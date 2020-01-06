Русская линия
Сводка новостей от 6 января 2020

Американские войска выгоняют из Ирака
Иракский парламент проголосовал за вывод всех иностранных войск из страны после убийства иранского генерала. Трамп уже грозит Багдаду жесточайшими санкциями…

Карта ИракаВ Вашингтоне явно не ожидали, что ракетная атака на иранский конвой в районе Багдада и убийство генерала Сулеймани приведёт к тому, что союзные США иракские власти потребуют от американских войск вывести свои войска из страны. А именно это и случилось — вчера за вывод войск проголосовал иракский парламент, который был создан при непосредственном участии и поддержке США.

Эта новость привела в неистовство Дональда Трампа. Убийством генерала Сулеймани глава Вашингтона планировал поправить своё внутриполитическое положение накануне выборов, укрепив свою поддержку среди республиканцев, а теперь получается, что американцев просто выгоняют из Ирака, чего Трамп просто не может допустить. В итоге глава США вынужден был отложить дипломатию и слова о демократических ценностях и прямо заявить, что в мире правит только сила.

«Если будет какая-то враждебность, если они сделают что-то, что мы сочтём неприемлемым, мы введём санкции против Ирака, очень серьёзные санкции», — сказал Трамп журналистам. Американский президент подчеркнул, что готов наложить на Багдад такие санкции, «каких они не видели никогда, антииранские санкции покажутся мелочью».

Дальше — больше. Трамп добавил, что американские военные не намерены покидать Ирак, пока тот не заплатит за построенную американцами авиабазу. «Там у нас находится очень дорогая авиабаза. Ее строительство обошлось в миллиарды долларов. Задолго до меня. Мы не уйдем, если они не заплатят нам за нее», — добавил американский лидер.

Кроме того, президент США вновь пригрозил нанести удар по культурным объектам Ирана в случае атаки со стороны исламской республики. «Им позволено убивать наших людей. Им позволено мучить и калечить наших людей. Им разрешено использовать придорожные бомбы и взрывать наших людей. И нам нельзя трогать их культурные объекты? Это так не работает», — сказал Трамп. «Если это (атака Ирана) случится, то случится. Если они что-то сделают, то ответные меры будут большими», — добавил он.

Таким образом, хочет того Трамп или нет, он постепенно втягивает в большую войну на Ближнем Востоке, от чего он ранее предостерегал президента Обаму. Да и откровенные заявления США о том, что их союзники должны будут заплатить миллиарды долларов за то, что американские войска покинут их страну, выставляют Вашингтон в совершенно неприглядном свете. Цена присутствия американских войск в любой стране мира теперь известна каждому, и она стоит суверенитета этого государства.

Русская линия

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