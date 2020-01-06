Константинопольский Патриарх Варфоломей, из-за грубых действий которого на Украине в мировом Православии произошёл серьёзный раскол, продолжает стоять на своём и делает вид, что он не имеет никакого отношения к тому, что семья Поместных Православных Церквей оказалась расколота на две неравные части.

Возглавив в присутствии украинских раскольников Божественную литургию 5 января 2020 года в Стамбуле, глава Фанара выразил уверенность, что все его действия по признанию раскольников и предоставлению автокефалии «ПЦУ» были правильными, а те, кто не желает с этим согласиться, и есть раскольники, сообщает Orthodoxtimes.

«Мы рады приветствовать вас во Вселенском патриархате, чтобы вместе отпраздновать первую годовщину подписания Томоса автокефалии для Православной Церкви Украины», — обратился Патриарх Варфоломей к представителям «ПЦУ», прибывшим в Стамбул.

Кроме того, он выразил удовлетворение тем, что дела идут хорошо, и выразил оптимизм относительно будущего новой украинской организации: «Вселенский Престол канонически несёт священную ответственность за единство и стабильность Православных Церквей, и именно поэтому он никогда не оставался праздным. Каждый раз, когда Православная Церковь искала решение давних церковных проблем, она просила поддержки у Вселенского Престола».

«Мы считаем совершенно неприемлемым, что некоторые обвиняют Вселенский Патриархат в осуществлении власти и в том, что им манипулируют светские правители. Они не стыдятся обвинять Мать-Церковь и Вселенского Патриарха в том, что их подкупают. Они меряют нас по себе», — заявил глава Фанара.

Прокомментировал Патриарх Варфоломей и инициативу Иерусалимского Патриарха Феофила, который призвал Предстоятелей собраться на собрание в Иордании, чтобы осудить кризис в мировом Православии.

«Неканоническая инициатива Патриарха Иерусалимского Феофила произвела на нас глубокое впечатление. Он пригласил всех глав Православных Церквей на встречу, которая состоится в Аммане в Иордании, чтобы, по его словам, „сохранить единство в евхаристическом общении“. Все знают, что Антиохийский Патриархат не находится в общении с Иерусалимским Патриархатом из-за вопроса юрисдикции над Катаром. Также известно, что Церковь России разорвала полноценное общение с тремя главами Православных Церквей, которые находятся в общении с Церковью Украины. Поэтому приглашение нам от Патриарха Иерусалимского на встречу для того, чтобы „сохранить единство в евхаристическом общении“, должно быть действительно направлено Патриарху Московскому, а не всем Православным Церквам», — заявил Патриарх Варфоломей.

Таким образом, глава Фанара вновь продемонстрировал, что ему на самом деле нет никакого дела до того, что происходит в мировом Православии, и его более всего заботит власть Константинопольского Патриархата, которую бы он хотел распространить на весь мир. «Вселенский Престол канонически несёт священную ответственность за единство и стабильность Православных Церквей», — заявляет Патриарх Варфоломей и тут же категорически отказывается созывать Всеправославное собрание и обсуждать единство мирового Православия, которое оказалось на грани раскола из-за событий на Украине.

Своим заявлением глава Фанара демонстративно умывает руки и пытается переложить вину за раскол на Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия и Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Попутно при этом он решился уколоть и Антиохийского и Иерусалимского Патриархов, которые также имеют разногласия по принадлежности Катара. То есть помимо уколов и обвинений в адрес своих оппонентов Патриарх Варфоломей, как ответственный «за единство и стабильность Православных Церквей», предложить ничего не может. Раньше он стремился созвать Всеправославный Собор, чтобы подтвердить свою власть, а теперь бежит любого упоминания о Соборе, поскольку его главной темой могут стать действия Фанара на Украине.

Русская линия