Обзор событий прошедшей недели во внешней политике России, а также политической и экономической жизни в США, Европе и на Ближнем Востоке.…

Греческое агентство церковных новостей «Ромфея» сообщает, что Блаженнейший Патриарх Александрийский и всея Африки Феодор во время Литургии 8 ноября 2019 года впервые помянул в качестве Предстоятеля Украинской Церкви главу украинских раскольников Епифания Думенко.

«Поминовение состоялось во время Патриаршей Божественной литургии в Каире в храме Архангелов в Дахире, где проживает крупнейшая в Египте арабо-говорящая православная община», — сообщает агентство.

Если эта информация подтвердится, Александрийский Патриархат станет второй после Элладской Православной Церкви Поместной Церковью, которая кардинально изменила свою позицию и вступила в общение с украинскими раскольниками.

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Немецкие власти, которые продолжают продвигать газовый проект «Северный поток-2», вопреки призывам США и Украины, намерены вывести данный проект из-под действия новой Газовой директивы ЕС. Для этого депутаты Бундестага должны в ближайшее время принять соответствующие поправки к директиве, сообщает «Немецкая волна».

Первая попытка принять такие изменения не удалась, поскольку заседание парламента затянулось до 2 часов ночи, и многие депутаты решили, что им пора спать. В связи с этим в зале не оказалось кворума, и голосование было принято перенести.

Агентство dpa отмечает, что в такой поздний час (первое выступление по данному вопросу состоялось в 1:46 ночи по местному времени) кворума никогда не бывает. Кроме вынесения решения по Газовой директивы ЕС, не состоялось также голосование по соглашению о социально-страховом обеспечении с Украиной и перераспределении сельскохозяйственных субсидий ЕС в интересах сохранения природы.

15 апреля 2019 года Совет ЕС утвердил изменения к Газовой директивы ЕС, которая является частью Третьего энергопакета ЕС. В директиве говорится о распространении европейских норм на газопроводы, идущие в Евросоюз из третьих стран. Они должны будут работать по тем же правилам, что и трубопроводы, расположенные на территории государств-членов ЕС.

Изменения предусматривают запрет на то, чтобы транспортировкой газа занималась та же компания, которая добывает и продает его. Nord Stream 2 AG этому требованию не соответствует. Также должен быть обеспечен доступ третьих компаний к «Северного потока-2». Конкурентные тарифы на транспортировку газа будет устанавливать немецкий регулятор, и газопровод должен будет работать прозрачно, в частности в вопросе безопасности поставок.

Немецкий регулятор может сделать исключение для «Северного потока-2. Другой путь для беспрепятственного введения в действие нового газопровода — заключение межправительственного соглашения между Берлином и Москвой, однако его должна одобрить Еврокомиссия.

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Председатель ОВЦС МП митрополит Волоколамский Иларион в интервью «КП» заявил, что решение Элладской Православной Церкви признать украинских раскольников было принято Архиепископом Афинским Иеронимом под серьёзным давлением, и Русская Православная Церковь учитывала это при принятии решения о своей ответной реакции на данный факт.

«Мы сожалеем о том, что Элладская Церковь признала эту легализованную Константинополем раскольничью структуру. Мы сознаём, конечно, что Элладская Церковь не является в полном смысле автокефальной — она очень сильно зависима от Константинополя, у неё нет собственных внешних связей и собственной внешней политики. Более того, половина архиереев этой Церкви являются одновременно архиереями Константинопольского Патриархата, и Константинополь, как известно, угрожал отнять эти епархии у Элладской Церкви, если она проявит неповиновение в вопросе признания раскольнической „православной церкви Украины“. То есть можно говорить о том, что это полуавтокефальная Церковь. Она испытала на себе беспрецедентное давление со стороны Константинополя, который всячески добивался этого признания и объявил об этом признании уже как о решённом факте за несколько недель до того, как оно состоялось. Кроме того, известно (об этом свидетельствуют греческие источники), что на Архиепископа Афинского Иеронима беспрецедентное давление оказывало и посольство США в Афинах», — заявил митрополит Иларион.

В связи с этим ответные шаги на решение Элладской Церкви со стороны Священного Синода Русской Православной Церкви носили сдержанный характер. «Они описаны в решении Священного Синода от 17 октября, где сказано о том, что в случае, если Архиепископ Афинский признает так называемую «ПЦУ», он будет вычеркнут из диптихов РПЦ. Это уже состоялось. Мы также прерываем общение со всеми архиереями Элладской Церкви, которые в той или иной форме признают «ПЦУ». С теми же архиереями, которые не признают и не будут признавать, мы будем сохранять полное евхаристическое общение и именно через них будем осуществлять свою связь с Элладской Церковью.

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