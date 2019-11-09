Русская линия
Сводка новостей от 9 ноября 2019

Этот день в Русской истории
Сегодня мы чтим память прп. Нестора Летописца, Великого Князя Иоанна III Васильевича и И.А.Баженова…

прп. Нестор ЛетописецПреподобный Нестор Летописец родился в 50-х годах ХI века в Киеве. Юношей он пришел к преподобному Феодосию и стал послушником. Постриг Преподобного Нестора преемник преподобного Феодосия, игумен Стефан. При нем же он был посвящен во иеродиакона.

Преподобный Нестор глубоко ценил истинное знание, соединенное со смирением и покаянием. В монастыре преподобный нес послушание летописца. В 80-х годах он написал «Чтение о житии и погублении блаженных страстотерпцев Бориса и Глеба» в связи с перенесением их святых мощей в Вышгород в 1072 году. В 80-х годах преподобный Нестор составил житие преподобного Феодосия Печерского, а в 1091 году, накануне престольного праздника Печерской обители, игумен Иоанн поручил ему ископать из земли для перенесения в храм святые мощи преподобного Феодосия.

Главным подвигом жизни преподобного Нестора было составление к 1112−1113 годам «Повести временных лет». «Се повести временных лет, откуда есть пошла Русская земля, кто в Киеве нача первее княжити и откуда Русская земля стала есть» — так с первых строк определил цель своего труда преподобный Нестор.

Инок-патриот излагает историю Русской Церкви в главных моментах ее исторического становления. Он говорит о первом упоминании русского народа в церковных источниках — в 866 году, при святом патриархе Константинопольском Фотии; повествует о создании славянской грамоты святыми равноапостольными Кириллом и Мефодием, о Крещении святой равноапостольной Ольги в Константинополе. Летопись преподобного Нестора сохранила нам рассказ о первом православном храме в Киеве (под 945 годом) об исповедническом подвиге святых варягов-мучеников (под 983 годом), о «испытании вер» святым равноапостольным Владимиром (986 год) и Крещении Руси (988 год). Первому русскому церковному историку обязаны мы сведениями о первых митрополитах Русской Церкви, о возникновении Печерской обители, о ее основателях и подвижниках.

Преподобный Нестор скончался около 1114 года, завещав печерским инокам-летописцам продолжение своего великого труда. Его преемниками в летописании стали игумен Сильвестр, придавший современный вид «Повести временных лет», игумен Моисей Выдубицкий, продливший ее до 1200 года, наконец, игумен Лаврентий, написавший в 1377 году древнейший из дошедших до нас списков, сохранивших «Повесть» преподобного Нестора («Лаврентьевскую летопись»). Наследником агиографической традиции печерского подвижника стал святитель Симон, епископ Владимирский, спасатель «Киево-Печерского Патерика».

Погребен преподобный Нестор в Ближних пещерах преподобного Антония Печерского.

Великий князь Иван III. Миниатюра из Титулярника, XVII в.Сегодня день памяти одного из самых выдающихся московских Государей Великого Князя Иоанна III Васильевича, скончавшегося 27 октября 1505 г.

Он родился 22 января 1440 г. в Москве и был сыном Великого Князя Московского Василия II Васильевича Темного. В 1462 г. после смерти отца стал Великим Князем Московским, правил 43 года, превратив Московскую Русь в единое сильное государство, с которым стала считаться Европа. Иван III не любил использовать грубую силу, предпочитая действовать медленно, осторожно, но наверняка. И эта тактика себя оправдывала: в 1478 г. к Москве был присоединен Новгород, в 1485 г. — Тверь, а также большая часть княжества Рязанского. К концу его правления независимыми остались только Псков и часть Рязанского княжества. Ивану III пришлось два раза ходить походом на Новгород (1471 и 1478 гг.), в результате второго похода было уничтожено знаменитое новгородское вече, а вечевой колокол увезен в Москву. Именно этот Государь сумел покончить с татаро-монгольским игом. В 1480 г. состоялось знаменитое «Стояние на реке Угре», в результате которого татарское иго, продолжавшееся более трех веков, закончилось — Русь стала свободной. В 1487 г. Ивану III удалось поставить Казанское ханство в вассальную зависимость от Московского княжества. Главным противником объединения и укрепления Руси была Литва, и русско-литовские войны в этот период практически не прекращались. В итоге в 1494 г. в состав Московского княжества была возвращена Вязьма, а после войны 1500−03 гг. в состав Руси вернулись города Новгород-Северский, Стародуб, Гомель, Брянск, Торопец, Мценск, Дорогобуж и др.

Правление Ивана III Васильевича знаменито не только успешными войнами. В 1479 г. в Москве было закончено строительство нового каменного Успенского собора, а в 1485 г. было начато большое строительство на территории Московского Кремля: строилась колокольня Ивана Великого, Грановитая палата. В 1492 г. на побережье Балтийского моря была заложена крепость Ивангород. По приказу Ивана III преподобный Максим Грек переводил греческие церковные книги на русский язык. В 1497 г. Государь ввел в действие первый со времен Киевской Руси Судебник — свод законов государства. Иван III был женат вторым браком на Византийской царевне Софье Палеолог, этим браком Русь объявила о своих правах на наследие Второго Рима. Иван III впервые на Руси ввел обряд венчания на царство (венчал своего внука Дмитрия). Он объединил Московский герб с гербом Византии: московского Георгия Победоносца, убивающего змия, с византийским двуглавым орлом. Современники называли его Великим Князем Всея Руси и дали ему прозвище «Великий». Н.М.Карамзин писал: «Иоанн оставил государство удивительное пространством, сильное народами, еще сильнейшее духом правления, то, которое ныне с любовью и гордостью именуем нашим любезным Отечеством. Россия Олегова, Владимирова, Ярославова погибла от нашествия монголов: Россия нынешняя образована Иоанном. Но Иоанн, включив Россию в число государств Европы и ревностно заимствуя искусства образованных народов, не мыслил о введении новых обычаев, о перемене нравственного склада подданных».

Сегодня день памяти одного из идеологов русского национализма и инициаторов создания Всероссийского Национального Союза, редактора консервативной газеты «Свет» Ивана Александровича Баженова, скончавшегося в 1915 г. Он родился 12 октября 1846 г. в Тамбовской губернии. Окончив с золотой медалью гимназию, поступил на юридический факультет Московского университета, но курса не окончил по недостатку средств. Только через 10 лет сдал экстерном государственный экзамен и защитил кандидатскую диссертацию «Шантаж как уголовное преступление», после чего был принят в присяжные поверенные. С 1879 г. занялся исключительно журналистикой, печатался в разных изданиях, в 80-е гг. был сотрудником «Зари» и «Киевского слова», в 90-е — «Санкт-Петербургских ведомостей» и «Биржевых ведомостей». В 1900−08 гг. был редактором «Финляндской газеты», где окончательно сформировался как русский националист, зарекомендовал себя твердым сторонником «бобриковского» курса на сближение финляндской окраины с Империей. В 1908 г. приглашен на должность секретаря газеты «Свет», с 1913 г. и до кончины был ее редактором, печатался также в респектабельных изданиях «Новое время» и «Голос Москвы».

Баженов был активным участником русского националистического движения, являясь деятельным членом Всероссийского Национального Клуба и Всероссийского Национального Союза, а также Галицко-русского общества. В сентябре 1911 г. был в числе активных разработчиков важного документа правых — «Докладной записки русско-национальных монархических организаций» на имя В.Н.Коковцова, назначенного председателем правительства вместо убитого П.А.Столыпина. В записке правые предостерегали нового премьера от уступок инородческим притязаниям и излагали свои пожелания по еврейскому, финляндскому и польскому вопросам. С января 1912 г. стал членом Русского Собрания, выступал с докладами, в т. ч. на тему «О Балканских событиях». Сотрудничал Баженов и с Русским Народным Союзом имени Михаила Архангела, был членом ряда комиссий Союза (в частности, по составлению «Памятки монархистам»). В мае 1912 г. принимал участие в заседаниях 4-го Всероссийского съезда Союза Русского Народа и 5-го Всероссийского монархического съезда в Петербурге. В журналистской среде имел репутацию поборника идей национализма и величия России.

Русская линия

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Этот день в Русской истории
Сегодня мы чтим память прп. Нестора Летописца, Великого Князя Иоанна III Васильевича и И.А.Баженова...
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