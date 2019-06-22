В праздник Святой Троицы в храмах Екатеринбургской митрополии был озвучено архипастырское послание митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла о ситуации вокруг строительства собора святой Екатерины. В обращении говорится об отказе от права строить храм в сквере у Театра драмы и о строительстве собора святой великомученицы Екатерины на достойном её святости месте.

«89 лет Екатеринбург живёт без храма, посвящённого своей Небесной покровительнице. Его стены не мешали построению справедливого общественного устройства, его колокола не тушили доменных печей, а его иконы не снижали урожайность пшеницы. Почему же новая власть, якобы в интересах рабочих и крестьян, снесла с лица земли этот величественный собор, даже не пытаясь прикрыть бессмысленность своего действия сооружением чего-либо на его месте? Они говорили, что не веруют в Бога, но тем не менее сражались с Ним и Его Алтарями, ибо по слову Псалмопевца Давида „во храме Его всё возвещает о Его славе“ (Пс 28:9)», — отмечается в Послании.

В обращении с прискорбием отмечается, что сегодня протестующие против строительства собора — устами говорят, что не протестуют против храма, но делами показывают ненависть к присутствию Бога в их жизни.

«Не храм, а Бога они вытесняют из своей жизни. И вот Спаситель, Источник воды живой — мешает фонтану; Христос, освятивший Своими стопами Генисаретское озеро — изгоняется с Исетского пруда, а Господу, произрастившему «из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая» (Быт. 2:9) — не находится места среди Его собственных деревьев.

А Христос, Который был рождён в пещере, потому что у людей не нашлось для Него дома, не обрёл пристанища и потом, о чём Он Сам говорил: «Лисицы имеют норы, и птицы небесные — гнезда; а Сын Человеческий не имеет, где приклонить голову» (Лк. 9: 58).

Прошли тысячелетия и теперь перед нами стоит вопрос о месте Господа и Его храма в нашей жизни. Захотим ли мы повторить с пророком Давидом: «Не дам сна очам моим и веждам моим дремания, доколе не найду места Господу, жилища — Сильному Иакова» (Пс 131: 4−5)".

В обращении говорится, что противостояние в Екатеринбурге — это не спор о размещении «культового сооружения». В действительности же это момент, когда через кризис многие вещи становятся виднее. В возникшем противостоянии многие явили своё истинное отношение к Церкви.

«Мои слова не о стенах и куполах, не о камнях только, хотя посвящённые Богу, и они святы, а о той живой Церкви, которую составляют все верные Богу сердца. Я говорю тем незримым праведникам, которые созидают Царство Божие внутри себя. Пусть каменного собора святой великомученицы Екатерины — Невесты Христовой — в этом городе нет. Но содержание всегда найдёт себе форму. Есть подлинный собор детей святой Екатерины, которые не равнодушны к той мерзости, которая проявилась в нашем городе, и дерзновенной молитвой, терпением и упованием преодолевают диавольские искушения. И мы с радостью осознали, что мы едины, мы вместе, мы с Богом. Подлинная Церковь общности Бога и человеческих душ несравненно ценнее любых золотых куполов», — заявил владыка Кирилл.

В Послании отмечается и то, насколько произошедшие события сплотили верующих: прежде теплохладные — вновь зажгли огонь веры, прежде нерешительные — сделали выбор, а подлинные друзья стали ещё ближе:

«Екатеринбург проявил себя в истории нашего государства не только как город, убивший святого Царя и его невинных детей, но и как город, в котором есть люди думающие, верные Церкви, твёрдые. Несмотря на всю ложь пропаганды, сквозь которую слабому ручейку правды нельзя было и пробиться, тем не менее, именно за сквер у Драмтеатра поступило подавляющее большинство предложений. А голоса, внешне уверенные в том, что горожане не хотят строительства храма в ранее узаконенном месте, выхватывая инициативу друг у друга, трусливо требуют убрать его из списка. Потому что боятся, что вся ложь лукавых социологических опросов может быть опровергнута честным и прямым голосованием».

Также говорится, что в случае оставления места у Драмтеатра в листе для голосования этот вариант имел бы все шансы победить.

«В атмосфере тотальной лжи и обмана даже участок, выбранный открыто и честно большинством горожан, всё равно станет причиной раздора для людей, желающих разбудить древнего демона гражданской междоусобицы.

Мы бы не хотели давать диаволу такую возможность, а потому с покорностью Божественному Промыслу, ведущему нас Ему одному ведомыми путями, отказываемся от права строить собор святой Екатерины в сквере у Драмтеатра", — подчеркивается в обращении.

В Послании также отмечено, что, «мы всегда хотели только святости и мира» — и, уступая в очередной раз, мы понимаем, что череда этих уступок не может быть бесконечной:

«И если первый раз это случай, а второй раз совпадение, то третий раз — это закономерность, которую мы не можем не заметить. У нас не осталось щёк, которые мы ещё не подставляли под удар», — отметил митрополит Кирилл. В связи с этим верующие надеются, что нынешняя уступка — последняя.

«Мы услышали аргументы защитников сквера от застройки и согласились с тем, что площадка под строительство кафедрального собора не будет располагаться в каком-либо сквере или на территории зелёных насаждений, да и вообще на общественной территории. Мы слышали от сторонников сквера, что их протест связан с защитой общественных территорий от застройки и не возник бы, если бы строить начали на выкупленной земле. И хотя мы многократно убеждались, что не стоит верить ни единому их слову, сделаем так, как они хотят в очередной раз.

Мы хотели бы, чтобы уступчивость наша стала поводом к миру, а не к новому витку противостояния, которого тем не менее не стоило бы исключать, ибо по слову преподобного Исидора Пелусиота: «Церковь была воюема, но не одолеваема, напротив того, оказалась восторжествовавшею над покушавшимися её уничтожить. Итак, чему же дивиться, если и святые терпят здесь нападения? Сии брани делают их победы славнейшими и добычи досточестнейшими».

Мы ожидаем победы не над людьми, а над ложью, будучи призванными Самим Богом быть свидетелями истины.

Мы благодарны жителям города святой Екатерины, живо откликнувшимся на инициативу городских властей и направивших свои предложения о месте размещения кафедрального собора. Мы рады, что тезис о том, что Церковь, власть и большинство горожан разошлись в своих мнениях — оказался злонамеренной ложью тех людей, кто хотел бы, чтоб так было и на самом деле, кто за огромные деньги пытается сформировать именно это разделение. Мы же хотим единодушной и вдохновенной работы на благо нашего возлюбленного Отечества. И мы обязательно в скором времени начнём строительство собора святой великомученицы Екатерины на достойном её святости месте.

Уверенность эта зиждется не на силах человеческих, а на силе Животворящего Духа, присутствующего в Церкви. «Твердость же Церкви зависит не от мира с царями, но от силы Божией» — говорит святитель Иоанн Златоуст. И эта сила, как известно, сопутствует правде, ради которой мы призваны стоять даже до смерти. Все вместе мы составляем единый Божий храм, Святую Соборную Церковь, как говорит тот же златословесный святитель: «Разве Церковь — в стенах? Церковь — во множестве верующих. Вот сколько твёрдых столпов, не железом связанных, но скрепленных верою!»

Я призываю всех христиан нашей митрополии быть едиными и неравнодушными, ибо эта соль земли сейчас нуждается в кристаллизации", — говорится в Послании.

В заключение правящий архиерей Екатеринбургской епархии обратил к екатеринбургской пастве утешительные слова преподобного Ефрема Сирина: «Блаженна ты, Церковь верных, ибо Царь царей утвердил в тебе Своё жилище. Твои основания никогда не поколеблются, ибо Господь — страж твой, и врата ада не одолеют тебя, и хищные волки не могут сокрушить или ослабить твоей крепости. О как велик ты, дом Божий! Как ты прекрасен!».





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Кирилло-Белозерский музей-заповедник в Вологодской области и Вологодская епархия нашли компромисс по вопросу о возвращении Церкви строений Ферапонтова и Кирилловского монастырей.

«Все решения согласительной комиссии [по разрешению спорной ситуации между Вологодской епархией и Кирилло-Белозерским музеем-заповедником] у нас воплощаются. Мы уже передали епархии Священнические кельи в Кирилло-Белозерском музее и освободили Казенную палату в Ферапонтовом монастыре. Как только будет решение Росимущества, мы передадим и этот объект. В Кириллове мы предложили альтернативу — Духовное училище, оно должно быть передано в 2021 году, как записано в протоколе: столь длительный срок из-за того, что требуется перевезти в другое помещение расположенный там отдел учёта и хранения музея, а также провести проектные и реставрационные работы», — рассказал директор Кирилло-Белозерского музея-заповедника Михаил Шаромазов.

По его словам, вопросы передачи Русской Православной Церкви помещений Кирилло-Белозерского музея-заповедника рассматривались на недавнем заседании рабочей группы в Минкультуры РФ, которая вынесла решение, что одобряет действия согласительных комиссий, которые работали в Кириллове, а также во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике.

Ранее действующий Кирилловский монастырь и вновь возрождаемый Ферапонтов мужской монастырь подавали заявления о передаче им пяти объектов Кирилло-Белозерского музея — это стены Ивановского монастыря и Братские кельи в Кириллове, а также церковь Мартиниана, надвратные церкви Богоявления и Ферапонта, Казенная палата в Ферапонтове. Итогом спора за помещения стал принятый в октябре 2018 года протокол согласительной комиссии.

Стороны договорились, что музей передает епархии все свободные помещения Священнических келий XVII века, Казенную палату в Ферапонтове — в сентябре 2019 года, духовное училище в Кириллове — в 2021 году. При этом монастыри отзывают заявку о передаче им стен Ивановского монастыря и Братских келий в Кириллове и церкви Мартиниана в Ферапонтове.

«На мой взгляд, у нас нормальные отношения и с тем, и с другим монастырем [в Кириллове и в Ферапонтове]. Буквально вчера мы обсуждали с игуменом Ферапонтова монастыря, какие ещё иконы можно поставить в иконостасе надвратных церквей Богоявления и Ферапонта. Надвратные церкви работают, как и ранее, богослужения могут совершаться круглый год. Все по-прежнему и в церкви Мартиниана — богослужения проводятся в тёплое время года, в праздничные и воскресные дни. Вчера же я обсуждал с игуменом Кирилло-Белозерского монастыря, какие иконы включить в иконостас церкви Архангела Гавриила, чтобы это было удобно при богослужениях», — рассказал руководитель музея.





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19 июня 2019 года в Главном следственном управлении Следственного комитета России состоялся допрос и арест православного бизнесмена, главы совета директоров компании «Вашъ финансовый попечитель» и «Рузское молоко» Василия Бойко-Великого по делу о растрате средств ростовского банка «Кредит экспресс».

Помимо Бойко-Великого была задержана председательница правления кредитного учреждения Алла Кабанова.

Василий Бойко-Великий широко известен не только как предприниматель, но и как благотворитель, который неоднократно выступал с общественными инициативами и в поддержку властей.

С церковной точки зрения, бизнесмен находится вне лона Русской Православной Церкви, поскольку его духовником является извергнутый из сана священник. Тем не менее, сам он считает себя церковным человеком и чадом Русской Церкви.

Вызов на допрос для Василия Бойко-Великого оказался полной неожиданностью — до сих пор его на допросы по делу о растрате 17 млн рублей из средств лишившегося в 2018 году лицензии банка «Кредит экспресс», где господин Бойко-Великий являлся членом совета директоров, ни разу не вызывали.

Допрос в среду в здании Главного следственного управления СКР в Техническом переулке продолжался до позднего вечера. В итоге бизнесмену предъявили обвинение по статье 160 УК РФ (растрата). В структурах предпринимателя были проведены обыски.

В окружении Бойко-Великого газете «Коммерсант» заявили, что к финансовым операциям ростовского банка он отношения не имел. Что касается кредитов, которые банк выдавал компаниям бизнесмена, то все они были краткосрочными, предоставлялись под высокий процент — 21−22% годовых — и исправно обслуживались.

Вне зависимости от того, что предприниматель был арестован и помещён в СИЗО до 19 августа его компании будут работать в обычном режиме. «Возможные претензии к Василию Вадимовичу могут носить только заказной характер», — сказал собеседник «Ъ».

Отметим, что это далеко не первый случай, когда преследованию правоохранительных органов подвергается православный предприниматель. Ранее такую судьбу испытали на себе банкир и благотворитель Сергей Пугачёв, а также православные олигархи братья Ананьевы. Все они успели уехать из страны и поэтому не оказались в СИЗО.

Впрочем, нельзя сказать, что преследование православных благотворителей — это какая-то особая тенденция. Сообщениями об арестах высокопоставленных чиновников и бизнесменов в последние годы пестрят практически все СМИ. Поэтому никаких особых выводов по этому поводу сделать невозможно.

Единственно, что бросается в глаза, так это то, что «коррупционеров» в России, по сводкам МВД, оказывается так много, что честных людей как будто и нет вовсе. И если уже и православные бизнесмены, которые бескорыстно и добровольно жертвуют миллионы своих средств на благотворительность, оказываются преступниками, то хотелось бы знать, кто же тогда в России не преступник.

В данном случае как-то само собой в памяти вспоминается известные фразы советских времён: «то, что у вас пока нет судимости, это не ваша заслуга, а наша недоработка» и «был бы человек, а статья на него найдётся».

Русская линия