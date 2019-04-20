Обзор событий прошедшей недели во внешней политике России, а также политической и экономической жизни в США, Европе и на Ближнем Востоке…

Франция лишилась Собора Парижской Богоматери. Россия готова отдать весь накопившийся долг в € 60 млн Совету Европы. В ЕС окончательно внесли изменения в Газовую директиву. Иерусалимский Патриархат готовится отозвать своего епископа из Катара

Все, кто бывал в последние годы в Париже, неизменно отмечали, что столица Франции существенно изменилась, причём в худшую сторону. Связано это с наплывом мигрантов и нехристианского населения в страну, представители которых заполонили французские улицы.

В своё время российская писательница Елена Чудинова даже написала на эту тему роман-антиутопию «Мечеть Парижской Богоматери», предсказывая, что к 2048 году захватившие во Франции власть мусульманские мигранты превратят величественный христианский собор в мечеть.

Роман есть роман, и все понимали, что данные предсказания — это всего лишь эмоциональный призыв к французам вспомнить о своих христианских корнях. Однако, куда более грозное предзнаменование для христиан всей Европы случилось вчера вечером, когда пожар почти полностью уничтожил Нотр-Дам де Пари.

В результате пожара, который начался на строительных лесах, в соборе Парижской Богоматери обрушилась кровля. Огонь охватил большую часть крыши здания. Из-за пожара обрушился шпиль и часы Нотр-Дама.

Слава Богу, во время пожара никто не погиб. Туристы и прихожане были эвакуированы из собора.

Собор Парижской Богоматери находится в центре Парижа и является христианским символом французской столицы, а также одним из самых известных памятников в Европе. Он возводился по инициативе парижского епископа Мориса де Сюлли в период с 1163 по 1345 годы.

Реставрация готического собора проводилась в XIX веке: была отремонтирована скульптурная часть, повреждённая в Великую французскую революцию, а также был возведен новый шпиль.

Христиане во всём мире восприняли случившийся пожар, как грозное предзнаменование, и призывают усилить свои молитвы, чтобы Господь смилостивился над Францией и всей Европой. Таких грозных знамений западные христиане в последние годы, действительно, не получали.

В связи с постигшим Францию несчастьем Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий направили послания французскому народу со словами утешения и поддержки.





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В Кремле изыскивают возможности побудить Совет Европы отказаться от своих санкций против российской делегации и не доводить ситуацию до критической в вопросе возможного выхода России из организации.

Москва, с одной стороны, хотела бы вернуться в ПАСЕ, а с другой — не хочет терять лицо и не собирается идти на уступки в вопросе прав своей делегации. Единственное, чем готов пожертвовать Кремль, — это деньги. Так Россия готова вернуть СЕ долг в € 60 млн, который набежал за два года невыплат, сообщает газета «Известия» со ссылкой на дипломатический источник, знакомый с ситуацией.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что это произойдёт, когда Парламентская ассамблея устранит угрозу дальнейшей дискриминации национальных делегаций.

«В этом случае Россия будет готова не просто выплатить свой ежегодный взнос, но и восстановить тот долг, который накопился за минувшие два года. Это наша официальная позиция, и я могу её только приветствовать», — сказал «Известиям» сенатор.

В СФ подчеркнули необходимость реформировать Совет Европы таким образом, чтобы у каждой делегации было гарантированное право голоса.

Руководство Совета Европы ранее уже давало понять, что Европа заинтересована в том, чтобы Россия осталась членом этой организации. Поэтому нельзя исключать, что в ответ на заявления российских представителей о готовности внести всю сумму долга, в ПАСЕ также пойдёт на компромисс.





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Совет Евросоюза утвердил на этой неделе изменения к Газовой директиве ЕС. Это позволит распространить европейские нормы на газопровод «Северный поток-2», который строят из России в Германию по дну Балтийского моря. Голосование состоялось во время заседания Совета ЕС в Люксембурге в понедельник, 15 апреля.

Это последний этап принятия изменений к Газовой директивы, которая является частью Третьего энергопакета ЕС. На этой неделе нововведения подпишут во время пленарной сессии Европарламента в Страсбурге. После этого документ опубликуют в Официальном журнале ЕС, и на 20 день после опубликования он вступит в силу.

После этого газопроводы, проложенные в ЕС из третьих стран, будет функционировать по тем же правилам, что и трубопроводы внутри объединения. Наибольшее влияние это окажет на новую «трубу» из России.

Строительство «Северного потока-2» Газовая директива не остановит. Но для того, чтобы новый газопровод позволили ввести в эксплуатацию, ему надо будет отвечать гораздо более жёстким требованиям, чем, например, «Северному потоку-1», который заработал в 2011 году.

Основных требований четыре. Первая из них предполагает, что транспортировкой газа не может заниматься та же компания, которая «голубое топливо» добывает и продаёт. Nord Stream 2 AG этому требованию не соответствует, поэтому если «Газпром» захочет запустить трубопровод, придется создавать отдельного оператора, который был бы независимым от российского монополиста. Эту независимость будет сертифицировать немецкий национальный регулятор (Федеральное агентство по сетям). Однако Еврокомиссия будет следить за соблюдением правил.

Второе требование — доступ третьих компаний к «Северному потоку-2». На практике это, скорее всего, будет означать, что часть его мощностей придётся держать пустыми. Кроме того, конкурентные тарифы на транспортировку газа будет устанавливать немецкий национальный регулятор. Наконец, газопровод должен будет работать прозрачно, в частности, в вопросе безопасности поставок.

Впрочем, немецкий регулятор может сделать из всех этих правил исключение для «Северного потока-2», если он этого, конечно, захочет.





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Украинский вопрос стал поводом для встречи Предстоятелей Православных Церквей на Кипре, но Патриархи Антиохийский и Иерусалимский достигли во время встречи компромисса по вопросу Катара.

Разногласия, которые разделяли два Патриархата и привели между ними к разрыву Евхаристического общения, кажется, были сведены на нет.

По данным греческого издания «Ромфея», Предстоятели после долгого разговора пришли к согласию, и теперь Иерусалимский Патриархат серьёзно рассматривает вопрос о выводе своего архиепископа Макария из Катара.

Другой вопрос, который был рассмотрен, — это изменение его титула, чтобы не было причин для споров по вопросам церковной юрисдикции.

Русская линия