Предстоятель УПЦ призвал свою паству не отчаиваться, прощать всем обиды и всегда уповать на помощь Пресвятой Богородицы. Глава «ПЦУ» Епифаний Думенко открыто молился за «Литургией» вместе с католическим священником

В дни, когда из Греции на Украину и в Россию, пришли скорбные известия о том, что архиереи Элладской Православной Церкви пошли на поводу у Фанара и признали украинских раскольников, Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий произнёс две проповеди, которые удивляют своей простотой, незлобием и упованием на помощь Божию.

В своей воскресной проповеди 13 октября 2019 года, когда СМИ уже разнесли информацию о решении греческих иерархов, Блаженнейший Онуфрий призвал свою паству в сложных жизненных ситуациях следовать Евангельским словам Спасителя «как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы» (Лк. 6: 31−37).

«Когда мы не знаем, как поступить, тогда нужно поставить себя на место своего обидчика или человека, с которым мы имеем конфликт и спросить себя: „Как бы я хотел, чтобы он со мной поступил, если бы был на его месте?“, — отметил Архипастырь. — И внутри у нас будет такой примерно ответ: „хорошо бы, чтобы он меня понял, не был ко мне строгим, чтобы был милосердным и, если возможно, простил“. Это и есть ответ, как мы должны поступить с тем, кто нас обидел».

При этом Блаженнейший владыка подчеркнул: несмотря на то, что часто люди принимают такую позицию за слабость — на самом деле это совершенно не так. И сравнил человека так поступающего с маленьким ребёнком, которого никто не решается обидеть, поскольку «Бог Своею благодатью охраняет его».

«И тот человек, который пытается стать, как ребёнок перед Богом, ребёнком по незлобию, того человека Бог оберегает, — продолжил Его Блаженство. — Если кто-то смеется над ним, то тот над собою смеётся. Потому что с этим человеком Бог, а человек, который смеётся, живёт в страстях. Вот это унизительно для человека — жить в страстях. Ведь он слушает свои страсти, а не Бога».

По слову Митрополита Онуфрия, сама жизнь по заповедям Божьим приближает человека к своему Создателю и делает его похожим на Бога — сильным, добрым и любящим. «Пусть Господь помогает нам, дорогие братья и сестры, пытаться жить по закону Божиему, по тем правилам, которые Бог дал человеку — это самые совершенные, самые нужные для нас правила и законы», — пожелал архипастырь.

На следующий день, 14 октября, в праздник Покрова Пресвятой Богородицы, Предстоятель Украинской Православной Церкви продолжил утешать свою паству в постигших её скорбях и напомнил, что у каждого христианина есть две матери — мать, которая нас родила, и Матерь Божия, Которая является заступницей и молитвенницей за всех нас.

Блаженнейший владыка отметил, что всегда в сложные минуты своей жизни человек обращается с особой молитвой к Богу и Богородице. «Когда человек здоров, не терпит скорбей, то его молитва слабая, немощная. Но как только человеком овладевает горе, болезни, трудности, у него появляется другая молитва — сильная, смиренная молитва», — подчеркнул владыка.

Архипастырь также отметил, что нет безвыходных ситуаций в жизни, мы просто не видим выход из-за своих грехов.

«Когда мы не можем сами решить свои проблемы, то должны обратиться к Божией Матери и попросить Её помощи, — указал Его Блаженство. — Нет безвыходных ситуаций в жизни. Только мы не всегда видим этот выход, потому что мы грешны, не имеем мудрости, благоразумия, смирения. А Матерь Божия Своими молитвами всегда поможет и покажет путь, по которому мы можем выйти из того положения, в котором оказались».

По слову митрополита Онуфрия, самое главное в земной жизни — исполнять святые Евангельские заповеди, которые и помогут нам найти этот правильный путь. «На пути выполнения Заповедей человек находит всё, что ему нужно для земной жизни и для жизни Небесной. Человек, который идёт путем Евангельских заповедей, строит свою жизнь на законах Божиих, а не на законах греха, имеет благословение Божие в своей земной жизни и в жизни вечной», — отметил Предстоятель.





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13 октября 2019 года глава украинских раскольников Епифаний Думенко «освятил» в городе Вараш Ровенской области Украины храм в честь Покрова Божией Матери. На нескольких фото, размещенных на сайте новосозданной религиозной организации, изображён католический священник, который молится вместе со «священством ПЦУ», в том числе и за «Литургией».

Этим священником оказался настоятель парафии Успения Пресвятой Девы Римско-католической церкви города Вараш Василий Плахотка. Он был одет в столу (шелковая лента с крестами, элемент литургического облачения католического священника), и его фото размещено в фотогалерее события на официальном сайте «ПЦУ».

Кроме того, что католический священник молился в алтаре, он также в конце «Литургии» перед отпустом стал в одном ряду между «священниками ПЦУ».

Примечательно, что накануне мероприятия по «освящению» храма «ПЦУ», Василий Плахотка на странице католической общины Facebook разместил сообщение, согласно которому, 13 октября он вместе с прихожанами был приглашён на совместную молитву с «ПЦУ», из-за чего было сдвинуто традиционное время начала мессы:

Епифаний Думенко молится вместе с католическим священником в храме"Завтра, в воскресенье, 13 октября, будем объединяться в общей молитве с нашими братьями, прихожанами Свято-Покровского храма по случаю освящения святыни Блаженнейшим Митрополитом Киевским и всея Украины Епифанием. Поэтому приходская Св. Месса в нашем костеле будет совершена в 13 часов".

Спикер «ПЦУ» Евстратий Зоря заявил, что присутствие католического священника в литургическом облачении во время «освящения» храма в городе Вараш продиктовано уважением к ПЦУ. Свою точку зрения на данный факт Зоря изложил в Facebook.

В частности, Евстратий Зоря сообщает, что «13 октября 2019 в городе Вараш Ровенской области Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний совершил освящение нового храма и божественную литургию. Во время богослужения в храме присутствовал местный римско-католический священник».

По словам Зори, католический священник был «одет в одежду, которая употребляется в Римско-Католической Церкви во время богослужений» по причине «уважения к событию и общине».

В то же время, Зоря утверждает, что «некоторые лица в сети стали распространять предположение, будто он «совместно совершал богослужения» и даже якобы «вступил в евхаристическое единение». Такие утверждения он назвал «безосновательными предположениями», которые «используются противниками Православной Церкви Украины».

Таким образом, причащаться от «одной чаши» с католиками украинские раскольники пока не дерзают, но открыто молиться за Литургией уже не стесняются.

Русская линия