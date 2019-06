Христиане Святой Земли выступили против решения Верховного суда Израиля по имуществу Иерусалимского Патриархата. США едва не начали войну с Ираном. Россия готовится вернуться в ПАСЕ. В Черногории прошло молитвенное стояние в поддержку Сербской Православной Церкви Обзор событий прошедшей недели во внешней политике России, а также политической и экономической жизни в США, Европе и на Ближнем Востоке… Главы Церквей и церковные общины Иерусалима на минувшей неделе выразили свой протест и «великое удивление» в связи с невиданной и подозрительной быстротой принятия решения Верховным судом Израиля по спорным деяниям экстремистской еврейской организации Атерет Коханим, которая мошенническим путём приобрела собственность Иерусалимского Патриархата. Суд своим окончательным решением отклонил апелляцию Иерусалимской Православной Церкви, требовавшей признания сделки недействительной и незаконной. Организация Атерет Коханим действовала через иностранных посредников в сделке по приобретению трех зданий в христианской зоне Старого Города. Согласно постановлению верховного суда от 10 июня, недвижимая собственность Православной Церкви в Иерусалиме была вполне законно приобретена иностранными посредниками, действовавшими от имени и по поручению этой еврейской организации. В совместном заявлении, подписанном Патриархами, главами Церквей и церковных общин Святой Земли, говорится, что действия еврейской организации представляют собой хорошо продуманную атаку «не только на собственность Православной Церкви в Иерусалиме», но также и на правовое положение «статус-кво» Святой Земли. Тем самым эти действия нарушают равновесие в отношениях религиозных общин в Святом Городе и представляют собой великий риск для христианского присутствия в святых местах, говорится в заявлении. Три спорных здания были предметом судебных разбирательств в течение более чем 14 лет. Они располагаются близ Яффских ворот, обеспечивающих самый удобный и прямой доступ в христианскую зону Старого Города. Если еврейской организации Атерет Коханим действительно удалось овладеть этой недвижимостью — как-то подтверждает решение Верховного суда — то неизбежно возникнет напряженность и появятся препятствия для доступа местных христиан и христианских паломников к Храму Гроба Господня и иным многочисленным христианским святыням Старого Города в Иерусалиме. Документ подписан, в числе прочих, Патриархом Иерусалимским Феофилом III, апостольским администратором Латинского Патриархата Иерусалимского архиепископом Пьербаттистой Пиццабалла, а также отцом Франческо Паттоном, блюстителем Святой Земли. Патриархи и главы церквей в Иерусалиме заявляют в этом документе о своей поддержке Иерусалимской Православной Церкви в его борьбе за спорные здания — невзирая на решение Верховного суда Израиля.

21 июня, когда в России была глубокая ночь, а в США вечер, Дональд Трамп едва не ввязался в очередную бесперспективную и затратную для Америки войну. Речь шла о том, нападёт ли американская армия на Иран в ответ на то, что иранцы сбили американский беспилотник. Сам Трамп придерживается в своей политике строгого прагматизма, а потому не желает, чтобы американские военные жертвовали собой ради кого-то другого, кроме США. В связи с этим у экспертов были сомнения, захочет ли он ввязывать США в очередную дорогостоящую военную операцию. Дискуссии о том, надо ли начинать войну из-за сбитого беспилотника, в Вашингтоне шли очень жаркие, и многие советники склоняли Трампа отдать приказ об ударе. «Официальные лица сообщили, что изначально президент одобрил нанесение удара по таким иранским целям, как радары и ракетные батареи, — сообщила газета The New York Times. — Операция уже была в начальной стадии, но была остановлена. Самолеты находились в воздухе, корабли встали на позиции, однако ни одна ракета еще не была пущена, когда поступил приказ об отзыве, сообщил официальный представитель». Издание пишет, что «ещё в 19:00 (по местному времени, 12:00 по Москве) военные и дипломатические представители после интенсивных дискуссий и споров в Белом доме, в которых приняли руководящие лица из Совета нацбезопасности и лидеры Конгресса, ждали нанесения удара». Как отметила The New York Times, «не ясно, просто ли господин Трамп изменил свое мнение о нанесении удара, или же администрация изменила курс из-за логистики или стратегии, также неясно, могут ли атаки все же быть осуществлены». Белый дом и Пентагон отказались комментировать эту информацию, но никто из чиновников не просил отказаться от публикации материала. Позднее источник в Пентагоне подтвердил агентству Associated Press, что вооруженные силы действительно готовились к удару по целям в Иране, но приказ об этом отменили незадолго до начала атаки. По информации агентства, Пентагон рекомендовал Трампу план ударов. Кроме этого плана чиновники из Белого дома предлагали другие варианты. Операцию отменили около 19:30 в четверг по местному времени (2:30 пятницы по Москве). Трамп остался верен себе и в последний момент отказался начинать войну.

Комитет ПАСЕ по регламенту принял проект резолюции, в котором предложил предоставить российской делегации полномочия по участию в июньской сессии, что может положить конец конфликту между Россией и Советом Европы по вопросу о санкциях против российских представителей в ПАСЕ. «Принимая во внимание решение комитета министров, принятое в Хельсинки 17 мая, и исключительный контекст, который привёл к этому, комитет предлагает отступить от правил ПАСЕ, чтобы пригласить парламенты стран-членов, которые не представлены делегациями в Ассамблее — Боснию и Герцеговину и Российскую Федерацию — для представления своих полномочий на неполной сессии в июне 2019 года», — говорится в документе. «В принятом проекте резолюции Комитет также предлагает дополнить свои Правила, указав, что в случае оспаривания или пересмотра полномочий члены не могут быть лишены права голоса, права выступать. Быть представленным в Ассамблее и в её органах, и что осуществление этих прав не может быть приостановлено», — говорится в документе. Депутаты будут обсуждать соответствующий доклад Петры де Суттер 24 июня. На июньской сессии состоятся выборы генсека Совета Европы и выборы судей ЕСПЧ. В связи с поступившим в адрес России предложением, Совфед и Госдума уже сформировали делегацию в Парламентскую Ассамблею Совета Европы (ПАСЕ). В её состав вошли семь сенаторов и 11 депутатов. Частью делегации, представляющей Совфед, будет руководить первый замглавы международного комитета, экс-посол в США Сергей Кисляк. В её состав также вошли Александр Башкин, Андрей Епишин, Сергей Калашников, Владимир Кожин, Татьяна Лебедева и Сергей Лисовский. Нижнюю палату будут представлять вице-спикеры Петр Толстой и Игорь Лебедев, глава комитета по делам СНГ Леонид Калашников, глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий, депутаты Светлана Журова, Сергей Пахомов, Оксана Пушкина, Ирина Роднина, Николай Рыжак, Шамсаил Саралиев и Вера Ганзя. Председатель комитета по международным делам Совфеда Константин Косачев напомнил, что из-за ограничений российские парламентарии четыре года не участвовали в работе Ассамблеи. «Если Ассамблея проголосует за доклад госпожи Суттер, она признает ошибочность своих предыдущих действий в отношении РФ», — добавил он. Как отмечал спикер Госдумы Вячеслав Володин, если ПАСЕ «без изъятий» примет доклад бельгийского депутата Петры де Суттер по полномочиям делегаций в Парламентской Ассамблее в первый день сессии, 24 июня, Россия в тот же день подаст заявку на участие в июньской сессии.

Многотысячное молитвенное стояние прошло 15 июня у главного храма Сербской Православной Церкви Воскресения Христова в столице Черногории Подгорице. Люди собрались со всей страны по призыву митрополита Черногорского и Приморского Амфилохия, чтобы высказать поддержку Сербской Православной Церкви в связи с планами черногорского правительства изъять имущество СПЦ и передать его непризнанной «Черногорской церкви». Трансляция службы велась в прямом эфире порталом Черногорско-Приморской митрополии. По данным черногорского портала Vijesti, в стоянии приняли участие несколько тысяч верующих. После богослужения епископ Будванско-Никшичский Иоаникий прочитал совместное обращение духовенства и 600 черногорских храмов и церковных общин, призвав власть отказаться от принятия закона о свободе вероисповедания. «Никто не спрашивал мнения Церкви, мы с самого начала не были допущены к участию в разработке закона. Никто не скрывает, что этот закон направлен против Сербской Православной Церкви, прихожанами которой в Черногории являются 95% населения. Право на свободу вероисповедания служит власти в политических целях, готовится изъятие храмов и разграбление церковного имущества», — заявил епископ Иоаникий. По его словам, ситуация «дошла до абсурда: СПЦ обвиняют в незаконном присвоении собственности, которую Церковь создавала на протяжении сотен лет». «Законопроект противоречит всему, что составляет свободу вероисповедания, нарушает Конституцию страны и права человека», — указал епископ, призвав власти и общество совместно разработать новый закон, учитывающий права всех граждан и всех конфессий. «Просим власти Черногории отозвать законопроект и подготовить новый, соответствующий черногорским законам и международному праву. В противном случае мы решительно выступим на защиту своих святынь и прав», — заявил епископ Будванско-Никшичский. Как сообщалось ранее, кабмин Черногории пытается провести через парламент закон о свободе вероисповедания в Черногории, предусматривающий изъятие церковной собственности у Сербской Православной Церкви. Речь идёт о более чем 650 святыня. На прошлой неделе президент Черногории Мило Джуканович обвинил Сербскую Православную Церковь в попытке сохранить религиозную монополию в стране. Он заявлял, что будет добиваться автокефалии для «черногорской церкви» по примеру Украины. Русская линия





