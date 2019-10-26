Обзор событий прошедшей недели во внешней политике России, а также политической и экономической жизни в США, Европе и на Ближнем Востоке…

На Афоне произошло землетрясение во время пребывания на Святой Горе Патриарха Варфоломея. Сербская Церковь предостерегла Афины от признания украинских раскольников. Эрдоган пообещал Путину прекратить военную операцию в Сирии

21 октября игумены всех афонских монастырей торжественно встречали Константинопольского Патриарха Варфоломея на Святой Горе Афон. При этом семь из них (игумены афонских монастырей Иверон, Ватопед, Симонопетра, Пантократор, Дионисиат, Хиландар и Ставроникита) согласились принять участие в Божественной литургии, за которой глава Константинопольского Патриархата поминал имя лидера украинских раскольников Епифания Думенко.

Для многих верующих в России и на Украине молчание Афона по поводу неканонических действий главы Фанара в отношении признания раскольников, стало неприятной новостью. А радость, с которой принимали у себя вчера Патриарха Варфоломея святогорцы, засвидетельствовала, что Афон не станет в данном случае защитником православной веры.

Игумен Ватопедского монастыря архимандрит Ефрем, которого многие ранее знали, как доброго пастыря, настолько был рад принять у себя в монастыре Патриарха Варфоломея, что даже провозгласил главу Фанара духовным основателем Ватопеда, в связи с чем подписал и зачитал специально подготовленную для этого грамоту.

Ранее отец Ефрем перенёс инсульт во время своей поездки в Киев, в связи с чем не смог принять участие в богослужении вместе с украинскими раскольниками. Однако эта история его, похоже, ничему не научила, и в итоге игумен Ватопеда согласился принять участие в богослужении, за которым поминали раскольника Епифания Думенко как «митрополита Киевского и всея Украины».

Впрочем, Бог поругаем не бывает. Как сообщает греческое агентство «Ромфея», сегодня 07:12 на Афоне произошло землетрясение величиной 3,5 балла по школе Рихтера, что можно считать настоящим знамением Божиим.

Сейсмическая вибрация произошла в подводной зоне у берегов горы Афон, сообщает греческое агентство новостей. Точный центр вибрации расположен в 8 км к юго-востоку от Урануполиса. Есть ли разрушения и пострадавшие на Афоне в результате землетрясения, не сообщается.

Патриарх Варфоломей продолжил свой визит, несмотря на землетрясение. Однако, многие из афонитов не сочли нужным появиться на официальной встрече Патриарха в Карее — административном центре Святой Горы. Игумен греческого монастыря Костамонит не делегировал на эту встречу даже своих представителей.

Красноречиво выглядит и тот факт, что, несмотря на приезд украинских раскольников на Афон (а туда прибыли четыре «епископа» ПЦУ), никто из них не был допущен к участию в официальных мероприятиях и богослужении.





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Включение главы украинских раскольников Епифания Думенко в диптих Элладской Православной Церкви станет последним шагом перед расколом Православия, заявил представитель Синода Сербской Православной Церкви епископ Бачский Ириней.

В сообщении на официальном сайте СПЦ архиерей указал, что 19 октября Константинопольский Патриарх Варфоломей и Архиепископ Афинский Иероним сослужили Литургию в Салониках, на которой «ложный митрополит Киевский и всей Украины Епифаний Думенко поминался как один из Предстоятелей Православных Церквей».

«Данный шаг стал последним перед пропастью ещё более глубокого и опасного раскола во вселенском Православии. Как уже официально сообщил Синод Московской Патриархии, признание украинских раскольников, как церкви, со стороны Афин приведёт к удалению имени Архиепископа Афинского из диптиха РПЦ и прекращению общения со всеми архиереями Элладской Церкви, которые займут позицию Архиепископа и станут сослужить с раскольниками из Украины, которые, по сути, не имеют духовного сана и не принадлежат к Православной Церкви», — отметил сербский епископ.

«Раскол вызвала не Русская Православная Церковь, но исключительно Константинопольский Патриархат, а за его углубление и продолжение ответственность понесёт и Элладская Православная Церковь, которая сегодня единственная, которая поддалась и поступила по инструкциям Фанара, Вашингтона и Бог знает кого ещё», — отметил владыка Ириней.

Представитель Синода Сербской Церкви призвал Архиепископа Афинского «пока не поздно, остановиться и не вносить вклад в ещё больший раскол в Православной Церкви».

«Позиция Сербской Православной Церкви, сформулированная на Архиерейском Соборе, остаётся неизменной, непокаявшихся украинских раскольников мы не признаём членами Церкви, а тем более нормальной автокефальной Церковью», — подчеркнул представитель Сербской Церкви.





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Турция в течение 150 часов прекратит военную операцию в Сирии и постепенно уступит ранее занятые ею территории российской военной полиции и сирийской армии, которые должны будут проследить, чтобы все курдские формирования ушли из района границы Сирии и Турции. Такое решение было достигнуто по итогам встречи президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи. Переговоры, в том числе один на один, продлились более шести часов.

По словам Путина, принятые на встрече решения являются «очень важными, если не судьбоносными». Он подчеркнул, что ситуация в Сирии не должна препятствовать началу работы конституционного комитета республики, старт которой намечен на следующую неделю. Президент добавил, что страна должна быть освобождена от незаконного иностранного присутствия. При этом проблему севера, где проходит турецкая операция, не решить без взаимоуважительного диалога Дамаска и Анкары, добавил он.

Эрдоган, в свою очередь, подчеркнул, что Турции не нужны чужие территории. По его словам, Анкара разделяет подход Москвы к территориальной целостности Сирии.

Турки решили покинуть занятые ими территории, а за порядком в «зоне безопасности» должны будут взять на себя ответственность российские военные. Об этом говорится в одном из пунктов подписанного сторонами меморандума о взаимопонимании. В документе указывается, что между сирийскими приграничными городами Тель-Абьяд и Рас-эль-Айн сохранится зона безопасности. При этом курдские формирования, контролирующие северные территории Сирии, будут отведены на расстояние до 32 километров от границы.

В то же время с 12:00 23 октября российская военная полиция и сирийские военнослужащие будут введены в район, однако за пределами зоны турецкой операции. Они будут содействовать выводу курдских сил. В общей сложности на уход вглубь Сирии курдам дают 150 часов, то есть до 18:00 29 октября.

Отдельно подчёркивается, что они будут полностью выведены из двух ключевых городов в провинции Алеппо: Тель-Рифата и Манбиджа. По последнему Турция долгое время не могла договориться с США — Вашингтон последовательно поддерживал курдов, однако отказался вставать на их сторону после начала операции.

После этого на сирийских территориях к западу и востоку от места проведения операции «Источник мира» появятся российско-турецкие патрули. Они будут следить за территориями на глубины до 10 километров от границы. Исключением станет лишь город Камышлы в провинции Хасеке.

Россия и Турция также намерены предпринять необходимые действия «для предотвращения инфильтрации террористических элементов». Они договорились содействовать безопасному и добровольному возвращению сирийских беженцев на родину. Для мониторинга и координации действий, описанных в меморандуме, создается совместный механизм мониторинга.

Российский лидер после переговоров позвонил Башару Асаду и проинформировал об итогах встречи. Путин уточнил, что главной задачей является восстановление территориальной целостности Сирии и решение конфликтов в политическом русле.

Асад, в свою очередь, поблагодарил Путина и поддержал принятые решения. Он добавил, что сирийские пограничники готовы совместно с российской военной полицией приступить к патрулированию границы Арабской Республики.

Теперь есть надежда, что тревожная ситуация на севере Сирии будет взята под контроль. В сложной ситуации Россия сумела если не примирить Сирию и Турцию, то помочь им найти взаимовыгодный компромисс. Причём этот компромисс оказался за счёт курдов. Впрочем, в нынешних условиях отвод курдских формирований от границы с Турцией был в любом случае неминуем.

Русская линия