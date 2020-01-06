В Вашингтоне явно не ожидали, что ракетная атака на иранский конвой в районе Багдада и убийство генерала Сулеймани приведёт к тому, что союзные США иракские власти потребуют от американских войск вывести свои войска из страны. А именно это и случилось — вчера за вывод войск проголосовал иракский парламент, который был создан при непосредственном участии и поддержке США.

Эта новость привела в неистовство Дональда Трампа. Убийством генерала Сулеймани глава Вашингтона планировал поправить своё внутриполитическое положение накануне выборов, укрепив свою поддержку среди республиканцев, а теперь получается, что американцев просто выгоняют из Ирака, чего Трамп просто не может допустить. В итоге глава США вынужден был отложить дипломатию и слова о демократических ценностях и прямо заявить, что в мире правит только сила.

«Если будет какая-то враждебность, если они сделают что-то, что мы сочтём неприемлемым, мы введём санкции против Ирака, очень серьёзные санкции», — сказал Трамп журналистам. Американский президент подчеркнул, что готов наложить на Багдад такие санкции, «каких они не видели никогда, антииранские санкции покажутся мелочью».

Дальше — больше. Трамп добавил, что американские военные не намерены покидать Ирак, пока тот не заплатит за построенную американцами авиабазу. «Там у нас находится очень дорогая авиабаза. Ее строительство обошлось в миллиарды долларов. Задолго до меня. Мы не уйдем, если они не заплатят нам за нее», — добавил американский лидер.

Кроме того, президент США вновь пригрозил нанести удар по культурным объектам Ирана в случае атаки со стороны исламской республики. «Им позволено убивать наших людей. Им позволено мучить и калечить наших людей. Им разрешено использовать придорожные бомбы и взрывать наших людей. И нам нельзя трогать их культурные объекты? Это так не работает», — сказал Трамп. «Если это (атака Ирана) случится, то случится. Если они что-то сделают, то ответные меры будут большими», — добавил он.

Таким образом, хочет того Трамп или нет, он постепенно втягивает в большую войну на Ближнем Востоке, от чего он ранее предостерегал президента Обаму. Да и откровенные заявления США о том, что их союзники должны будут заплатить миллиарды долларов за то, что американские войска покинут их страну, выставляют Вашингтон в совершенно неприглядном свете. Цена присутствия американских войск в любой стране мира теперь известна каждому, и она стоит суверенитета этого государства.

Русская линия