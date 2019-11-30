Начался Рождественский пост. Процесс наименования улиц именами новомучеников совершается непросто и идёт медленно, но сдвиги всё же есть. В Россию вернулась большая часть архива Колчака

Почти каждый десятый россиянин (9%), считающий себя православным, планирует соблюдать 40-дневный Рождественский пост. Об этом свидетельствуют опубликованные в пятницу результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, сообщает ТАСС.

«Соблюдать Рождественский пост с 28 ноября по 6 января планируют 9% последователей Православия, чаще — жители городов-миллионников (16%)», — говорится в сообщении. В переводе на цифры это порядка 12 млн человек, что для страны, где 70 лет господствовали безбожные советские власти, очень много.

Ещё четверть респондентов (25%) пока что не определились с намерением соблюдать пост, преимущественно молодежь в возрасте от 18 до 34 лет, а также жители сёл. При этом 64% опрошенных россиян, придерживающихся Православия, не планируют соблюдать пост.

Всего о своей принадлежности к Православию заявляют 67% опрошенных, чаще всего принадлежность к этой религии декларируют женщины (74%), россияне в возрасте от 45 до 59 лет (71%) и старше 60 лет (73%). По данным опроса, с разной степенью регулярности Церковь посещают 83% православных, при этом 13% респондентов ходят в храм не менее одного раза в месяц.

Установление Рождественского (Филиппова) поста, как и других многодневных постов, относится к древним временам христианства. Уже с четвертого века св. Амвросий Медиодаланский, Филастрий, блаженный Августин упоминают в своих творениях Рождественский пост. В пятом веке о древности Рождественского поста писал Лев Великий.

Первоначально Рождественский пост длился у одних христиан семь дней, у других — несколько больше. На соборе 1166 года, бывшем при Константинопольском Патриархе Луке и византийском Императоре Мануиле, всем христианам было положено хранить пост пред великим праздником Рождества Христова сорок дней.

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22 ноября 2019 года в Сергиевском зале кафедрального соборного Храма Христа Спасителя в Москве под председательством митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия состоялось заседание Церковно-общественного совета при Патриархе Московском и всея Руси по увековечению памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской, на котором были подведены некоторые итоги по сохранению памяти новомучеников, исповедников и всех невинно от богоборцев в годы гонений пострадавших, сообщает Патриархия.Ru.

В своём выступлении в ходе заседания владыка Ювеналий рассказал, что в России продолжается издание книг и брошюр с житиями новомучеников и исповедников Церкви Русской, а также поиск и публикация их духовного наследия.

«Никто не может усомниться ныне, что гонения на Русскую Православную Церковь действительно были, причём, гонения именно за веру Христову. И в этих гонениях были и те, кто мужественно их перенёс, и те, кто отрёкся от веры, и те, кто сотрудничал с гонителями. И хотя может показаться, что мужественно перенёсших гонения неисчислимое множество, что их большинство среди репрессированных в те трагические годы, в действительности их меньшинство. Они, как и в древности, составляли малое стадо, к которому обращался Господь, чтобы они не боялись этого лежащего во зле мира, ибо Господь победил мир», — заявил архипастырь.

«В целом епархии немало потрудились над тем, чтобы подвиг новомучеников стал людям известен, и теперь мы можем подвести некоторые итоги нашей общей деятельности. <…> Продолжают освящаться в честь новомучеников храмы и приделы. В первопрестольном граде Москве освящены 47 храмов, 18 приделов и 5 часовен. Открыты музеи, посвященные новомученикам. Такой музей был создан Православным Свято-Тихоновским гуманитарным университетом в бывшем Московском епархиальном доме в Лиховом переулке. Создан музей памяти новомучеников и всех пострадавших в годы гонений при храме в честь Новомучеников и Исповедников Российских в Бутове. В Молдавской Православной Церкви в Православном центре «Святой апостол Иоанн Богослов» была открыта выставка и музей «Святые коммунистических тюрем», — сообщил митрополит Ювеналий.

Отдельно владыка коснулся темы наименования улиц и площадей в честь новомучеников Церкви Русской. «Процесс наименования улиц именами новомучеников в настоящее время совершается непросто и идёт медленно. Мы хорошо понимаем, что наименование улиц именами наших славных и добропобедных новомучеников — дело благое. Но оно не зависит целиком от пожеланий наших архипастырей, которые ведут переговоры со светскими властями, даже и при благожелательном отношении последних».

«В Московской областной епархии также идёт процесс именования улиц в честь новомучеников. В городе Егорьевске одна из улиц была названа в честь священномученика Андрея Ясенева. В Истринском благочинии площадь в поселке Глебовском ныне носит имя священномученика Алексия Смирнова; в городе Раменское сквер, находящийся неподалеку от Троицкого храма, где служил священномученик Александр Парусников, назван в его честь; в городе Шатуре одна из улиц была названа в честь Исповедников Шатурских», — рассказал архипастырь.

«Иногда мы предпринимаем большие административные усилия в направлении переименования и недостаточные относительно раскрытия существа подвига новомучеников и в объяснении значимости их подвига для людей. Почему у нас чаще называют улицы в честь священноисповедника Луки (Войно-Ясенецкого)? Потому что более или менее знают о нём, знают о его церковном и научном вкладе в отечественную науку», — обратил внимание митрополит Ювеналий

«Наименование улиц именами новомучеников проходит с трудом, но и когда власти идут навстречу епархии, это осуществляется в церковном отношении недостаточно грамотно. В городе Катайске Курганской области принято решение о наименовании вновь образуемой улицы именем священномученика Алексия Введенского. В решении о наименовании улицы написано: „Улица имени священника Алексия Введенского“ (сокращенное название: „ул. Алексия Введенского“). В результате остаётся неясным — как будет называться улица? Архиепископ Лука в своё время отказывался читать лекции по медицине в мирской одежде, считая, что таким образом он будет показывать, что стыдится своего духовного звания. А если название улицы будет надписываться сокращённо, получится, что мы стыдимся назвать прославленного Церковью пастыря священником, не говорю уже — священномучеником», — заявил владыка.

В связи с этим он пожелал епархиям, чтобы они более внимательно относились к подобного рода вопросам.

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Несмотря на призывы научной общественности, министерство культуры России не стало выкупать архив адмирала Александра Колчака во время аукциона в Париже. Вместо чиновников Минкульта об этом позаботились частные российские благотворители, которые выделили средства представителям Госархива РФ и Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына.

Только благодаря неравнодушным русским людям, документы, проливающие свет на историю Гражданской войны в России, смогли частично вернуться на родину. Россиянам удалось выкупить больше половины архивов Верховного правителя России в 1918—1920 годах. Сделка состоялась на аукционе в Париже, где архив Колчака, состоявший из 391 лота, был продан более чем за 3 миллиона евро, сообщает «Российская газета».

В числе проданных документов — именной (Колчака) наградной лист ордена Святого Георгия, письмо от 1919 года адмирала своей жене Софье Федоровне, покинувшей Россию в 1919 году с юным сыном Ростиславом, паспорт лейтенанта флота Александра Колчака. И ценная для понимания истории Гражданской войны рукопись-прокламация Временного правительства в Омске с исправлениями Колчака. В прокламации сказано: «Сибирское» правительство «приняло на себя задачу ввести воссоединившуюся и возрожденную Россию в круг великих демократий мира». Вместе с этими документами на аукционе были выкуплены детские фотографии адмирала, его телеграммы семье и Евангелие с его же пометками.

«Продажа архива Колчака стала настоящим триумфом!» — пишет в Twitter аукционный дом Drouot. Большая часть архива Колчака уйдёт в Госархив, часть — в Дом русского зарубежья. В частности, помимо документов и переписки адмирала с женой, в Дом русского зарубежья передаются документы и переписка семей флотоводцев Развозовых и Старков, а также материалы по истории российского флота рубежа XIX-XX столетий. Некоторое количество документов будет находиться в российских частных собраниях. Имена россиян-покупателей аукционный дом Drouot не разглашает.

«К 100-летию гибели адмирала Колчака в 2020 году мы выставим многие из приобретённых документов, — заявил директор Дома русского зарубежья Виктор Москвин. — Вместе с Госархивом и частными коллекционерами мы готовим выставку исторических реликвий».

Русская линия