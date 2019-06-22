18 июня 2019 года Окружным административным судом города Киева было принято к рассмотрению и открыто производство по административному делу на основании предъявленного Киевской Митрополией Украинской Православной Церкви иска о признании противоправным и отмене решения о государственной регистрации Религиозного центра «Православной Церкви Украины» (ПЦУ).

30 января 2019 года, Государственным регистратором КП «Центр правовой помощи и регистрации» была проведена государственная регистрация Религиозного центра Православной Церкви Украины (ПЦУ) как юридического лица с наименованием: «Киевская Митрополия Украинской Православной Церкви (Православной Церкви Украины)», хотя такое наименование с 90-х годов носит каноническая УПЦ.

В исковом заявлении Киевской Митрополии Украинской Православной Церкви указывается, что при проведении государственной регистрации «ПЦУ» были допущены существенные нарушения действующего законодательства Украины. Кроме того, ответчики по иску в лице Минкульта и госрегистратора совершили противоправные действия, в связи с чем решение государственного регистратора о проведении госрегистрации юридического лица с наименованием «Киевская Митрополия Украинской Православной Церкви (Православной Церкви Украины)» должно быть отменено.

Сейчас Киевской Митрополией Украинской Православной Церкви совершаются подготовительные действия к участию в рассмотрении данного административного дела.

«Так называемая образовавшаяся ПЦУ не имеет оснований называться Киевской Митрополией Украинской Православной Церкви, не только потому что с подобным названием существует религиозный центр ещё с 1991 года, но и потому, что первичный правоустанавливающий документ «Томос», который они должны были уважать и выполнять, определяет им два названия — «Православная Церкви Украины (ПЦУ) и «Святая Церковь Украины» (СЦУ)», — заявил председатель Юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов.

Окружной админсуд ранее уже принял меры обеспечения иска Киевской Митрополии и приостановил процесс переименования канонической УПЦ.





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20 июня 20 19 года в Свято-Владимирском соборе состоялся Киева «Поместный Собор» УПЦ КП, в котором кроме самого Денисенко приняли участие лишь 3 «архиерея» «Киевского патриархата». Тем не менее, Денисенко заявил, что его структура снова станет большой, поскольку он намерен рукоположить много новых «архиереев».

«Наше задание — утвердить Киевский патриархат, — заявил Филарет. — Он служил, служит и будет служить украинскому народу», сообщает СПЖ.

Денисенко рассказал предысторию — что именно побудило его созвать «Поместный Собор» УПЦ КП. «Был Собор киевской митрополии в составе Константинопольского патриархата, — напомнил лже-патриарх. — Но это был Собор не украинский, а греческий. Доказательство — главой его был константинопольский митрополит Эммануил».

Филарет заявил, что на этом «соборе» создали церковь, зависимую от греков, а он всегда ратовал за то, чтобы в Украине существовала независимая церковь. И именно потому здесь необходимо существование своего патриархата. Однако представители Фанара были против того, чтобы Украина имела свой собственный независимый патриархат.

«От меня на соборе даже требовали, чтобы я не одевал куколь. Вы видели — я был без куколя — потому что требовали, чтобы никаких знаков патриархата не было», — сообщил Денисенко.

Также он обвинил патриарха Варфоломея в распространении неправды, а именно — напомнил его слова о том, что Киевского патриархата никогда не существовало: «Патриарх Варфоломей не один раз заявлял — что Киевского патриархата не было и нет. Зачем говорить неправду? Мы что — не существуем»?

Пояснил Филарет и то, почему согласился на получение Томоса: «Мы согласились на такое унижение ради того, чтобы получить Томос. Если бы мы знали, что Томос будет таким — я бы никогда не согласился. Лучше без Томоса — но с большой Церковью Киевского патриархата. Нас обманули, а мы доверчивые».

По словам Филарета, Петр Порошенко, с одной стороны, приложил много сил к получению Томоса. Однако ему все равно было, какой именно Томос предоставили Украине: Порошенко нужна была лишь поддержка на выборах.

Прокомментировал «патриарх» и роспуск УПЦ КП перед «объединительным Собором» 15 декабря 2018 года: «Никакого Поместного собора тогда не было. Вот сейчас — Поместный Собор, поскольку есть представители и епископата, и духовенства, и мирян, а там был просто сбор подписей. Потому не верьте пропаганде, которая заполонила страну и мир. Мы были, есть и будем Киевским патриархатом».

Филарет рассказал, каким именно образом он видит процесс восстановления УПЦ КП: «Мы из большой Церкви стали маленькой, но из маленькой снова станем большой. Вы видите здесь в президиуме трех архиереев, но мы поставим много архиереев. И начнём на этом соборе. Выберем кандидатов на епископские кафедры».

В заключение собравшиеся единогласно проголосовали за постановление и обращение к Президенту Украины Владимиру Зеленскому:

1. Поместный собор не утверждает, а отменяет постановление архиерейского, или так называемого Поместного собора, потому что это был не Поместный собор, а собрание подписей архиереев, одного священника и двух мирян об условной ликвидации УПЦ Киевского патриархата, по требованию Вселенского Константинопольского патриарха Варфоломея. Без условной ликвидации Киевского патриархата не могло быть объединительного собора украинских Церквей 15 декабря 2019 года и предоставления Томоса об автокефалии.

2. Поместный собор заявляет и постановляет, что Украинская православная церковь Киевского патриархата зарегистрирована государственным органом и продолжает свое существование и деятельность на благо украинского народа и Украинского государства.

3. Поместный собор подтверждает, что главой УПЦ Киевского патриархата продолжает быть Святейший Филарет, Патриарх Киевский и всей Руси-Украины, избранный пожизненно Поместным собором УПЦ Киевского патриархата 20−22 октября 1995 г.

4. Украинская православная церковь Киевского патриархата продолжает быть владельцем всех средств, всего имущества (движимого и недвижимого), приобретенного за собственные средства или переданного ей государственными органами или органами местного самоуправления, включая храмы, монастыри, учебные учреждения и прочее согласно договоров и соглашений. Все банковские счета являются счетами Киевской патриархии как юридического лица.

5. Все монастыри г. Киева: Михайловский Златоверхий, Феодосиевский, Выдубицкий Михайловский, а также Николаевский Богуславский, как и все приходы г. Киева принадлежат управлению Киевской патриархии. Киевской патриархии продолжает принадлежать Киевская православная богословская академия, основанная митрополитом Филаретом, заместителем патриарха Киевского и всей Руси-Украины в 1992 г.

6. Украинской православной церкви Киевского патриархата продолжают принадлежать все епархии, монастыри, духовные учебные заведения, братства, миссии, которые зарегистрированы государственными органами как религиозные организации УПЦ Киевского патриархата. Киевскому патриархату могут принадлежать и те епархиальные управления и религиозные общины, которые перерегистрировали свои Уставы на Православную церковь Украины, но желают быть в составе Киевского патриархата. К УПЦ Киевского патриархата также относятся те зарубежные епархии и приходы, которые до сих пор были в его составе.

7. Томос об автокефалии, предоставленный Украинской православной церкви 6 января 2019 г. в Константинополе (Стамбуле), не соответствует уставу автокефальных Церквей, которым обладают все автокефальные Церкви, и поэтому ставит Украинскую православную церковь в зависимость от Константинопольского патриархата.

8. Собор благодарит Вселенского Константинопольского патриарха Варфоломея и всех архиереев Матери-Церкви за попытки решить украинскую церковную проблему, но нас не устраивает содержание Томоса об автокефалии Православной церкви Украины.

9. Действующим Уставом Украинской православной церкви Киевского патриархата является Устав об управлении Украинской православной церкви Киевского патриархата (полная редакция), принятый на Соборе 13 мая 2016 года и зарегистрированный Министерством культуры Украины 8 июля 2016 года.

10. Поместный собор призывает всех патриотов Украины, которым дорого наше Украинское государство, поддержать Украинскую православную Церковь Киевского патриархата в часы ее испытаний и попытки уничтожить ее изнутри, чему радуются наши внешние враги. Но правда с нами, поэтому и Бог с нами.





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Лидер Демократической партии Молдавии молдавский олигарх Владимир Плахотнюк, который имеет гражданство Румынии, заявил, что покинул страну после признания нового правительства в целях безопасности.

14 июня 2019 года ДПМ объявила об уходе в оппозицию, признав новое правительство, что произошло после вмешательства посла США. После этого сторонники и члены ДПМ начали спешно покидать страну. Позже пресс-служба партии подтвердила отъезд Владимира Плахотнюка.

«Мне нужно время, чтобы обеспечить безопасность себе и своей семье, которая пережила тяжелые времена, включая попытку моего похищения, которая случилась в прошлом году за границей. Мои дети напуганы, моя семья напугана и нигде не чувствует себя в безопасности», — написал политик в Facebook.

Плахотнюк также заверил, что ДПМ продолжит политическую борьбу в оппозиции. «В эти дни мы обсуждаем с коллегами план дальнейших действий. <…> Решили, что будем активно работать в оппозиции, чтобы не допустить захвата Республики Молдова заинтересованными группами за пределами страны», — отметил он, добавив, что страна «должна оставаться свободной и независимой».

Лидер ДПМ уточнил, что не намерен уходить из политики: «Я думал, что возьму на себя ответственность и уйду из политики, но это было бы поспешным решением, которое разочаровало бы людей, веривших в меня. В этом случае ДПМ могла бы стать уязвимой, и на депутатов оказывалось бы давление. <…> Учитывая все эти аспекты, я решил остаться с командой, укреплять и защищать ее даже на расстоянии».

К власти в Молдавии пришли пророссийские социалисты и проевропейскией правые.





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В Грузинской Православной Церкви с тревогой следят за развернувшимся в Тбилиси противостоянием митингующих граждан и полиции и считают ошибкой решение грузинских властей допустить российских депутатов в парламент страны, что стало причиной волнений.

Накануне в Тбилиси произошли беспорядки, вызванные приездом в Грузию делегации российских депутатов для участия в генассамблее Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Её возглавлял депутат Госдумы Сергей Гаврилов. Заседание проходило в здании парламента Грузии, и Гаврилов занял место спикера, что и вызвало сначала протесты грузинских депутатов, а потом и массовые выступления в Тбилиси.

Протестующие пытались штурмовать здание парламента, но были отброшены силами правопорядка. Спецназ применил против участников акции акустические пушки, слезоточивый газ и водометы, а также резиновые пули, чтобы выдворить граждан с проспекта Руставели.

По данным Минздрава Грузии, в ходе столкновений пострадали 240 человек, в том числе 80 полицейских.

«Это была ошибка властей, после чего последовал справедливый, мирный протест народа. Тем не менее, неуправляемые призывы (оппозиции) придали митингу опасное лицо, события стали развиваться мгновенно и превратились в попытку силой занять здание парламента», — говорится в распространенном в пятницу заявлении Грузинской Патриархии в связи с произошедшими накануне событиями в Тбилиси.

В Патриархии отмечают, что тысячи молодых людей вышли на защиту достоинства своей родины на проспект Руставели и выразили справедливый протест из-за председательства в зале заседаний парламента депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова, который в своё время поддержал признание независимости Абхазии и Южной Осетии.

«Мы считаем необходимым, чтобы власти срочно расследовали причины происшедшего, а соответствующие структуры, масс-медиа и эксперты должны сделать беспристрастные оценки, как случившегося, так и политических процессов в целом, с тем чтобы дать общественности возможность осмыслить сложившееся положение, сохранить спокойствие и чтобы процессы не переросли в гражданское противостояние», — говорится в заявлении Патриархии.

Русская линия