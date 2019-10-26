В Киеве раскритиковали «формулу Штайнмайера» и ряд пунктов «Минских соглашений». В Интернете появились фото Блаженнейшего Онуфрия во время работ в монастыре. Глава «ПЦУ» Епифаний Думенко получил премию за защиту прерогатив Фанара

Украинские власти во главе с новым президентом Украины Владимиром Зеленским ведут себя крайне непоследовательно в вопросе урегулирования конфликта на Донбассе и постоянно делают противоречивые заявления, всё более скатываясь к риторике представителей прежнего режима Петра Порошенко.

Начиналось всё с того, что Россия и Украина смогли договориться об обмене пленными и успешно произвести его. Затем должна была последовать встреча в нормандском формате, условием которой было то, чтобы Киев согласится с реализацией так называемой «формулы Штайнмайера».

Данная формула, предложенная немцами, прописывает, каким образом и в какой последовательности будут реализовывать отдельные пункты Минских соглашений. В частности, она предусматривает порядок проведения выборов на Донбассе и начало вступления в действие закона об особом статусе этих территорий в составе Украины.

Поначалу в Киеве обещали согласовать данный документ, но чем больше проходило времени, тем меньше оставалось желания у украинских властей это делать. В результате в МИД Украины вроде бы заявили о своём согласии с формулой, но затем дали такие разъяснения в СМИ, что стало понятно, что украинские власти не разделяют не только этот документ, но и отказываются от выполнения самих Минских соглашений.

В результате встреча нормандской четвёрки оказалось под большим вопросом, и судя по последним заявлениям главы украинской делегации в Минске Леонида Кучмы, никакого мира на Донбассе в ближайшие годы не ожидается.

«Формула Штайнмайера к миру на Донбассе не приведёт, потому что это не формула мира», — заявил Кучма на церемонии вручения благотворительных стипендий лучшим студентам Черниговского национального технологического университета, сообщает ТАСС.

«Это формула политическая: а вдруг мы дожмём украинцев, они на неё согласятся, и мы развернёмся <…> Это вообще сдать нас с потрохами, так сказать», — заявил бывший украинский президент.

Он назвал полным абсурдом проведение выборов на Донбассе до вывода оттуда «иностранных войск» и установления украинскими властями контроля над границей с Россией. Кучма также заявил, что не может быть и речи об особом статусе Донбасса, поскольку, по его мнению, это будет означать переход к конфедеративному устройству Украины, что он также назвал неприемлемым.

Кроме того Кучма заявил, что, прежде чем соглашаться на какие-либо условия, украинские власти должны ещё прояснить вопрос о восстановлении Донбасса, которое, по его оценке, обойдётся не менее чем в € 100 млрд.

Стоит обратить внимание, что предоставление особого статуса Донбассу прописано в Минских соглашениях, и таким образом Кучма фактически отметает их выполнение. Формулу же Штайнмайера предложила отнюдь не Россия, а союзная Украине Германия, и причина этого состоит в том, что в Берлине понимают, что на Донбассе должны появиться официальные руководители, с которыми Киев мог бы начать переговоры о выполнении остальных пунктов достигнутых соглашений.

Требование же Киева полностью разоружить Донецк и Луганск, передать границу украинским военным, а только потом говорить о каких-то правах региона, явно невыполнимо, поскольку в условиях войны представители Донбасса на это никогда не пойдут.

Почему же тогда Кучма выдвигает такие невыполнимые требования?

Потому что украинским политикам Донецк и Луганск в составе Украины на самом деле не нужен. Парадокс, но всё выглядит так, как будто Кучма требует от России, Германии и Франции € 100 млрд за то, что Киев согласится взять Донбасс обратно в состав Украины. Ожидать в этих условиях, что на востоке Украины установится мир, не приходится.

Владимир Зеленский, который, как и Пётр Порошенко, не так давно назвал себя «президентом мира», идёт по пути своего предшественника и постепенно превращается в «президента войны».





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Греческое церковное информационное агентство «Ромфея», которое, несмотря на давление со стороны сильных мира сего, старается сохранять объективность при освещении церковных событий в православном мире, опубликовало фотографии Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, который трудится в монастыре наравне с обычными паломниками.

«Картина говорит больше, чем тысяча слов», — такой китайском поговоркой авторы этого сообщения прокомментировали фото Предстоятеля канонической УПЦ.

Простота владыки Онуфрия явно тронула сердца редакторов «Ромфея», и они написали:

«На фотографии вы видите ни кого иного, как митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия (Московского Патриархата). Митрополит Онуфрий находился в те дни в своей бывшей Черновицкой епархии на западе Украины. По случаю его посещения прихожане собирали дрова для обогрева храма. Тогда он сразу же надел защитные перчатки и с простотой пошёл на работу собирать дрова с верующими. Как говорится в Евангелии: «Кто хочет быть первым, будь из всех последним и всем слугою».

От себя добавим, кто сделал эти фото остаётся неизвестным. Сам владыка Онуфрий обычно старается скрывать такие вещи и не благословляет публикацию подобных фотографий.





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19 октября 2019 года главе «ПЦУ» Епифанию Думенко была вручена премия патриарха Афинагора в области прав человека. Эту премию представители Фанара вручили главе украинских раскольников за то, что он «был активным сторонником свободы вероисповедания и ключевым защитником церковных и канонических прерогатив Вселенского Патриархата», сообщает СПЖ.

В частности, сообщается, что премию Думенко вручал архиепископ Американский, экзарх Константинопольского патриархата Элипидофор, вместе с Национальным Главнокомандующим ордена Андрея Первозванного доктором Энтони Дж. Лимберакисом.

В своём приветственном слове архиепископ Элпидофор отметил, что Думенко является «убеждённым защитником религиозной свободы Вселенского Патриархата, даже несмотря на то, что некоторые его прерогативы были оспорены и даже отвергнуты некоторыми, и поскольку он подвергся огромному давлению от других».

По словам представителя Фанара, глава «ПЦУ» «на Украине уже явил мудрость, подобную Соломоновой, которая была необходима для воссоединения Церкви, возвращения к евхаристическому единству и установления её как неотъемлемого члена группы автокефальных Православных Церквей во всём мире «.

Энтони Дж. Лимберакис также отметил «многолетний опыт митрополита Епифания по защите Вселенского Патриархата». По его словам, «сразу после успешного завершения работы Объединительного Собора, который был созван в Киеве в декабре 2018 года и который выбрал митрополита Епифания в качестве Предстоятеля автокефальной и вновь объединённой Православной Церкви в Украине, Его Блаженство связался с Его Святейшеством Вселенским Патриархом Варфоломеем, чтобы выразить своё уважение и попросить напутствия и благословения Матери-Церкви, чтобы его служение принесло хорошие плоды. Это олицетворяло понимание Его Блаженством канонического положения Вселенского Патриархата в Церкви, его глубокое уважение и любовь к Его Святейшеству».

Премия Athenagoras Human Rights Award была учреждена в 1986 году Национальным советом ордена Святого Апостола Андрея, архонтами Вселенского Патриархата в Америке. Премия была названа в честь патриарха Константинопольского Афинагора I. Она вручается каждый год на Ежегодном банкете Ордена человеку или организации, которые проявляют заботу об основных правах и религиозных свободах всех людей.

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