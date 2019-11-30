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Парламент Греции проголосовал против разделения Церкви и государства. Мультикультуризм приводит к постепенной исламизации Германии. Предстоятель Албанской православной церкви призвал прекратить вражду и срочно созвать Всеправославный Собор

Парламент Греции отклонил поправки в Конституцию, предусматривающие отделение Церкви от государства. При голосовании в понедельник их поддержали от 83 до 124 депутатов в 300-местном парламенте, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт Iefimerida.gr.

На рассмотрение парламента были внесены четыре поправки, касающиеся отношений Церкви и государства. За две из них проголосовали 83 депутата, одну поддержали 85 и ещё одну — 124 депутата.

Изменить отношения Церкви и государства предложило предыдущее правительство коалиции радикальных левых СИРИЗА во главе с бывшим премьер-министром Алексисом Ципрасом. В частности, поправки в статью 3 об отношениях между государством и Церковью должны были закрепить религиозный нейтралитет государства, при этом сохранив «по историческим и практическим причинам признание Православной Церкви как господствующей религии».

При предыдущем составе парламента эти поправки набрали простое большинство, а не квалифицированное конституционное большинство в 180 голосов, и теперь должны были получить 3/5 голосов депутатов в 300-местном парламенте. Однако, за это время СИРИЗА потеряла большинство в парламенте и уступила власть партии «Новая демократия».

В результате парламент отверг идею отделения Церкви и государства. Атеисты в Греции отступили, но они полны решимости добиваться своих целей и дальше. В настоящее время их позиции пошатнулись, но это не значит, что Ципрас и его соратники сдались.

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Политика открытых дверей в отношении мигрантов и благоприятствование исламу, постепенно приводит к исламизации Германии, что вызывает тревогу у простых немцев и значительной части немецкого общества. В связи с этим в стране даже вышла книга политика Тило Саррацина «Германия. Самоликвидация», в которой говорится о том, что немецкие власти своими руками отдают страну мигрантам.

Впрочем, сами немецкие чиновники продолжают выступать в защиту политики мультикультуризма, и хотя канцлерин Меркель уже признала, что надежда на ассимиляцию приезжающих мусульман в немецкое общество не оправдалась — иммигранты сохраняют свои обычаи и не стремятся их приспосабливать к местным.

В Германии сегодня проживает до 5 млн мусульман и ислам стал частью Германии, с радостью сообщил экс-президент Германии Кристиан Вульф на конференции «Социальная гармония в другом обществе», организованной Турецким культурным центром в Брюле, передаёт Седмица.Ru со ссылкой на ИА Анадолу.

«Ислам, помимо христианства и иудаизма, также стал частью Германии, где сегодня проживает до 5 миллионов мусульман. Они являются не только полноценными членами нашего общества: их религия, мечети, культурные и религиозные ценности стали частью нас», — сказал Вульф.

По его словам, ксенофобия намного реже встречается в тех регионах Германии, где проживает больше мигрантов. «Это свидетельствует о том, что при отсутствии предвзятости люди могут мирно сосуществовать в одном обществе», — сказал Вульф.

Впрочем, в данном случае бывший немецкий президент выдаёт желаемое за действительное. Не секрет, что в районах, где массово селятся мигранты, преступность значительно выше, чем в целом по Германии. А что касается ксенофобии, то коренные жители стараются как можно быстрее покинуть районы компактного проживания мусульман. Так что высказывать недовольство поведением мигрантов здесь просто некому.

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Предстоятель Албанской Православной Церкви Блаженнейший Архиепископ Тиранский и всей Албании Анастасий считает, что проблему по урегулированию всеправославного кризиса, связанного с предоставлением томоса «ПЦУ», нужно решать в срочном порядке. Об этом он написал в обращении, полный текст которого опубликован на греческом сайте «Ромфея», сообщает СПЖ.

Архиепископ Анастасий, который ранее называл представителей «ПЦУ» не имеющими никаких канонических хиротоний раскольниками, отметил, что «много пишется и говорится в последние месяцы об украинской церковной проблеме». Но, по мнению владыки, «самое важное сейчас это чтобы был выполнен долг единства Православия».

Предстоятель Албанской Церкви напоминает, что святой Иоанн Златоуст, выражая святоотеческий дух, опыт и церковное предание провозгласил: «имя Церкви не имя разделения, но имя единства и согласия. Церковь учреждена не для того, чтобы мы были разделенными, но для того, чтобы мы были едины». И в другом месте: «Ничто так не прогневляет Бога как разделять Церковь».

Архиепископ Анастасий считает, что «церковные события прошедшего года сотворили новую существующую ситуацию с явным вмешательством геополитических интересов и целей», и «этой новой ситуацией невозможно пренебречь».

Он подчеркнул, что «дарование автокефалии украинской церкви не принесло желаемого единства православным, не принесло мира, как это было со всеми предыдущими автокефалиями».

По словам Блаженнейшего Анастасия, «центральное лицо украинской проблемы, самозванный „патриарх“ Филарет, в конце концов, отрёкся от Томоса, отвергая его содержание и его цель».

Более того, «разделение и вражда распространились и в других странах, и во всём православном мире. Русская Церковь использовала евхаристическое общение для давления. Десятки миллионов православных прервали евхаристическое общение с Константинопольским и Александрийским патриархатами и Церковью Эллады».

Блаженнейший владыка подчеркнул, что сложившаяся ситуация «будет иметь своим результатом этнофилетический распад (на греков, славян и на тех, кто желает гармоничных отношений со всеми), что в свою очередь отменяет многонациональный и многокультурный характер Православия и его Вселенскую природу».

Он особо отметил, что «время не исправляет автоматически церковные схизмы, оно их не лечит, но напротив — оно их утверждает и углубляет».

Поэтому, считает владыка, «нужно срочно найти путь преодоления церковной разнополярности».

Предстоятель Албанской Церкви уверен, что для того, «чтобы результативно отреагировать на всё это, нужно в первую очередь остановить вражду. Напряжение можно снять только путём диалога».

Это означает, говорит владыка, что «мы должны стремиться как можно быстрее начать общение и обмен взаимными предложениями относительно решения проблемы», потому что «в Православной Церкви существуют лица, которые могут содействовать немедленному началу переговоров».

Он уверен, что «любое промедление ухудшает уже и так плачевную ситуацию. И если надеяться, что в „будущем“ будет найдено какое-то решение, то к тому времени в истории Православной Церкви наберётся много неприятных страниц».

Русская линия