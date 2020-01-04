Русская линия
Сводка новостей от 4 января 2020

«Газпром» и «Нафтогаз» подписали новое соглашение о транзите газа. Донецк, Луганск и Киев провели первый за два года обмен пленными. Спикер эстонского парламента заявил о территориальных претензиях к России. Госсекретарь США Майк Помпео отложил визит на Украину, в Белоруссию, Казахстан и Узбекистан
Обзор событий минувшей недели на постсоветском пространстве и в ближайшем приграничье России…

Газовый вентиль30 декабря 2019 года «Газпром» и «Нафтогаз» сумели согласовать новый пятилетний контракт по транзиту газа. По оценке украинской стороны, в эти пять лет транзит принесёт Украине от $ 7 млрд до $ 15 млрд в зависимости от объёмов поставки. Тем не менее, при базовом объёме прокачки в 225 млрд кубометров «Газпром» за все пять лет заплатит $ 7,2 млрд, что примерно соответствует уровню тарифа в контракте от 2009 года.

Подписи по целым комплектом документов о продлении контракта по транзиту газа через Украину с 1 января 2020 года ещё на пять лет сторонам пришлось ставить в ночь на 31 декабря (накануне документы пять дней согласовывали в Вене и этот процесс явно затянулся). Как и заявлялось ранее, транзит газа в 2020 году составит не менее 65 млрд кубометров, а в последующие четыре года — не менее чем по 40 млрд кубометров.

Стороны подписали два соглашения: межоператорское (interconnection agreement) между компанией «Оператор ГТС Украины» и «Газпромом», а также договор об организации транзита между «Нафтогазом» и «Газпромом».

Уровень тарифа на транзит стороны не раскрывают, а оценки дохода от нового контракта сильно разнятся. Так, президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Facebook, что страна получит «как минимум более $ 7 млрд». Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко пояснил, что в договорённостях закреплён принцип «качай или плати», но при этом остаётся опция дополнительных объёмов транзита с большей гибкостью бронирования, «которые будут оплачиваться по более высокому тарифу».

По информации господина Витренко, контракт о транзите даст Украине за пять лет гарантированно не менее $ 7,2 млрд. Если исходить из этих оценок, то тариф будет близок к текущему — около $ 32 за тысячу кубометров за прокачку от Суджи на российско-украинской границе до Словакии.

Но премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что ежегодные доходы Украины от транзита будут гораздо выше — $ 2−3 млрд. Той же оценки в $ 2−3 млрд придерживается глава Минэнерго Украины Алексей Оржель. Вероятно, в своих оценках они исходят из объёма прокачки по состоянию на 2019 год — более 90 млрд кубометров.

Помимо соглашения о транзите, «Газпром» и «Нафтогаз Украины» заключили безотзывное соглашение об урегулировании всех прежних споров, сообщает Интерфакс. Документ предусматривает отзыв всех арбитражных и судебных исков друг против друга, по которым не принято окончательных решений, и отказ в будущем от всех возможных претензий по контрактам на поставку и транзит от 19 января 2009 года. Ранее, в предусмотренный протоколом срок, «Газпром» выплатил «Нафтогазу» $ 2,9 млрд в соответствии с решением Стокгольмского арбитража.

«Газпром» и Министерство юстиции Украины заключили безотзывное мировое соглашение, предусматривающее прекращение Украиной всех текущих и возможных будущих требований к «Газпрому», основанных на решении Антимонопольного Комитета Украины.


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Обмен пленными на ДонбассеНесмотря на сложности, самопровозглашённые республики Донбасса и Киев впервые за два года сумели провести обмен пленными. На Украину 29 декабря вернулись 76 человек, в ДНР и ЛНР — 124. Кроме того, представители Донецка сообщили, что позднее Украина должна передать ещё нескольких человек.

Процесс обмена проходил под наблюдением со стороны СММ ОБСЕ и представителей Международного комитета Красного Креста.

Киев передал ополченцам также пятерых экс-сотрудников спецподразделения «Беркут», которые 5 лет находились в СИЗО без доказательств своей вины. Накануне суд в Киеве отпустил беркутовцев под личное обязательство Зеленского, что вызвало негодование украинских националистов, которые попытались сорвать обмен. Впрочем, этого им сделать не удалось.

В связи с состоявшимся обменом в Киеве, Донецке и Луганске ожидаемо заявляют каждый о своей «победе».

Состоявшийся обмен пленными в ходе телефонного разговора обсудили президент России Владимир Путин и канцлерин Германии Ангела Меркель, которые приветствовали этот процесс.

«Дана позитивная оценка состоявшемуся сегодня в Донецкой области обмену удерживаемыми лицами по схеме «всех установленных на всех установленных», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв в беседе с RT отметил, что состоявшийся обмен приближает Украину к выполнению условий Минских соглашений, однако предсказать, как дальше будет развиваться ситуация никто не может.

«Это победа здравого смысла, это победа „партии мира“ с обеих сторон, это ответ радикалам, которые пытаются с позиции „партии войны“ эту ситуацию загнать в тупик», — заявил Косачёв.

Он объяснил, что реализация шестого пункта Минских соглашений должна повлечь за собой выполнение и других положений, начиная с амнистии и заканчивая изменениями в Конституции. Впрочем, всё в данной ситуации будет зависеть от Украины.


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Карта ЭстонииВласти прибалтийских государств серьёзно напуганы тем, что Россия при власти Владимира Путина может попытаться захватить их территории и требуют от НАТО, чтобы союзники предприняли всевозможные меры, чтобы этого не случилось. Им буквально каждый день чудится, что российские танки вот-вот перейдут границу.

При этом прибалты ведут такую неразумную и агрессивную по отношению к Кремлю политику, что кажется, что они не боятся захвата, а чают его, делая всё возможное, чтобы подвигнуть Москву принять ответные меры и вступить в прибалтийские страны.

Финляндия, к примеру, ведёт совсем иную по отношению к России политику, и никому не приходит в голову, что Москва и Хельсинки начнут враждовать.

Почему же Эстония, Латвия и Литва откровенно провоцируют Кремль? Объяснить такое поведение с точки зрения интересов самих этих государств невозможно. Не могут же прибалты, действительно, добиваться того, чтобы все их страхи осуществились. Тем не менее, они продолжают трястись и в то же время делать по отношению к Кремлю агрессивные заявления.

Так, спикер эстонского парламента Хенн Пыллуаас, обращаясь к согражданам под Новый год, не нашёл ничего лучшего, как заявить о территориальных претензиях к России. По словам политика, заключённый между Советской Россией и Эстонской республикой мирный договор 1920 года «всё ещё в реестре ООН».

Эстонский спикер напомнил, что 2 февраля будет 100 лет со дня подписания Тартуского мирного договора, заключенного между Советской Россией и властями Эстонской республики и установившего границу между двумя странами.

«После восстановления независимости все государства признали нас правопреемником Эстонской Республики во всех её проявлениях, включая государственную границу», — подчеркнул Пыллуаас.

Министерство иностранных дел РФ неоднократно подчеркивало, что после вхождения Эстонии в состав СССР в 1940 году территориальные споры были разрешены. Тартуский мирный договор после этого утратил силу.

В 2005 году Россия и Эстония согласовали границу после более чем десяти лет переговоров. Подписав пограничный договор, эстонские депутаты включили в преамбулу договора упоминание Тартуского мира.

После этого Москва отозвала свою подпись, и процесс пограничного согласования остался незавершённым. В конце 2012 года переговоры возобновились, спустя год с небольшим министры иностранных дел Эстонии и РФ всё же подписали договор. После этого документы отправили на ратификацию в парламенты, но пока что этого не произошло.

Москва дает понять, что ратификация договора произойдёт, когда Эстония откажется от «русофобской политики». Под этим Кремль имеет в виду гонения на русский язык и давление на русскоязычные школы в бывшей советской республике.

Хенн Пыллуаас, возглавляющий Консервативную народную партию Эстонии, ранее уже требовал пересмотреть статус-кво. «У Эстонии нет территориальных претензий к России. Мы не хотим ни одного квадратного метра российской территории. Мы лишь хотим, чтобы наши вернулись», — пояснял эстонский спикер. Он также обвинил Москву в «аннексии 5% эстонской земли».

К чему могут привести такие заявления, всем понятно. Когда одно государство объявляет о территориальных претензиях к другому, то речь может идти о скором начале войны. Впрочем, в Москве стараются не обращать внимание на провокационные заявления прибалтов, и есть надежда, что эстонские власти рано или поздно успокоятся.


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Майк ПомпеоГоссекретарь США Майк Помпео в самый последний момент отменил свой вояж на Украину, в Белоруссию, Казахстан, Узбекистан и на Кипр, говорится в заявлении главы пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус.

30 декабря Госдеп анонсировал встречи госсекретаря США с руководством Украины, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана и Кипра. При этом некоторые эксперты объяснили последнюю череду скандальных заявлений Лукашенко ожидаемым визитом госсекретаря США Майка Помпео в Белоруссию. Однако в итоге глава Минска просчитался.

«Госсекретарь Помпео вынужден отложить визит на Украину, в Белоруссию, Казахстан, Узбекистан и на Кипр в связи с необходимостью пребывания в Вашингтоне, чтобы продолжить следить за ситуацией в Ираке, а также обеспечивать безопасность американцев на Ближнем Востоке», — приводит текст заявления Госдепа США ТАСС.

По словам Ортэгус, «поездка госсекретаря Помпео будет перенесена на ближайшее будущее, и он с нетерпением ждёт этого визита».

Впрочем, для всех теперь очевидно, на каком счету вышеперечисленные страны находятся в США. Ирак и ситуация на Ближнем Востоке для Вашингтона гораздо важнее, чем-то, что происходит в странах СНГ, а также на Кипре.

Русская линия

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«Газпром» и «Нафтогаз» подписали новое соглашение о транзите газа. Донецк, Луганск и Киев провели первый за два года обмен пленными. Спикер эстонского парламента заявил о территориальных претензиях к России. Госсекретарь США Майк Помпео отложил визит на Украину, в Белоруссию, Казахстан и Узбекистан
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