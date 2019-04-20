Предстоятели Поместных Православных Церквей Ближнего Востока призвали прекратить захваты православных храмов на Украине. В Русской Церкви считают, что планы Фанара на Украине полностью провалились. Делегация «ПЦУ» вновь посетила Афон. Думенко возглавил бунт против Денисенко

Проблемы, возникшие после предоставления Фанаром автокефалии украинским раскольникам 18 апреля 2019 года в Никосии обсудили Предстоятели Поместных Православных Церквей Ближнего Востока, собравшиеся на Кипре по инициативе Блаженнейшего Архиепископа Кипрского Хризостома.

В частности, Патриархи Александрийский Феодор II, Антиохийский Иоанн, Иерусалимский Феофил III и Архиепископ Кипрский Златоуст II обратили внимание на начавшиеся захваты храмов Украинской Православной Церкви на Украине и призвали все стороны работать над достижением евхаристического единства Православной Церкви и защитить украинских верующих и их храмы от нападений.

«Блаженства и Святейшие Предстоятели в ходе встречи призвали все стороны работать, с одной стороны, для достижения Евхаристического единства, которым живёт Церковь во Христе Иисусе, а с другой, чтобы защищать верующих и святые храмы и монастыри от нападений и от актов насилия, независимо от того, от кого они исходят, и по какой причине или какими мотивами объясняются», — говорится в совместном коммюнике Предстоятелей.

В качестве посредника по урегулированию украинской проблемы Предстоятели Поместных Церквей выдвинули Блаженнейшего Архиепископа Кипрского Хризостома, который и ранее изъявлял готовность стать проводником между Константинопольским и Московским Патриархатами в этом вопросе. В связи с этим в ближайшее время мы можем стать свидетелями определённой дипломатической активности Кипрского Архиепископа.

Помимо украинской проблемы, участники встречи обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, а Патриариа Антиохийский и Иерусалимский Иоанн и Феофил провели переговоры о восстановлении Евхаристического общения между Антиохией и Иерусалимом, которое было разорвано из-за спора о принадлежности Катара. Данные переговоры планируется продолжить.

Блаженства также выразили сожаление по поводу абсолютного безразличия международного сообщества и сильных мира сего к судьбе двух митрополитов Алеппского Павла и Иоанна Ибрагима, указав, что шестая годовщина их похищения совпадает в этом году с началом Великой Отечественной войны.

«Наконец, Предстоятели подчеркнули своё намерение и решимость продолжать подобные собрания и сотрудничество на благо Церкви, отметив, что в Православии могут быть разные взгляды, но Православная Церковь остается единой во главе с Богочеловеком Христом и продолжает свой спасительный путь в мире».





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В Русской Православной Церкви считают, что отказ Предстоятелей Поместных Церквей признать «ПЦУ» свидетельствует о полном провале планов Фанара на Украине. Об этом на этой неделе в эфире программы «Церковь и мир» заявил председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

«Патриарх Варфоломей надеялся на блицкриг, но блицкриг Патриарха Варфоломея провалился — это уже сейчас очевидно», — отметил архипастырь.

«Он, во-первых, надеялся на то, что как только он объявит об „автокефалии Украинской церкви“, епископы из канонической Церкви ринутся туда и составят основное ядро новосозданной росчерком его пера „церковной структуры“ — этого не произошло, — подчеркнул глава ОВЦС. — Во-вторых, у Патриарха Варфоломея были надежды на то, что его беззаконное вторжение в канонические пределы Русской Православной Церкви будет признано другими Поместными Церквами. Однако этого не происходит: ни одна Поместная Церковь не поддержала действия Патриарха Варфоломея, а целый ряд Поместных Церквей открыто выступили с критикой его действий. Значит, этот план тоже провалился».

Патриарх Варфоломей и его сотрудники «на долгие годы, может быть, на десятилетия увязнут в той ситуации, которую они создали для себя и для всего мирового Православия», — предсказал митрополит Иларион.

«Они совершили то, что не признано Поместными Православными Церквами. Будет существовать некая структура, которую только они признают, а Поместные Православные Церкви будут продолжать признавать канонической только ту Украинскую Православную Церковь, которую возглавляет митрополит Онуфрий и которая в действительности является канонической», — отметил владыка Иларион.





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Один из активных участников украинского раскола, «митрополит» УПЦ КП Михаил, который был одним из кандидатов в главы новосозданной «ПЦУ», в сопровождении десяти паломников посетил Святую Гору Афон.

По данным греческого издания «Ромфея», делегация «ПЦУ» посетила здание Священного Кинота и несколько монастырей на Афоне, однако какие обители согласились принять раскольников, не сообщается.

Скорее всего, представители «ПЦУ» не афишировали свою принадлежность, когда посещали афонские монастыри, и поэтому указывать, какие обители их приняли не стали, дабы не получить в ответ опровержение этой информации.

Единственно, что точно известно — это то, что раскольников радушно приняли в монастыре Ксенофонт, где ранее они уже совершали богослужение. «Митрополит» Луцкий Михаил также совершил Божественную литургию в ксенофонтовом монастыре, после чего поблагодарил игумена этого греческого монастыря отца Алексия, присутствовавшего на интронизации митрополита Епифания в Киеве.

Не обошлась эта поездка и без привычной для раскольников демонстрации украинского национализма. «Митрополит» Михаил и паломники, держа в руках украинские флаги, спели на Афоне государственный гимн Украины.

Вместе с тем, в сербском монастыре Хиландар на Святой Горе Афон начали тщательно проверять всех паломников из Украины — как духовенство, так и мирян — чтобы не допустить в обитель представителей «ПЦУ». Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил наместник Троицкого Ионинского монастыря в Киеве архиепископ Обуховский Иона (Черепанов), который сейчас пребывает на Святой Горе Афон.

«Только что покинули прекрасный Хиландар. Игумен монастыря, о. Мефодий, просил кланяться Митрополиту Онуфрию и всем верным чадам нашей Церкви. Раскольников, как „духовенство“, так и мирян, сербы категорически в монастырь не принимают, у всех украинских паломников выясняют, кто у них митрополит. Портаричный (привратник) даже запретил монастырским водителям автобусов везти раскольников с пристани в монастырь», — написал владыка Иона.

Ранее проверку духовенства из Украины ужесточила Иерусалимская Православная Церковь. Эти меры были приняты в связи с рядом провокаций, когда представители «ПЦУ» пытались принять участие в богослужении в Храме Гроба Господня вместе с духовенством Иерусалимского Патриархата.





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В созданной усилиями Фанара «ПЦУ» зреет бунт против «почетного патриарха» Филарета Денисенко, не желающего отпускать бразды правления, что чревато очередным расколом среди объединённых украинских раскольников.

Как сообщило на этой неделе украинское издание «Вести» со ссылкой на свои источники в «ПЦУ», бывший ученик Денисенко Епифаний Думенко попытался силой захватить офис экс-главы «Киевского патриархата», однако сделать ему этого не удалось.

«В ПЦУ сформирована неформальная коалиция, в которую входят Епифаний, Зоря и Симеон Шостацкий. Вот эта коалиция совместно и пытается „сбить“ Филарета», — пишут «Вести».

По данным украинского издания, в ответ Денисенко урезал финансирование Киевской православной богословской академии, которой раньше руководил Думенко и из которой якобы получал деньги.

«Теперь же канал финансирования перекрыт, и единственный источник, из которого глава ПЦУ может получать деньги, — это Андрей Мацола. Также Епифаний без содействия Филарета не имеет поддержки на уровне местной власти. Во время визита во Львов его даже не обеспечили машиной, для Филарета же такие вещи делались на ура».

Ранее негодование неуважительным отношением к Денисенко со стороны некоторых членов Синода высказал «митрополит» Иоасаф Шибаев. Но, как отмечают «Вести», это только начало. В июле должен пройти Поместный Собор «ПЦУ», на котором в устав организации Денисенко хочет внести несколько изменений.

По данным издания, лже-патриарх намерен увеличить до 12 число постоянных членов Синода, благодаря чему в него войдут сторонники Денисенко. Кроме того, между Филаретом и Епифанием закрепят распределение полномочий: «почётный патриарх» будет реально управлять «ПЦУ», а выбранный «предстоятель» станет лишь формальной фигурой для внешних поручений.

Таким образом, «ПЦУ» уже в ближайшее время может расколоться на несколько частей.

Русская линия