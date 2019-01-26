Патриарх Иерусалимский Феофил III отказался от встречи с Петром Порошенко, но встретился с паломниками УПЦ. Монашествующие Киево-Печерской лавры заявили, что не покинут обитель, даже если её попытаются забрать силой. В Грузинской Православной Церкви заявили о недопустимости давления в вопросе признания «ПЦУ». Денисенко настаивает на сохранении «Киевского патриархата»

Президент Украины Пётр Порошенко, побывавший на минувшей неделе в Израиле, планировал подключиться к давлению на Предстоятеля Иерусалимской Церкви Патриарха Феофила в вопросе признания «ПЦУ» и заранее анонсировал встречу с главой Иерусалимского Патриархата.

Однако, встреча Петра Порошенко с Патриархом Иерусалимским Феофилом неожиданно сорвалась. Как сообщили РИА Новости со ссылкой на источник, близкий украинской делегации, Патриарх Феофил отказался приветствовать главу Украинского государства, сославшись на болезнь.

Встреча была запланирована на 15.00 и, согласно программе, предполагала посещение Храма Гроба Господня в историческом центре Иерусалима. В итоге вместо Патриарха Феофила Петра Порошенко приветствовал патриарший викарий архиепископ Аристарх.

Чтобы смягчить неприятную ситуацию, в которую попал Пётр Порошенко из-за отмены встречи, украинские СМИ распространили информацию о том, что Иерусалимский Патриарх находится в больнице и едва ли не при смерти.

Однако, уже на следующий день в украинских СМИ появилась информация о том, что Патриарх Феофил, отказавшись от встречи с Порошенко, радушно приветствовал у себя паломников канонической Украинской Православной Церкви.

Яснее показать, кого поддерживает Иерусалимский Патриархат на Украине и собирается ли признавать «ПЦУ», Патриарху Феофилу (при соблюдении необходимой в таких делах дипломатии) было бы очень трудно.





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Наместник Свято-Успенской Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел в интервью газете «Сегодня» на минувшей неделе заявил, что монашествующие Киево-Печерской лавры не станут покидать обитель даже, если их силой будут выкидывать на улицу.

Владыка Павел подчеркнул, что руководство «ПЦУ» хотят получить «уже готовую, красивую, отреставрированную Лавру». «Обидно, что сейчас никто не вспоминает, какой Лавра была прежде, когда нам её только отдали в 1988 году. Всё было в руинах, братии спать было негде. Спали на матрасах на полу в корпусе, где протекала крыша, и не было отопления. Еду носили из Покровского монастыря. Не было во что обуться и одеться, храма целого для молитвы не было. И первая служба была на площади Дальних пещер».

Архипастырь рассказал, что первые наместники и монахи своим трудом восстанавливали святыню, и отдавать её раскольникам теперь никто из монашествующих не станет. «Сколько труда вложено братией! За 30 лет мы реконструировали все храмы, корпуса, где братия живёт, наладили швейное производство, трапезные для братии и людей. Благоукрасили не только храмы. У нас только 8 тысяч кустов роз, множество разнообразных цветов на все времена года. «Мы живём Лаврой и вкладываем в неё часть души. Мы сохраняем святыню не для кого-то, а для украинского народа, для себя. А нас пытаются обвинить, запугать и угрозами забрать то, что с таким трудом и огромными усилиями восстанавливалось братией. Что бы кто ни делал — мы отсюда не уйдем!» — сказал наместник.

«Нас несправедливо хотят обвинить в чем-то, забывая, сколько всего лаврской братией, меценатами, верующими сделано. В Трапезном храме не было ни одной большой иконы. Все было трухлявое. А в Тёплом лежали мощи и с ними рядом — крыса. А пещеры! Все было направлено на то, чтобы они разрушались. Я заменил десятки километров труб дренажной системы, сделал водоотводы, чтобы не затопило пещеры, и не было оползней. Мы всё это приводили в порядок, восстанавливали, привозили отовсюду иконы», — напомнил архиерей.

«А сейчас все распереживались, как и что мы храним, — продолжил он. — Да мы это из руин подняли, всё отреставрировали. Никто не вспоминает, что нынешний храм „Всех скорбящих Радость“ был когда-то инфекционной клиникой. Страшное дело — в центре города такое».

«Слава Богу, что ещё в советские времена кому-то пришло в голову спрятать старые кресты храма под тоннами мусора. Когда нам вернули это здание, мы вывозили 100-летний мусор из подвалов и обрели два креста, которые реставрировали. И сегодня они на своих местах. Аннозачатьевский храм — это был театр. На месте храма „Живоносный Источник“ была огромная развалина», — заключил он.

По его словам, сегодня монастырь выживает благодаря меценатам. «Сейчас стало намного меньше средств, но, слава Богу, люди всё равно помогают, — продолжил архиерей. — После того как в обанкротившемся банке пропали все деньги Лавры, у нас возникли элементарные проблемы с оплатой коммунальных услуг. А сумма каждый месяц приходит немалая. Остановилась реконструкция бывшей инфекционной больницы, в которой мы хотели сделать больницу для братии и храм, по этим же причинам».

«Благо, есть хозяйство в селе Вороньков, благодаря которому мы кормим братию и помогаем детдомам и больницам. Лавра многим помогает. И те, кто думает, что от хозяйства мы имеем прибыль, глубоко ошибаются. Оно помогает нам выжить в эти трудные времена, не более», — добавил иерарх.





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Грузинская Православная Церковь не будет спешить в столь серьёзном и неоднозначном вопросе, как признание «ПЦУ», и любое давление на Грузинскую Патриархию со стороны некоторых грузинских политиков и неправительственных организаций по этому поводу является недопустимым. Об этом заявил глава пресс-службы Грузинской Церкви протоиерей Андриа Джагмаидзе.

«Сегодня продолжается усиленное давление на нашу Церковь и священнослужителей под призывом, что якобы тот, кто не поддерживает новую церковную структуру в Украине, имеет пророссийские настроения. Между тем вопрос требует тщательного рассмотрения, так как и в греческой, и в славянских Церквах нет однозначного отношения к нему», — отец Андриа Джагмаидзе.

Он отметил, что вопрос создания «ПЦУ» и предоставления ей со стороны Фанара автокефалии изучается членами Священного Синода Грузинской Православной Церкви, и решение будет принято исключительно на основании церковных канонов. Однако, сейчас уже очевидно, что Грузинская Патриархия вряд ли станет первой Поместной Церковью, которая признает «ПЦУ».





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Украинские средства массовой информации распространили на минувшей неделе аудиозапись разговора лже-патриарха Филарета Денисенко со своими подчинёнными, в ходе которого он открыто заявляет, что он не станет распускать «Киевский патриархат» и менять его название на «Православную церковь Украины».

В ходе беседы, утечка которой произошла со стороны представителей УПЦ КП, Денисенко утверждает, что Фанар дал Томос не «ПЦУ», а именно «Киевскому патриархату», поскольку у него больше всего приходов.

«Так называемые богословы начали говорить, что новая Церковь создана. Какая новая Церковь? Церковь не новая, а Церковь, которая существует больше 25 лет. И если бы не было этой Церкви „Киевского патриархата“, то кому Томос давать — этим двум московским архиереям без приходов? Или Автокефальной церкви, в которой 500 приходов? Ясно, что дали Томос „Киевскому патриархату“. Потому, это не новая Церковь. Потому от этой терминологии, что это новая Церковь, нужно отказываться и её не употреблять», — заявил лже-патриарх.

Обращаясь к главе Издательского управления УПЦ КП Филарет дал следующие указания: «Искоренить это название — Православная Церковь Украины — это не наше название. Мы являемся Украинской Православной Церковью. Как и другие: Болгарская Православная Церковь, Русская Православная Церковь, Сербская и т. д. „Православная Церковь в Украине“ — означает, что это не господствующая Церковь, а лишь одна из Церквей в Украине. А мы — господствующая Церковь в Украине».

Также Филарет обратился к Михаилу Омельяну, куратору официального сайта УПЦ КП, чтобы информация о новой Церкви была подана соответствующим образом: «Отец Михаил, вы там занимаетесь, пишите в Интернете. Так вот, чтобы в наших источниках информации не было этой ПЦУ. УПЦ, а не ПЦУ».

Всё это означает, что Денисенко не отходит от дел и продолжает жёстко руководить своими подчинёнными в «Киевском патриархате». Однако, судя по тому, что на сей раз произошла утечка этого частного разговора, среди раскольников далеко не все довольны тем, что лже-патриарх Филарет не хочет уходить на покой и стремится ликвидировать «ПЦУ».

Русская линия