольников и дискриминируя каноническую Церковь.

Хочу заверить Вас, Ваше Святейшество, что в этот сложный для Вашей Церкви период наша Украинская Православная Церковь сопереживает, молится и находится рядом с Вами и со всеми верующими, которых объединяет Ваша Святая Церковь. Ведь, по слову святого апостола Павла: «страдает ли один член, страдают с ним все члены; славится ли один член, с ним радуются все члены» (1Кор. 12:21). Искренне выражаю свою смиренную молитвенную поддержку и братскую солидарность всем иерархам, духовенству и верующим Черногории, и особенно Преосвященнейшему епископу Диоклийскому Мефодию, пострадавшему от действий местной полиции.

Молюсь, чтобы Всемилостивый Господь даровал нашим братьям и сестрам — православным христианам Черногории мир, спокойствие, и возможность беспрепятственно молиться в своих храмах, а также вразумил и умиротворил сердца тех, кто восстает против Его Святой Церкви.

Русская линия