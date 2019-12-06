Патриарх Кирилл: «Я не теряю надежды на то, что межцерковные отношения могут стать фактором улучшения отношений между нашими странами и народами»

6 декабря 2019 года в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом ставропигиальном мужском монастыре в Москве состоялась встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Предстоятелем Православной Церкви в Америке Блаженнейшим Митрополитом всей Америки и Канады Тихоном.

Перед началом братской беседы Блаженнейший Митрополит всей Америки и Канады Тихон совершил краткий молебен в крестовом храме Всех святых Церкви Русской. По завершении богослужения Святейший Патриарх Кирилл обратился со словами приветствия к высокому гостю, прибывшему в Москву для участия в торжествах по случаю 25-летия подворья Православной Церкви в Америке.

«Между нашими странами пролегают океаны, но наши Церкви-сестры весьма близки духовно, поскольку принадлежат к одной традиции, — заявил Патриарх Кирилл. — Именно ее принесли на американский континент русские миссионеры, укрепив и взрастив своими молитвами и трудами. И сегодня мы видим обильные плоды святителей Тихона и Иннокентия, преподобного Германа и многих угодников Божиих, просиявших в Америке. Надеюсь, что их предстательством наше единство будет укрепляться, а братская любовь никогда не иссякнет».

В свою очередь Предстоятель Православной Церкви в Америке сердечно поблагодарил Его Святейшество за приветствие, в частности, отметив: «С большой теплотой вспоминаю мой февральский визит и нашу встречу, когда отмечалось 10-летие интронизации Вашего Святейшества как шестнадцатого Патриарха Московского и всея Руси. Вновь хочу поздравить Вас и передать поддержку всех епископов, духовенства, монашеской братии и всех верующих, всей паствы Православной Церкви в Америке».

По свидетельству Блаженнейшего Митрополита всей Америки и Канады Тихона, предстоящие торжества в честь 25-летия подворья Православной Церкви в Америке в Москве и 50-летия автокефалии Православной Церкви в Америке, дарованной Русской Православной Церковью в 1970 году — знаковое событие, которое свидетельствует о нерушимой апостольской традиции и духовной связи между двумя Церквами.

«Наши отношения стоят на прочной основе, — подчеркнул Блаженнейший Владыка. — Еще 225 лет назад преподобный Герман и насельники Валаамского монастыря прибыли на Аляску, на остров Кадьяк. За ними последовали святитель Иннокентий, святитель Тихон, святой Иоанн Кочуров и многие другие святые угодники, просиявшие в Северной Америке. Их апостольское служение — прочная основа наших связей. Взирая на их пример, мы черпаем мудрость и вдохновение, стараясь продолжать апостольскую традицию, выполняя заветы Христовы и неся благую весть по всему миру. Благодаря их трудам, мы имеем возможность укреплять наше единство во Христе и развивать отношения со старшей сестрой — Русской Церковью и со всеми остальными Православными Церквами».

На состоявшейся после молебна встрече Святейший Патриарх Кирилл выразил удовлетворение высоким уровнем двусторонних отношений между Русской Православной Церковью и Православной Церковью в Америке.

«По договоренности между нашими Церквами в Общецерковной аспирантуре и докторантуре в Летнем институте обучаются ваши представители, ваши клирики, в том числе там проходил курс епископ Санта-Розский Даниил. Мы считаем, что это средство развития двусторонних отношений также представляет большой интерес», — констатировал Святейший Владыка.

Он также высказался за развитие паломничества в Русскую Церковь из Православной Церкви в Америке. «Мы очень ценим возможность встречаться с представителями вашей Церкви, когда они посещают Москву как паломники», — отметил Патриарх Кирилл.

Его Святейшество особо подчеркнул роль и значение для поддержания двусторонних отношений деятельности московского подворья Православной Церкви в Америке, открытого в 1994 году в храме великомученицы Екатерины на Всполье.

Упомянув о важных событиях в истории Православной Церкви в Америке, в частности, о 50-летии предоставления ей автокефалии, Патриарх Кирилл отметил: «Я помню, с какой радостью в Русской Церкви восприняли возможность утвердить автокефальный статус вашей Церкви и завершить те разделения, которые были порождены, в том числе, политическими факторами первой четверти XX века. Отношения Московского Патриархата и Православной Церкви в Америке были не просто восстановлены, но утверждены канонически, и, несмотря на очень непростой политический контекст того времени, удалось сделать очень важное, ибо полностью восстановилось евхаристическое общение и наши Церкви вступили на путь братского сотрудничества».

Предстоятель Русской Церкви засвидетельствовал, что трудный период, который в настоящее время переживают российско-американские отношения, «не мешает двум Церквам сохранять единство, искреннюю любовь и уважение друг к другу». «Я не теряю надежды на то, что межцерковные отношения могут стать фактором улучшения отношений между нашими странами и народами», — заявил Патриарх Кирилл.

В ходе беседы Святейший Владыка коснулся вопроса о положении Православия на Украине.

«Хотел также поблагодарить Вас за молитвенную поддержку страждущей Украинской Православной Церкви, за Ваше обращение поддержать Блаженнейшего митрополита Онуфрия и каноническую Украинскую Православную Церковь, за соответствующее решение Синода вашей Церкви. И хотел бы особенно подчеркнуть вашу принципиальную позицию в отношении непризнания так называемой Православной церкви Украины», — констатировал Его Святейшество.

«Несмотря на то, что сейчас мы переживаем не самые легкие времена в плане развития межправославных отношений, две наши Церкви находятся в полном взаимодействии и являют единомыслие по ряду очень важных вопросов, которые сегодня стоят на всеправославной повестке дня. Считаю, что фактор наших отношений может положительно влиять и на общеправославные связи между Поместными Церквами», — резюмировал Святейший Патриарх Кирилл.

Со своей стороны Блаженнейший Митрополит всей Америки и Канады Тихон выразил признательность Святейшему Патриарху Кириллу за возможность встречи и за теплый прием в Москве.

«Вам довелось нести свою ношу в непростое время, но Вы несете ее с честью и достоинством. Можете быть уверены, что мои братские молитвы всегда с Вами», — засвидетельствовал Его Блаженство, обращаясь к Его Святейшеству.

Русская линия