Банк России понизил ставку на 0,5%. Российские власти решили вернуться к теме штрафов за незначительное превышение скорости на дороге. В Екатеринбурге готовится «Марш бесов»

Банк России на этой неделе пошёл на новое смягчение денежно-кредитной политики. Регулятор по итогам заседания совета директоров принял решение понизить ключевую ставку на половину процентного пункта. Таким образом, с 25 октября ставка составит 6,5% годовых, что является абсолютным рекордом за последние годы.

С июня регулятор четыре раза понижал ставку, мотивируя своё решение сохранением относительной стабильности в финансовом секторе.

При этом наблюдатели отмечают, что впервые с декабря 2017 года ЦБ пошёл на понижение ключевой ставки сразу на половину процентного пункта. Параллельно в обзоре, опубликованном по итогам заседания совета директоров ЦБ, говорится, что понижен прогноз по инфляции. В годовом выражении инфляция составит не более 3,7%, а при наличии благоприятного внутреннего и внешнего фона она может снизиться сразу до 3,2%.

Эксперты Сбербанка ранее опубликовали свой прогноз, в котором анонсировали понижение ставки Центробанка также на половину процентного пункта.

Причём они не исключают и такого варианта, что сейчас ЦБ будет анализировать последствия смягчения монетарного курса, а на декабрьском заседании совета директоров российский регулятор может понизить ставку даже до 6% годовых.

Что это означается для простых россиян и бизнеса? То, что банки в каком-то обозримом будущем могут снизить проценты по выдаче кредитов, которые станут теперь чуть более доступными. Как известно, сами банки при выполнении ряда условий могут взять деньги в кредит у ЦБ (под эти самые 6,5%), а значит, выдавать кредиты они будут россиянам также могут под более низкие проценты.

Почему же Центробанк решил снизить ставку? Только потому, что инфляция в России оказалась ниже, чем ожидалось? Нет, не только. Дело, в том, что российская экономика сейчас испытывает серьёзные проблемы и растёт очень медленно. Таким образом, БЦ пытается поддержать этот рост. Кроме того, у российского населения в последние годы снизились реальные доходы, а за ними и покупательная способность. Для того, чтобы россияне не сокращали своих расходов, им предлагается брать более дешёвые кредиты.





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Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, принявший участие в совещании властей в Екатеринбурге, предложил правительству РФ вернуться к, казалось бы, закрытой ранее теме взимания штрафов с автолюбителей, которые незначительно превысили скорость на дороге. Помимо снижения порога ненаказуемой скорости с 20 до 10 км/ч он предложил также установить скоростной лимит в 50 км/ч в населенных пунктах, сообщает газета «Коммерсант».

Таким образом, власти предполагают бороться с большой смертностью на дорогах.

В открытой части заседания Дмитрий Медведев на инициативу Кувшинникова никак не отреагировал, но поручил вопрос штрафа за 10−20 км/ч проработать. МВД и другим ведомствам поручено обосновать целесообразность введения такого штрафа.

В начале декабря органы власти должны представить доклад в правительство по этому вопросу. Глава правительства также поручил разработать меры по наказанию иностранцев, нарушающих ПДД, а также пересмотреть принципы формирования дорожных фондов, что может привести к изменению правил расчета транспортного налога.

Санкция за небольшое превышение скорости, напомним, не применяется в России с 2013 года. В 2014 году МВД разработало законопроект о возвращении штрафа, но до Госдумы он так и не дошёл. В 2018 году эту тему поднял вице-мэр Максим Ликсутов на совещании в правительстве. Позже в ГИБДД заявили, что разработали законопроект со штрафом в 1,5 тыс. руб. за превышение скорости на 10−20 км/ч и 3 тыс. руб. за превышение на 20−40 км/ч, но документ никуда не внесли.

Мнения по поводу возвращения санкции разделились: Минтранс и ГИБДД выступает за, «Единая Россия» — против. По мнению парламентариев сначала надо привести в порядок скоростные лимиты на трассах, исключив ситуации, когда на многополосной магистрали стоит знак «60».

Независимые эксперты также призывают разобраться с камерами, исключив злоупотребления в регионах, где комплексы ставят частные компании, работающие в рамках концессий и получающие доход от штрафных постановлений. В апреле вице-премьер Максим Акимов заявил, что «молниеносных» и не прошедших «проверку» решений приниматься не будет.

Если штрафы будут введены, это станет ещё одной крайне непопулярной мерой кабинета министров Медведева. Не секрет, что в российском обществе и без того наблюдается всё более сильное раздражение действиями властей, и как бы чиновники не обосновывали введение штрафов, веры у россиян в то, что власти в данном случае думают о безопасности дорожного движения, а не о том, как бы пополнить опустевшую казну, практически нет.





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Представители нескольких политических организаций в Екатеринбурге решили обыграть заявление телеведущего Владимира Соловьёва о бесновании в городе в связи с протестами против строительства собора Святой Екатерины, и планируют провести 26 октября акцию «Антикапитализм 2019 — Марш бесов». Об этом сообщил координатор «Левого фронта» в Свердловской области Константин Анисимов.

Организаторы действа не понимают, с кем решили заигрывать, называя себя бесами, то есть служителями сатаны. Святые отцы указывают, что подобного рода «шутки» далеко не безобидны для человека и его бессмертной души и советуют верующим серьёзно относиться к подобного рода вещам. Однако, атеистам и малоцерковным людям этого не понять.

«Мы выходим на антикапиталистическое шествие „Марш бесов“, чтобы выразить свой протест политической и экономической политике государства», — говорится в манифесте акции.

Как уточнил «Интерфаксу» Анисимов, Министерство общественной безопасности Свердловской области согласовало проведение акции в Ботаническом районе города. Шествие стартует от станции метро «Ботаническая», затем в парке «Южный» пройдёт митинг.

Хотелось бы верить, что екатеринбуржцы не станут участвовать в этом откровенно безбожном шествии, и поберегутся от непосредственного заигрывания с сатаной.

Русская линия