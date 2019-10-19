Обзор событий прошедшей недели во внешней политике России, а также политической и экономической жизни в США, Европе и на Ближнем Востоке…

Св. Синод Русской Православной Церкви не стал разрывать евхаристическое общение с Элладской Православной Церковью. В Германии заявили о необходимости укрепления связей с Россией

Св. Синод Русской Православной Церкви, рассмотревший на этой неделе вопрос признания «ПЦУ» со стороны Элладской Церкви, не стал разрывать евхаристическое общение с греческими архиереями, указав на то, что Архиерейский Собор Элладской Православной Церкви не голосовал за признание украинских раскольников. Члены Синода указали, что нет документов с подписями всех греческих архиереев, в котором бы говорилось о признании «ПЦУ». В связи с этим Синод постановил не иметь евхаристического общения только с теми иерархами Элладской Церкви, которые запятнают себя сослужением с украинскими раскольниками.

«Мы дорожим молитвенным общением с нашими собратьями в Элладской Православной Церкви и будем сохранять с ней живую молитвенную, каноническую и евхаристическую связь — чрез всех тех архипастырей и пастырей, кто уже выступил или в дальнейшем выступит против признания украинского раскола, кто не запятнает себя сослужением с раскольническими лже-иерархами, но явит пример христианского мужества и твердого стояния за истину Христову. Да укрепит их Господь в исповедническом подвиге, молитвами святителей Марка Эфесского и Григория Паламы, преподобного Максима Исповедника и всех тех греческих святых, которых почитали и чтут у нас, на Святой Руси», — говорится в специальном заявлении по этому поводу.

«Вместе с тем мы помним, что священные каноны Церкви осуждают тех, кто вступает в молитвенное общение и сослужение с изверженными из сана и отлученными от общения (Апост. 10, 11, 12; I Всел. 5; Антиох. 2 и др.). В связи с этим прекращаем молитвенное и евхаристическое общение с теми архиереями Элладской Церкви, которые вступили или вступят в таковое общение с представителями украинских неканонических раскольнических сообществ. Мы также не благословляем совершение паломнических поездок в епархии, управляемые означенными архиереями. Соответствующая информация будет широко распространена среди паломнических и туристических организаций стран, составляющих каноническую территорию нашей Церкви», — отмечается в документе.

«Священный Синод Русской Православной Церкви уполномочивает Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла прекратить поминовение имени Блаженнейшего Архиепископа Афинского и всей Эллады в диптихах в случае, если Предстоятель Элладской Церкви начнёт за богослужениями поминать главу одной из украинских раскольничьих группировок или предпримет иные действия, свидетельствующие о состоявшемся признании им украинского церковного раскола», — говорится в тексте заявления.





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Германии следует стратегически переработать свои отношения с Россией. С таким призывом на этой неделе выступил исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс в интервью Reuters, сообщает «Немецкая волна».

По его словам, без крепких связей с Россией Евросоюзу грозит участь быть растёртым в порошок между США и Китаем.

Санкции ЕС в отношении России «привели к тому, что российское общество ещё теснее окружило президента Владимира Путина», заявил Хармс. «Мы, разумеется, выступаем за как можно более скорое снятие санкций», — подчеркнул исполнительный директор комитета. При этом он увязал их отмену с прогрессом в выполнении Минских договоренностей по урегулированию конфликта на востоке Украины. Снятие санкций без каких-либо условий «не в наших интересах», добавил Хармс.

Китай получает выгоду от сложившейся ситуации, отметил исполнительный директор комитета. Россия экспортирует из КНР товары, которые в силу введённых ограничений не может получить из ЕС, объяснил он. По словам Хармса, объём торговли РФ с Китаем почти вдвое превышает объём торговли с Германией. Российские компании доверяют китайским поставщикам в большей степени, поскольку КНР не вводила санкций, добавил он.

В июне Германо-российская внешнеторговая палата обнародовала результаты опроса 141 немецкой фирмы. Его участники среди прочего отметили влияние санкций США и Евросоюза в отношении России на российский бизнес компаний из Германии. Так, из-за ограничительных мер со стороны Соединенных Штатов немецкие фирмы в России недополучили 1,1 млрд евро. По сравнению с этим санкции ЕС в меньшей степени отразились на российской деятельности компаний из ФРГ.

Кроме того, 87 процентов опрошенных AHK считают, что канцлерин Германии Ангеле Меркель следует принимать более деятельное участие в торговых отношениях ФРГ и России — например, посещать крупные российские отраслевые мероприятия.

Впрочем, пока это всё только благопожелания и заявления отдельных немецких политиков, и ничего более. Немецкий бизнес давно выступает за снятие санкций с России, но власти Германии занимают совсем иную позицию.

Русская линия