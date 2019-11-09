В Счётной палате пришли к выводу, что Россия очень быстро вымирает. Скобелевский комитет возглавил генерал Валерий Марченков. Патриарх Кирилл не допускает возможности авторитарного управления в Православии

Совсем недавно российские СМИ буквально издевались над председателем Патриаршей комиссии по делам семьи протоиереем Димитрием Смирновым, который в который раз заявил о том, что русский народ активно вымирает и с такими темпами рождаемости и смертности, как сейчас, ему осталось от силы 20−30 лет, а дальше на русских территориях будут жить совсем другие народы.

Однако, сейчас этот факт вынуждена была признать и Счётная палата. Об этом говорится в оперативном докладе о ходе исполнения федерального бюджета за январь — сентябрь текущего года, сообщает RT.

«Численность постоянного населения Российской Федерации по состоянию на 1 сентября 2019 года составила 146,7 млн человек. С начала года численность сократилась на 52,5 тысяч человек», — говорится в сообщении.

Отмечается, что миграционный прирост компенсировал естественную убыль населения только на 76%.

В Счётной палате рассказали, что число родившихся в январе — августе 2019 года составило 994,3 тыс. человек, что на 83,8 тыс. человек, или 7,8%, меньше, чем в январе — августе 2018 года.

«Естественная убыль населения в январе — августе 2019 года составила 219,2 тыс. человек и приблизилась к значению показателя в целом за 2018 год (224,6 тыс. человек), что на 50,1 тыс. человек, или в 1,3 раза, больше соответствующего периода 2018 года», — отмечается в докладе.

Как подчеркнули в Счётной палате, ускоряющаяся четвёртый год подряд естественная убыль населения создаёт существенные риски для реализации национальной цели по обеспечению устойчивого естественного роста численности населения России.

В августе премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что российское правительство планирует реализовать большой пакет мер для поддержки рождаемости в стране. В связи с этим, по словам российского премьера, возрастут расходы бюджета на поддержку рождаемости в России.

В частности, профильным ведомствам было поручено предусмотреть в бюджете на 2020 год повышение стоимости родового сертификата до 12 тысяч рублей. Отмечается, что средства будут выделены «с целью финансирования оплаты помощи беременным женщинам для профилактики прерывания беременности».

При этом власти упорно не хотят отказываться от финансирования абортов. С одной стороны, чиновники «обеспокоены» убылью населения, а с другой, ежедневно выделяют деньги на убийство собственных граждан. На этом фоне нет ничего удивительного, что все их потуги на демографическом направлении в итоге с треском проваливаются.

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7 ноября 2019 года в Москве состоялось заседание Скобелевского комитета, члены которого обсудили положение дел в комитете в связи с кончиной президента организации дважды героя Советского Союза генерала Алексея Леонова и избрали на его место бывшего начальника, а ныне научного руководителя, Военного университета Министерства обороны России генерал-полковника Валерия Марченкова. Об этом «Русской линии» сообщил вице-президент Скобелевского комитета, руководитель движения «Белые воины» Александр Алекаев.

В заседании приняли участие учредители «Скобелевского комитета» посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ, бывший глава ЦИК Владимир Чуров, директор «Общества ревнителей истории русской гвардии» Михаил Быков, глава фонда «Достойная память» Анжела Скрипкалаш, вице-президент Скобелевского комитета Александр Алекаев, гендиректор ЗАО «Воин-Сервис XXI» Сергей Слипченко и генерал Александр Кирилин, который и председательствовал на собрании.

В ходе заседания было принято решение избрать нового главу Комитета и произвести государственную регистрацию данной организации, утвердив Устав, кадровый состав, символику и все необходимые для регистрации документы.

Президентом Комитета был избран бывший начальник Военного университета Министерства обороны России генерал-полковник Валерий Марченков. Исполнительным директором «Скобелевского комитета» стал Сергей Слипченко.

В Центральный Совет Комитета вошли генерал Александр Кирилин, известный историк Михаил Быков, бывший вице-президент Скобелевского комитета Владлен Гусаров, доктор исторических наук Руслан Гагкуев и другие. Заместителями председателя Президиума Центрального совета комитета были утверждены Владимир Чуров и Александр Алекаев.

Члены Комитета учредили Попечительский совет организации, в состав которого вошли митрополит Рязанский и Михайловский Марк, заместитель министра обороны, начальник Главного военно-политического управления Министерства обороны Андрей Картаполов, председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Деятельность обновлённого Скобелевского комитета благословил митрополит Рязанский Марк, на территории епархии которого в Спасо-Перображенском храме села Заборово упокоился Георгиевский кавалер, «полководец, Суворову равный» генерал-адьютант Михаил Скобелев.

В ближайший планах Скобелевского комитета установка бюста генералу Скобелеву у метро «Скобелевская» в Москве и переиздание книги «Генерал Скобелев» в серии «Белые воины».

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4 ноября 2019 года, по окончании Божественной литургии в Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля состоялась братская трапеза, за которой к собравшимся обратился Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, сообщает Патриархия.Ru.

Говоря о кризисных явлениях в мировом Православии, Святейший Владыка, в частности, сказал:

«Сегодня мы проходим через определенные трудности — в первую очередь, в отношениях с Константинополем. Но, в отличие от Константинополя, который нарушает канонические правила, вторгается в сферу чужой юрисдикции, предоставляет «автокефалию» тем, кто о ней не просит, настаивает на прочих привилегиях, которые никогда не были ему свойственны, — наша Церковь не стремится к власти на общеправославном уровне. Мы только хотим сохранить канонический порядок, и мы не можем допустить, чтобы в Православии возникло некое подобие папизма, «квазипапизм».

Скажу, может быть, несколько неожиданную вещь. Почему папизм опасен? Конечно же, потому, что папизм не проистекает ни из Слова Божия, ни из Предания Церкви. Но предложу еще один, совершенно иной аргумент: папизм опасен тем, что на одного человека повлиять гораздо легче, чем на группу людей. И папа, и патриарх, который хочет стать папой, становятся очень притягательной целью для сильных мира сего, а влияние извне на одного человека может погубить Церковь.

Когда формировалась система соборного управления Церковью, святые апостолы хорошо понимали, что они делают. Невозможно, чтобы в контексте Римской империи только один человек нес бы ответственность за всю Церковь, — ведь его могли арестовать, его могли склонить к сотрудничеству, его могли испугать. Однако эти опасности сходят на нет, когда Церковь управляется коллегиально, соборно.

Поэтому и в наше время нужно отстаивать соборное управление Вселенской Церковью. Мы не оспариваем первенство по чести Константинопольского Патриарха, но мы не согласны с любыми посягательствами на вселенскую власть. Константинопольский Патриарх, пребывающий на территории Турции, лично очень уязвим, поэтому остаётся только молиться, чтобы Господь избавил его от влияний, которые могут пагубно отразиться на жизни всей Церкви".

Русская линия