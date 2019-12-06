6 декабря 2019 года в Киеве под председательством Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия состоялось последнее в этом году заседание Священного Синода Украинской Православной Церкви, на котором было принято специальное заявления в связи с вступлением Элладской Православной Церкви и Александрийского Патриархата в общение с украинскими раскольниками.

Священный Синод Украинской Православной Церкви, обсудив последние события в сфере межправославных отношений, заявляет:

1. Вынуждены констатировать, что вследствие антиканонических действий Константинопольского Патриархата на Украине, а также в связи с принятием в общение Предстоятелями Элладской и Александрийской Православных Церквей раскольнической «Православной Церкви Украины», ситуация в мировом Православии значительно ухудшилась, и разделение между Поместными Православными Церквами углубилось не только на административном, но и на духовном уровне — то есть на уровне общения в Таинствах.

2. Стало очевидным, что этот кризис является не только проблемой двусторонних отношений между Константинопольским и Московским Патриархатами, а касается всего мирового Православия — всех Поместных Православных Церквей, поскольку разрушает сами основы жизни и миссии Церкви Христовой. Эта проблема носит не административный, а экклезиологический характер. Наружу вышла новая концепция первенства Константинопольского Патриарха как «первого без равных» в мировом Православии, которой никогда не знала Православная Церковь, и которая фактически является нарушением принципа соборности Церкви и следствием неправильного понимания природы Церкви вообще и роли отдельной Поместной Церкви в Теле Христовой Церкви в частности. Кроме того, Константинопольский Патриархат начал допускать до сослужения лиц, не имеющих священного сана, что является кощунством и надругательством над Евхаристией.

3. Учитывая это, прекращение Украинской Православной Церковью евхаристического общения с Константинопольским Патриархатом и с Церквями и иерархами, которые признали раскольников, является не злоупотреблением Евхаристией или тем более шантажом Евхаристией, как кое-кто иногда говорит, а наоборот является защитой Евхаристии и сохранением канонической и духовной чистоты и непорочности Церкви. Ведь Господь наш Иисус Христос, по словам святого апостола Павла, «возлюбил Церковь и отдал Себя за нее .., чтобы представить ее себе славною Церковью, не имеющей пятна, или порока, или чего-то подобного, но дабы она была свята и непорочна» (Еф. 5:25−27).

4. Именно по этим причинам лживыми и манипулятивными являются обвинения в адрес Украинской Православной Церкви в том, что якобы она движется к самоизоляции, прекращая евхаристическое общение с теми, кто вступил в общение с нераскаянными раскольниками. На самом деле мы отстаиваем чистоту канонического предания Церкви, защищаем Церковь от кощунства. Иначе, если к священнослужению допускаются лица, не имеющие законных хиротоний, если раскол объявляется Церковью, а настоящая Христова Церковь игнорируется или называется расколом, то возникает опасность подмены Церкви. Кроме того, такими антицерковными действиями стирается грань между Церковью и расколом. В результате создается новая «церковь», основанная людьми, вместо той, которую основал Господь наш Иисус Христос, приобретя ее Себе Кровию Своею (см. Деян. 20:28).

5. Один из базовых принципов канонического права Православной Церкви заключается в том, что тот, кто вступает в евхаристическое общение с отлученным, сам отлучается от общения с Церковью. В связи с этим, принятие некоторыми Поместными Церквями в общение лиц, которые совершили раскол в других Поместных Церквях, не принесли за это покаяние и не имеют истинного священного сана, автоматически ставит перед ними вопрос относительно того, не является ли дальнейшее пребывание в евхаристическом общении с раскольниками соучастием в этом грехе и нарушением приведенного выше канонического принципа?

6. Считаем, что единственным способом выхода из этого кризиса является всеправославное соборное обсуждение и решение всего комплекса этих проблемных вопросов. Осознавая все сложности, связанные с созывом такого Всеправославного совещания, иного выхода из кризисной ситуации мы пока не видим. А поэтому приветствуем инициативу Блаженнейшего Патриарха Святого Града Иерусалима и всей Палестины Феофила III о созыве Всеправославного совещания в Иордании. В тяжелые времена истории нашей Церкви уже был случай помощи Иерусалимского Патриархата, когда в 1620 году Патриарх Иерусалимский Феофан в Киеве возобновил православную иерархию на замену тех, кто ушёл в унию под давлением тогдашней польско-литовской власти. Одобряем, благодарим и с надеждой смотрим на подобные призывы к созыву Всеправославного совещания от Предстоятелей и иерархов других Поместных Православных Церквей, которые начали всё чаще и сильнее звучать в течение последнего времени.

7. Констатируем, что, к большому сожалению, в жизнь мирового Православия начали грубо вмешиваться геополитические и политические факторы. Вследствие этого отдельные Поместные Церкви начали принимать церковные решения под влиянием этих факторов, вопреки церковным канонам и многовековой традиции Церкви. Мы понимаем, что каждая Поместная Церковь совершает своё служение в рамках того или иного государства, а иногда и нескольких или многих государств. Часто тот или иной православный народ исторически очень тесно связан как с собственным государством, так и со своей Поместной Церковью. Однако, по нашему глубокому убеждению, каждая Поместная Церковь в своем служении Богу должна быть выше национальных, государственных или политических границ и интересов и не поддаваться внешнему давлению, помня, что Царство Божие, которое мы проповедуем, есть не от мира сего (см. Др. 18:36). Если каждая Поместная Церковь будет ассоциировать себя исключительно с интересами собственного государства, мировое Православие не сможет быть единым, ведь бывает, что государства конфликтуют или воюют между собой, но Церковь должна сохранять единство и примирять людей, а не становиться стороной или средством противостояния. Выражаем надежду, что Святая Православная Церковь с Божьей помощью найдёт силы преодолеть эти вызовы и сохранить своё единство, поднявшись выше национальных и государственных границ и интересов, ведь во Христе нет «ни эллина, ни иудея, .. варвара, скифа .. но все и во всем Христос» (Кол. 3:11).

8. Обращаемся к архипастырям, пастырям, монашествующим и мирянам нашей Украинской Православной Церкви. Дорогие владыки, отцы, братья и сестры! Не без промысла Божьего так случилось, что именно по Украине и по нашей Церкви в рамках мирового Православия сегодня пролегает граница между Церковью и расколом. В этой ситуации мы должны сохранить чистоту канонического строя и учения Церкви. Нас пугают самоизоляцией. Но когда мы живём в истинной вере, то самоизоляции не может быть, как говорил светлой памяти Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Владимир: «С Христом не бывает самоизоляции». Фактически, сегодня наша Украинская Православная Церковь, переживая разнообразные испытания, отстаивает единство всего мирового Православия. Не бойтесь! Вы находитесь в истинной Церкви! Любите Церковь, берегите Церковь и себя в Ней, потому что через Нее Господь нас спасает. А всё остальное оставьте на волю Божью. Помните, что не люди управляют Церковью, а Сам Господь. Будем же молиться, чтобы Господь Духом Своим Святым исправил все ошибки человеческие, очистил нас от всякой скверны и спас души наши!

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