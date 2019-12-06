Скульптуру адмирала в полный рост установили на средства и по инициативе Российского военно-исторического общества…

5 декабря 2019 года в старейшем городе Мордовии Темникове состоялось торжественное открытие и освящение памятника непобедимому адмиралу, святому праведному воину Федору Ушакову. Монумент установлен Российским военно-историческим обществом в рамках реализации национального проекта «Культура», сообщает официальный сайт РВИО.

В торжественной церемонии открытия приняли участие советник председателя Российского военно-исторического общества Ростислав Мединский, митрополит Саранский и Мордовский Зиновий, глава Мордовии Владимир Волков, представители общественности, духовенства, Морского собрания Республики Мордовия, учебных заведений, почетные гости.

«Находясь сегодня на славной земле Республики Мордовия, с особым чувством сознаешь, что его имя неразрывно связано с вашим краем. Адмирал Федор Федорович Ушаков, современник Суворова, был одним из основоположников знаменитой Черноморской школы выучки. <…> Свойственные адмиралу Ушакову качества: величие духа, огромное личное мужество, душевная доброта — являются нравственными ориентирами для всех нас, примером верного служения своему Отечеству. Сегодня нашим молодым людям следует помнить, что каждая новая победа русского оружия обязана той, которая была одержана вашими предшественниками. В этой связи, создание и открытие памятника адмиралу Ушакову, несомненно, будет способствовать укреплению нравственных ценностей, воспитанию патриотизма», — сказал на открытии монумента Ростислав Мединский.

Глава Мордовии Владимир Волков, поздравляя жителей республики с открытием памятника, отметил, что идея его установки возникла три года назад, в преддверии 200-летия памяти флотоводца. Региональное отделение Российского военно-исторического общества обратилось за помощью к министру культуры РФ, председателю РВИО Владимиру Мединскому, и ответ не заставил себя долго ждать.

Глава Мордовии выразил благодарность Российскому военно-историческому обществу и лично Владимиру Мединскому за поддержку инициативы республики и реальную помощь в реализации проекта.

«Федор Ушаков является символом мужества и стойкости, непобедимости Российского флота, образцом праведности. Он — подлинный герой. И именно на таких примерах должно воспитываться наше подрастающее поколение, — подчеркнул Владимир Волков. — Для жителей Мордовии Федор Федорович особенно близок. Именно мордовскую землю он выбрал для последних лет своей жизни. На свои средства открыл в Темникове госпиталь, сделал много пожертвований во время Отечественной войны 1812 года. Похоронить себя Ушаков завещал в Санаксаре, на мордовской земле. Поэтому мы с гордостью называем легендарного адмирала своим земляком».

Чин освящения памятника небесному покровителю Мордовии совершил митрополит Саранский и Мордовский Зиновий.

В августе 2001 года в Темникове прошли торжества, связанные с канонизацией адмирала Ушакова. В них тогда приняли участие более 7 тысяч человек, церемонию возглавил нынешний Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Менее чем через два года будет отмечаться 20-летие этого события.

«Сейчас мы прилагаем усилия, чтобы темниковская земля, места, связанные с Ушаковым, вошли в туристический кластер „Арзамас — Дивеево — Саров“, одобренный Президентом России, — отметил Владимир Волков. — Это позволит направить в Темников большое количество туристов, привлечь средства на развитие района».

В завершение торжественной церемонии к подножию памятника Федору Ушакову были возложены цветы. Почетные гости в этот день также посетили Рождество-Богородичный Санаксарский мужской монастырь и возложили цветы на могилу Федора Ушакова.

Русская линия