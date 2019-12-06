5 декабря 2019 года в Дамаске, в резиденции Антиохийских Патриархов состоялась встреча представителя Патриарха Московского и всея Руси при Патриархе Антиохийском и всего Востока игумена Арсения (Соколова) с Предстоятелем Антиохийской Православной Церкви Блаженнейшим Патриархом Иоанном X, в ходе которой Его Блаженство подтвердил свою принципиальную позицию по Украине, сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

В ходе продолжительной беседы стороны обсудили широкий круг актуальных тем, в частности, вопросы отношений между двумя братскими Православными Церквами. Блаженнейший Патриарх Иоанн выразил благодарность Святейшему Патриарху Кириллу и всей Русской Православной Церкви за постоянную поддержку Антиохийской Православной Церкви, помощь в восстановлении разрушенных войной храмов и монастырей, поступательное развитие отношений в академической и гуманитарной сферах.

Касаясь актуальной повестки межправославных отношений, Блаженнейший Патриарх Иоанн подчеркнул, что его оценка неканонических действий Константинопольского Патриархата на Украине остаётся неизменной: эти действия не имеют под собой канонической основы. Предстоятель Антиохийской Православной Церкви считал и считает, что признание главами Элладской и Александрийской Церквей так называемой Православной Церкви в Украине (ПЦУ) является недопустимым и достойно сожаления.

В свою очередь игумен Арсений (Соколов) рассказал Предстоятелю Антиохийской Православной Церкви о жизни расположенного в Дамаске Представительства Московского Патриархата. Он также поблагодарил Его Блаженство за внимание к нуждам немногочисленной русской общины, собирающейся при домовой церкви священномученика Игнатия Богоносца и в настоящее время состоящей из нескольких женщин — чад Русской Православной Церкви, оставшихся в сирийской столице и не сумевших из нее эвакуироваться в ходе войны.

Предстоятель Антиохийской Православной Церкви пригласил игумена Арсения и прихожан храма священномученика Игнатия Богоносца принять участие в предрождественских и рождественских концертах и культурных мероприятиях, которые пройдут на площадках Антиохийской Патриархии, расположенных в старой части Дамаска.

Русская линия