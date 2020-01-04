Обзор событий прошедшей недели во внешней политике России, а также политической и экономической жизни в США, Европе и на Ближнем Востоке…

По приказу Трампа был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Президент Черногории подписал дискриминационной закон против Сербской Церкви. На Фанаре заявляют, что «никогда не признают» черногорских раскольников. Архиепископ Кипрский Хризостом отказался принять участие в Совещании Предстоятелей в Иордании

3 января 2019 года США нанесли ракетный удар в районе багдадского аэропорта, в результате которого был убит командующий спецподразделением «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции иранский генерал Касем Сулеймани и ещё десять человек, в числе которых заместитель главы шиитского ополчения Ирака Абу Махди Мухандис.

В Пентагоне заявили, что удар санкционировал лично президент США Дональд Трамп. Вашингтон считает убитого генерала причастным к атакам на базы коалиции и американское посольство в Багдаде.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и президент Хасан Роухани заявили, что Тегеран отомстит США за это нападение, а министр обороны Амир Хатами пообещал дать «сокрушительный ответ» на гибель военачальника.

Убийство Сулеймани осудили в Ираке, Сирии и Турции. Российский МИД назвал действия США «авантюрным шагом», который приведёт к эскалации напряжённости во всём регионе и поставит крест на иранской ядерной сделке.

В свою очередь, в Госдепартаменте США назвали убийство Сулеймани ответом на угрозу американцам, а президент Дональд Трамп заявил, что генерал планировал новые убийства, и устранить его «следовало много лет назад», сообщает «Немецкая волна».

После воздушного удара госсекретарь США Майк Помпео созвонился с главой МИД Великобритании Домиником Раабом и его китайским коллегой Ваном И. Он также проинформировал об атаке власти Германии.

Ранее ситуацию с убийством Касема Сулеймани прокомментировала заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер. «Действия американцев — это реакция на целую серию военных провокаций, ответственность за которые несет Иран», — заявила она в Берлине 3 января.

Деммер напомнила о задержании силами КСИР британского нефтяного танкера в Ормузском проливе и об обстреле нефтяных объектов Саудовской Аравии. «Мы также с большой озабоченностью наблюдаем за активностью Ирана в регионе», — подчеркнула она, добавив, что речь идёт «об опасном моменте эскалации, и задача теперь — способствовать деэскалации посредством благоразумия и сдержанности».

Впрочем, призывы европейских дипломатов к «сдержанности и благоразумию» после американской атаки вполне понятны. В Европе справедливо опасаются, что персы не оставят это нападение без ответа, а это значит, что ситуация постепенно начинает выходить из-под контроля.

Можно по-разному оценивать, кто первым начал эту фазу эскалации напряжённости между США и Ираном, однако всем понятно, что ни о каком свёртывании ядерной программы Тегерана теперь говорить не приходится. Если в Вашингтоне рассчитывали именно на это, то они достигли желаемого результата. Впрочем, для Европы это очень плохая новость, ведь здесь до последнего времени настаивали на сохранении ядерной сделки.

Конечно, войны между США и Ираном из-за случившейся атаки пока не предвидится, но то, что Трамп ведёт Вашингтон именно в этом направлении, теперь никто не сомневается. Во всяком случае, пока со стороны США не просматривается никакого иного варианта решения иранской ядерной проблемы. Не случайно, все союзники США на Ближнем Востоке привели свои войска в полную боевую готовность. Все с тревогой ждут, чем ответит Тегеран на атаку Трампа.





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29 декабря 2019 года президент Черногории Мило Джуканович подписал антицерковный закон «о свободе вероисповедания», который ранее вызвал волну протестов по всей стране. Данный законопроект был принят накануне, 27 декабря, скупщиной Черногории.

Депутаты от оппозиционного Демократического фронта призвали ранее, чтобы Джуканович не подписывал закон и вернул его на доработку. С аналогичными требованиями неоднократно обращались представители Сербской Православной Церкви, указывая на то, что принятию закона не предшествовала нормальная общественная дискуссия.

Рассмотрение проекта и принятие закона вызвало по всей Черногории акции протеста, к которым присоединились верующие в соседней Республике Сербской (Босния и Герцеговина) и самой Сербии. Акции поддержки, молебны и митинги проходят несколько дней подряд по всему региону. В самой Черногории дело дошло до физических столкновений, в одном из которых полиция избила епископа Диоклийского Мефодия.

Законом предусмотрено, что государственным имуществом являются все религиозные объекты и земельные участки на территории Черногории, построенные и приобретённые из доходов государства и бывшие в государственном владении до 1 декабря 1918 года, а также те объекты, в отношении которых нет доказательств о праве владения ими религиозными объединениями.

Именно этот пункт является дискриминационным в отношении епархий Сербской Православной Церкви, расположенных на территории Черногории и фактически лишает их права на вековое духовное наследие, древнейшие монастыри и храмы.

Во время принятия закона обстановка в Скупщине Черногории накалились настолько, что представители оппозиционного Демократического фронта были арестованы и заключены под стражу.

Для оценки ситуации 29 декабря 2019 года в Подгорице собрался Епископский совет Черногорской митрополии, состоящий из всех архиереев епархий Сербской Церкви, действующих на территории страны.

Епископский совет заявил, что принятый закон направлен против Православной Церкви, а именно Сербской Патриархии, которая в отличии от других религиозных объединений была намеренно лишена возможности урегулировать свои отношения с государством при принятии закона.

Это подтверждают заявления высоких государственных функционеров и членов правящей партии, поведение депутатов этой партии в черногорском парламенте, а особенно отказ черногорских властей принять какое бы то ни было решение, предлагаемое Церковью.

«На протяжении нескольких дней мы являемся свидетелями открытого ликования всех ненавистников Православной Церкви и озлобленных неочерногорских националистов, в основном засвидетельствованных безбожников, празднующих победу на Церковью Христовой», — подчеркнуто в заявлении.

Иерархи призвали верующих народ не падать духом и возложить надежду на Бога, собираться в эти дни на молитву, не поддаваться на провокации, цель которых посеять вражду между братьями, и показать тем самым, что «черногорский режим» ни мало не поколебал и не испугал народ в его желании защищать святыни и права и свободы.

«Все церковные общины наших епархий свободны, в духе христианского мира и братского согласия. молитвенно выражать свою позицию против угрозы фундаментальных прав и свобод верующих», — говорится в заявлении.

Архиереи призвали полицию, президента и премьера, не применять силу в отношении людей, мирно собирающихся для отстаивания своих прав. «Напоминаем, что мы множество раз открыто говорили, что презрение к Православной Церкви, демонстрировавшееся последние почти двадцать лет, а особенно в процессе подготовки и принятия этого позорного законодательного акта, может привести к тяжёлым последствиям для черногорского общества, нарушению мира и братского согласия», — говорится в заявлении.

«Принятие такого закона не служит честью и благословением ни тем, кто его предложил, ни тем, кто голосовал за него и провозгласил его. С сожалением констатируем, что те из них, кто относит себя к православным, исключили сами себя из Православной Церкви, и поэтому отлучены от Святых Таин. Благословляем нашему боголюбивому духовенству для них, по словам святого Петра Цетинского, „никакого дела церковного“ не производить до их покаяния, о котором мы молимся»

При этом Церковь призвала власть предержащих в скорейшее время установить диалог и исправить то, что ещё можно исправить до того, как конкретное применение этого закона станет источником серьёзных потрясений с непредсказуемыми последствиями. «Только договор может стать победой Черногории и черногорских граждан», — подчеркивается в обращении Епископского совета.





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То, что происходит сегодня в Черногории, где местные власти открыто заявляют о начале гонений на Сербскую Православную Церковь с целью поддержки черногорских раскольников, — это один из результатов неканонических деяний Константинопольского Патриарха Варфоломея, который грубо вмешался в дела УПЦ и признал украинских раскольников.

Оправдывая скандальное решение Патриарха Варфоломея по Украине, на Фанаре публично заявляли, что свою автокефальную Церковь имеет право получить буквально каждый народ или независимое государство. Здесь, видимо, не предполагали, что эти слова будут восприняты многими политическими деятелями в мире как инструкция к действию. А именно так их поняли в Черногории.

Несменный президент Черногории Мило Джуканович (которого до вступления Черногорского государства в НАТО в европейской прессе открыто называли диктатором, а теперь считают демократическим лидером) не скрывает, что его целью является получение автокефалии для раскольнической «Черногорской церкви». Для этого ему необходимо разгромить в Черногории епархии Сербского Патриархата, чем он и занялся. При этом вдохновение Джуканович черпает из той ситуации, которая сложилась на Украине, о чем он публично и говорит в СМИ.

На этом фоне Константинопольский Патриарх Варфоломей попытался оправдать себя и снять с Фанара ответственность за действия черногорских властей. В интервью сербской газете «Kurir» Константинопольский Патриарх заявил, что никогда не признает черногорских раскольников, поскольку Черногория является канонической территорией Сербской Православной Церкви, сообщает греческое агентство «Ромфея».

Говоря об антицерковном законе, который был принят черногорскими властями, глава Фанара заявил, что накануне лично послал письмо Президенту Республики Мило Джукановичу, в котором потребовал не допустить принятия закона.

«Для Вселенского Патриархата единственная каноническая Церковь в Черногории это Черногорская и Приморская митрополия Сербской Православной Церкви во главе с митрополитом Амфилохием. [..] Повторяю, нами никогда не будет предоставлена автокефалия так называемой «Церкви Черногории», — категорически заявил Патриарх Варфоломей.

Впрочем, такие же заверения в своё время Патриарх Варфоломей делал и по отношению к украинским раскольникам, но затем резко переменил своё отношение и вступил с ними в общение. Точно так же повели себя и Александрийский Патриарх Феодор и Афинский Архиепископ Иероним. Так, что никакой веры грекам в данном случае быть не может.

Очевидно, что нынешние заявления главы Фанара продиктованы не его принципиальным отношением к раскольникам, а лишь нежеланием признавать свою ответственность за то, что происходит в Черногории. Впрочем, обмануть Патриарху Варфоломею в данном случае никого не удастся. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл лично предупреждал главу Константинопольского Патриархата, что своим вторжением на Украину он открывает «ящик Пандоры». И теперь эти предупреждения начинают сбываться.





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Предстоятель Кипрской Православной Церкви Архиепископ Новой Юстинианы и всего Кипра Хризостом II оставил без ответа приглашение на Совет Предстоятелей, которое получил от Патриарха Иерусалимского Феофила III.

«Я посчитал разумным не отвечать. Я не считал это серьёзным поступком. Я не рассматривал это с тех пор, как получил этот вопрос от друга моего Патриарха», — прокомментировал своё решение Архиепископ Хризостом III.

По мнению Предстоятеля Кипрской Церкви, Всеправославный Совет Предстоятелей имеет право созывать «только Вселенский Патриарх, никто другой».

Таким образом, Архиепископ Кипрский Хризостом фактически встал на сторону Фанара в ситуации по Украине.

О том, что Предстоятель Кипрской Православной Церкви в сложившейся ситуации более сочувствует Патриарху Варфоломею, чем УПЦ и Московскому Патриархату, стало ясно после того, как он начал публично отчитывать Патриарха Кирилла за учинение раскола и кипрских архиереев за то, что те организовали на Кипре монашескую конференцию, в которой приняли участие представители Русской Православной Церкви.

Позднее Кипрский Архиепископ заявил, что в своё время уговаривал Блаженнейшего Митрополита Киевского Онуфрия потребовать от Патриарха Московского Кирилла автокефалии, и таким образом возглавить единую с раскольниками «ПЦУ». Данные требования на тот момент полностью соответствовали планам Фанара и Кипр был их прямым проводником. Так что нейтральная позиция Кипрской Церкви — на самом деле лишь некоторое одолжение Москве, а сам Кипрский Предстоятель склонен к оправданию действий Константинопольского Патриархата на Украине.

Ожидать в этих условиях, что он примет приглашение прибыть на Совещание Предстоятелей в Иордании, было бы несколько наивно. Если бы не принципиальная позиция целого ряда авторитетных кипрских архипастырей, которые категорический отказываются вступать в общение с нераскаянными раскольниками и самосвятами с Украины, Кипрская Церковь давно бы признала «ПЦУ».

Русская линия