В Церкви заявили, что аборты и нежелание российских женщин «плодить нищету» превратили Россию в страну маменькиных сынков. Патриарх Кирилл встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым. Кирилло-Белозерскому монастырю вернули мощи святых. В ПСТГУ открылась фотовыставка о жизни священника в малых городах

Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов заявил на этой неделе, что «настоящие мужики» в России остались только в спецназе, чем вызвал волну критики в российских СМИ, однако не стал отказываться от своих слов, сказанных во время общения с сотрудниками МЧС.

В эфире радио «Говорит Москва» отец Димитрий пояснил, что к такой ситуации приводят массовые аборты и нежелание большинства российских женщин рожать детей.

«У нас большинство семей — однодетные. А настоящие мужчины растут только в конкурентной борьбе. Чтобы полноценные были мужчины в стране, должно быть пять детей. Минимум. Это национальная трагедия, что наши женщины не хотят рожать. Исправлять нужно сознание наших женщин, которым внушил какой-то враг, что не надо нищету разводить, а надо делать аборты. И вот они прекрасно убивают Суворовых, Кутузовых, Гагариных. Остаётся, что остаётся», — заявил священник.

«А спецназ воспитывает определённые качества. Там всё время борьба, соревнования. И они навёрстывают. А так обычно мужчины очень слабые, они бросают своих жён, детей, они не способны на такие трудности. У нас они вялые. Как выпил — и уснул. Они устают, они маменькины сынки. Страна маменькиных сынков. Они не способны учиться», — отметил отец Димитрий.

Глава Патриаршей комиссии посетовал, что в армии также сейчас ощущается нехватка «настоящих мужчин», поэтому власти вынуждены прибегать к особым мерам. «В армии вот сейчас Владимир Владимирович сказал, будем профессионалов брать. Потому что эти юноши не способны. Есть, конечно, отдельные звёздочки, которые горят на тёмном небосклоне, но, как правило, генетика тут не справляется. Нужно воспитание, причём семейное. А семья у нас разрушена. У половины парней отцов нет. Ну какие будут они мужчины? Вот такие и есть. Называются додики».





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12 апреля 2019 года в рабочей Патриаршей резиденции в Чистом переулке в Москве состоялась встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым.

Предстоятель Русской Православной Церкви отметил высокий уровень взаимодействия между Отделом внешних церковных связей Московской Патриархии и Министерством иностранных дел. «Сегодня Церковь достаточно активно присутствует в сфере международных отношений, — сказал Святейший Владыка. — Для нас очень полезно знать Вашу точку зрения по тем проблемам, которые нас беспокоят. Поэтому благодарю Вас за эту возможность встретиться с Вами и поговорить на те темы, которые действительно представляют общий интерес».

Сергей Лавров поблагодарил Святейшего Патриарха Кирилла за приглашение и подчеркнул важность взаимодействия Церкви и МИД России, особенно в настоящее время, «когда Православие — не только Русская Православная Церковь, но мировое Православие в целом — подвергается нападкам».

«Грубейшее вмешательство западных государств, наших украинских соседей в дела Церкви стало уже серьёзной угрозой для стабильности в самых разных регионах мира, и наше взаимодействие по продвижению идеалов добра, справедливости, мира имеет огромное значение на нынешнем этапе», — отметил министр.

Сергей Лавров перечислил основные направления деятельности, в которых развивается тесное сотрудничество с Церковью: «У нас есть совместная рабочая группа Министерства иностранных дел и Московской Патриархии; ее участники регулярно встречаются, обмениваются оценками по различным ситуациям в тех или иных регионах мира, где есть православные, где есть христиане. В том числе обсуждаются проблемы православных на Украине, прихожан Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, проблемы христиан — не только православных — на Ближнем Востоке».

«В целом ряде других регионов мира наше взаимодействие способствует удовлетворению законных интересов и нужд огромного количества наших соотечественников и людей, которые исповедуют православные ценности», — добавил министр иностранных дел России.

Святейший Патриарх Кирилл и глава внешнеполитического ведомства обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества Русской Православной Церкви и МИД России.





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Фонды Кирилло-Белозерского музея-заповедника до сих пор хранят более 80 тысяч реликвий, многие из которых по праву принадлежат Церкви. 10 апреля 2019 года музей-заповедник вернул Кирилло-Белозерскому мужскому епархиальному монастырю мощевик со святыми мощами. Официально святыня передана временно, но есть надежда, что она останется в обители надолго.

В мощевике частички святого апостола Петра, апостола Андрея Первозванного, святого Лазаря, преподобных Германа Соловецкого, Логина Аренского и многих других подвижников.

«Ковчег с мощами святых, датированный 1827 годом, мы передали во временное пользование действующему монастырю. Это предмет, который должен находиться в православном храме и быть доступным для верующих», — объяснил своё решение генеральный директор Кирилло-Белозерского музея-заповедника Михаил Шаромазов.

Вопрос о передаче святыни монастырю стоял на повестке дня несколько лет. В Кирилло-Белозерском музее-заповеднике мощевик появился в 1931 году, когда его отобрали у верующих безбожные советские власти.

До недавнего времени мощи выставлялись напоказ в экспозиции Архимандричьих келий. Однако, по настоятельной просьбе наместника Кирилло-Белозерского мужского епархиального монастыря игумена Анастасия гендиректор Кирилло-Белозерского музея-заповедника Михаил Шаромазов с согласия Минкульта РФ передал святыню обители. Теперь поклониться мощам святых можно будет в действующем храме преподобного Кирилла Белозерского.

«Ковчег с мощами святых передан монастырю на пять лет, — уточняет заместитель генерального директора музея-заповедника по хранению. — Серебряный оклад остался на хранении в музее. Это драгоценный металл и мы не имеем возможности передать его вместе с ковчегом».

Наместник Кирилло-Белозерского мужского епархиального монастыря реликвию принял с радостью и пояснил, что несколько дней мощи святых будут находиться в специальном хранилище, и в храме появятся, как только будет готов новый оклад для ковчега с мощами.





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16 апреля в Москве в Историко-культурном и просветительском центре ПСТГУ «Соборная палата» открылась выставка «Жизнь жительствует. Священник в малых городах». На фотовыставке представлено около 70 работ фотографа Сергея Пронина и исследовательские материалы учёных, сотрудников Лаборатории «Социология религии» ПСТГУ.

Фотовыставка включает три тематические зоны, посвящённые разным аспектам служения священнослужителей в малых городах: «Партнерский приход», «Жизнь не для себя», «Священник везде». Цель выставки — обратить внимание общества на роль священника в организации жизни малого города.

«На фоне общей подавленности, оттока населения, неустроенности жизни в российской глубинке, священник оказывается тем человеком, который может собрать вокруг себя конструктивные силы посёлка, вдохнуть в него новую жизнь, как духовную, так и общественную. По долгу своего служения священник оказывается везде: в школах, больницах, на официальных мероприятиях, в домах своих прихожан. Проживая свою жизнь не для себя, а для других, он оживляет всё окружающее», — подчеркнула куратор выставки Эльга Канаева.

По её словам, исследования, проведённые в ПСТГУ, показали, что лучше всего это удается священникам, которые заботятся об устройстве сплочённой общины, поддерживают инициативы прихожан и приветствуют самоорганизацию, а не замыкают все задачи на себе.

На церемонии открытия выступили сотрудники Лаборатории и Православного Свято-Тихоновского богословского института. Проректор ПСТБИ и руководитель Лаборатории протоиерей Николай Емельянов сообщил о направлениях исследований, проводимых в научном центре «Социология религии» и о том, почему эти исследования важны для подготовки будущих священников. Кроме этого, отец Николай рассказал о цивилизационном сдвиге, который совершило христианство, о его последствиях и дальнейшем участии в нём христиан.

С приветственным словом также выступили научный сотрудник Лаборатории Татьяна Крихтова, заведующий Практическим отделом ПСТБИ чтец Кирилл Алексин, священник из малого города Нижегородской области протоиерей Арсений Ерзаулов и автор фотопроекта Сергей Пронин. Фотограф поделился впечатлениями об участии в работе исследователей и рассказал о том, как родилась и трансформировалась идея выставки, как за унылой серостью будней в малом городе ему удалось увидеть действительную жизнь.

Выставка открыта для свободного посещения до 16 мая по предварительной регистрации на сайте: https://pstgu.timepad.ru/event/956 634/. С собой иметь паспорт.

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