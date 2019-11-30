Украинцы устали от бессмысленной братоубийственной войны на Донбассе. Украина может остаться без транзита российского газа в 2020 году. В УПЦ считают неудачным решение украинских властей объявить празднование Рождества Христова на Украине 25 декабря

Более двух третей опрошенных украинцев — 75% – поддерживают переговоры президента Украины Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным для разрешения конфликта на Донбассе, свидетельствуют результаты общенационального исследования общественного мнения, проведенного фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с КМИС, сообщает УНИАН.

В частности, у респондентов спросили, как они относятся к первым решениям и предложениям президента Зеленского. На это 75% опрошенных ответили, что поддерживают инициирование переговоров с президентом России для разрешения конфликта на Донбассе. 15,1% не поддерживают, а 2,6% ответили, что им безразлично, ещё 7,3% затруднились ответить.

При этом 59,2% респондентов поддерживают решение по отводу войск от линии разграничения, 25,6% – не поддерживают, 1,6% – безразлично относятся к этому, 13,6% – затруднились ответить.

Отдельно социологи спросили, какие должны быть первоочередные действия Зеленского и его команды. 73,7% ответили, что в первую очередь они должны думать о прекращении огня на Донбассе. 13,1% считают, что Украина должна озаботиться возвращением Крыма, и 4,6% опрошенных выступают за нормализацию отношений с Россией.

В то же время Спецпредставитель ОБСЕ на Украине заявил, что хотя нарушения прекращения огня продолжаются обеими сторонами, он видит прогресс в мирном урегулировании и с надеждой смотрит в будущее

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Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук считает «крайне высоким» для Украины риск остаться без транзита российского газа с 1 января 2020 года. «Сегодня уже вряд ли есть механизмы, которые могут это предотвратить», — заявил он в эфире телеканала Newsone, сообщает ТАСС.

«Ситуация складывается таким образом, что мы потеряли время, — пояснил политик. — Говорить про новый контракт на транзит уже нельзя — недостаточно времени». «Окончательное подписание должно произойти не позднее 13 декабря, когда закрываются заявки на поставки газа европейским операторам. Но до 13 декабря ничего сделать нельзя. Можно лишь продлить действующий контракт на год, но такой путь невыгоден украинской стороне», — резюмировал он.

По мнению Медведчука, для Украины был бы выгоден вариант с созданием международного газотранспортного консорциума с участием России и европейских газовых операторов. «Но украинская власть этого не сделала, а все другие варианты в итоге для Украины будут негативными», — уверен он.

«Мы получаем в доходную часть бюджета от транспортировки газа в Европу около 3 млрд долларов за год, то есть 250 млн в месяц. С января они уже не будут поступать, — пояснил он. — А бюджет 2020 года в доходной части запланирован на уровне 2018 года. Откуда возьмут эти средства?»

Принятый в экстренном режиме в начале 2009 года контракт на поставки газа на Украину и транзит через её территорию в ЕС истекает 31 декабря 2019 года. В настоящее время Россия, Украина и Еврокомиссия продолжают вести консультации по заключению новых контрактов на период с 2020 года, но диалог осложняют судебные разбирательства между «Газпромом» и «Нафтогазом».

Москва предлагает «пакетное решение», которое включает мировое соглашение по судебным спорам и прямые закупки Украиной газа по сниженным тарифам. В качестве запасного варианта Россия готова продлить действующий транзитный договор на 2020 год. Однако Украина считает неприемлемым отказ от судебных разбирательств и подписание краткосрочного контракта.

28 ноября 2019 года представители России и Украины провели в Вене совместные консультации, в ходе которых стороны обсудили урегулирование претензий по газовым вопросам, условия транзита с 2020 года, а также прямые покупки газа Украиной.

В переговорах приняли участие глава Минэнерго России Александр Новак, министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель, глава «Газпрома» Алексей Миллер, а также руководство «Нафтогаза Украины» и «Оператора газотранспортной системы Украины».

Следующая трехсторонняя министерская встреча РФ, ЕС и Украины по транзиту газа может состояться в течение первой недели декабря.

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На вопрос о том, как относиться к объявлению на Украине выходным днём католического Рождества, Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший митрополит Киевский и всей Украины Онуфрий напомнил, что «Иерусалимская Церковь, на земле которой родился Спаситель мира, как мать всех Церквей, празднует Рождество по юлианскому календарю, 7-го января по новому стилю». «В нашей Церкви со времён Крещения Руси святым равноапостольным князем Владимиром принят и действует устав Иерусалимской Церкви. Поэтому, несмотря на то, что в ряде православных государств Церковь перешла на григорианский стиль, мы остаёмся верными исторической традиции, не изменяя календарь», — добавил архипастырь.

«Любое изменение традиций всегда влечёт за собой новые споры, склоки и противостояния. Нам же следует сохранять единство и мир, не осуждать ближнего и дальнего, не нарушать закон христианской любви», — подчеркнул Блаженнейший Онуфрий.

«Не все высокие решения бывают удачными. Подавляющее большинство граждан Украины по-прежнему будет праздновать Рождество 7-го января, как наши деды и прадеды, — продолжил митрополит Онуфрий. — И потом, мы свою веру во Христа подтверждаем не стилем, хотя и сохраняем традиции, а исполнением заповедей Божиих. От того, как мы проводим Рождественский пост, как помогаем ближнему, как бережём мир в семье, в обществе, насколько добросовестно выполняем свою профессиональную деятельность, зависит и отношение к нам внешнего мира, всех, кто находится за церковной оградой. Поэтому не стоит особо оглядываться по сторонам, кто как живёт, а держать, хранить свою веру и своей жизнью во Христе убеждать и привлекать на верный путь тех, кто не разделяет с нами празднование в этот светлый день. Любовью можно сделать то, что невозможно сделать ни спорами, ни диспутами, ни другими человеческими аргументами. „По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою“ (Ин. 13, 35), — обращается к нам Спаситель мира. Если сумеем хоть немного сделать добра, следуя Заповедям Христа, Он непременно родится в душе каждого человека и наставит нас на всякую истину».

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