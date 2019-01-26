Обзор событий прошедшей недели во внешней политике России, а также политической и экономической жизни в США, Европе и на Ближнем Востоке…

Переговоры Путина и Абэ по Курилам к прорыву не привели. Меркель и Макрон заключили военный союз Франции и Германии. Состоялась первая встреча представителей России, Украины и ЕС по новому договору о транзите российского газа. На Афоне растёт недовольство действиями Патриарха Варфоломея. Совет Русского Экзархата в Западной Европе заявил о незаконных действиях Фанара против своих священников

На минувшей неделе президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ в течение трёх часов обсуждали вопрос заключения между Россией и Японией мирного договора и судьбу Курильских островов, однако к общему знаменателю так прийти и не смогли.

Владимир Путин по итогам переговоров обратил внимание, что условия заключения мирного договора должны устраивать и быть одобрены народами двух стран. «Впереди кропотливая работа по выходу на взаимоприемлемые решения, условия договора должны быть приняты народами наших стран», — заявил глава России.

Сама по себе эта фраза говорит о многом. Это означает, что никаких реальных договорённостей между Москвой и Токио пока нет, а речь идёт о долгих переговорах, только и всего.

Стоит также обратить внимание, что 11 января в МИД России заявили, что для заключения мирного договора между странами необходимо признание Токио итогов Второй мировой войны в полном объёме, то есть и принадлежность России Курил.

В то же время в СМИ появилась информация, что власти Японии готовы пойти на сделку при условии передачи под контроль Токио двух из четырёх островов — Шикотан и Хабомаи, как того предусматривали прежние договорённости между Японией и СССР.

В отсутствии реального продвижения по территориальному вопросу, Путин и Абэ решили посвятить больше времени экономическому сотрудничеству двух стран, развитие которых могло бы смягчить российско-японские отношения и привести к возможному компромиссу по мирному договору.

В этом свете генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга дал положительную оценку завершившимся в Москве переговорам.

Он напомнил, что первые лица государства распорядились продвигать диалог о мирном договоре на уровне министров иностранных дел и спецпосланников, а также провели откровенную дискуссию о перспективах двустороннего сотрудничества в различных отраслях.

«В целом это прекрасный старт японско-российских отношений в 2019 году», — сказал Суга на пресс-конференции в Токио. Он также отметил, что основа основ — упорное ведение переговоров и «это не такая простая задача, чтобы сразу получить результат».





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Непредсказуемое и предельно жёсткое поведение президента США Дональда Трампа по отношению к своим союзникам в Европе заставляет власти Германии и Франции думать не только о своём экономическом благосостоянии, но и о военной безопасности на тот случай, если у них в НАТО возникнут какие-то разногласия с американцами, и те начнут диктовать Берлину и Парижу условия, которые они сочтут неприемлемыми.

Через 56 лет после подписания Елисейского договора — первого договора о дружбе между Германией и Францией — канцлерин ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон во вторник, 22 января, в Ахене скрепили подписями новый договор о расширении двустороннего сотрудничества, большая часть которого посвящена военной взаимопомощи и политическим вопросам, сообщает «Немецкая волна».

Франция и Германия согласовали углубление сотрудничества почти в 15 сферах, при этом к реализации согласованной программы планируется приступить незамедлительно. В документе отмечается, что для Франции и Германии настало время «вывести двусторонние отношения на новый уровень и подготовиться к вызовам, стоящим перед двумя государствами и Европой в XXI веке».

Что это за вызовы не сообщается. Однако, в договоре заявляется, что стороны выражают твёрдую приверженность «международному миропорядку, зиждущемуся на соблюдении правил и многополярности, в центре которого находится ООН». Само по себе это утверждение очень напоминает то, на чём все последние годы настаивала Москва — мир больше не является однополярным, и США не могут быть в нём единственным мировым гегемоном.

Что касается военной составляющей, то в случае вооруженной агрессии ФРГ и Франция обязуются оказывать друг другу любую возможную помощь и поддержку, включая военную. Для координации действий в сфере безопасности создается Германо-французский совет обороны и безопасности, который будет регулярно проводить встречи на высшем уровне.

В рамках Ахенского договора Франция и ФРГ обязуются расширять сотрудничество в сфере европейской и внутренней политики, в том числе для борьбы с терроризмом и организованной преступностью. Приоритетом совместной дипломатии объявлена борьба за приём Германии в Совет Безопасности ООН в качестве полноправного члена. Запланировано также углубление сотрудничества в сферах экономики, образования, охраны природы, социального обеспечения и ряде других.





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Профессор Инсбрукского университета Герхард Манготт в интервью «Немецкой волне» рассказал об условиях, которые пытаются добиться от России Евросоюз и Украина в вопросе заключения нового транзитного соглашения на прокачку российского газа через украинскую территорию, однако выразил скепсис по поводу того, что им удастся подписать такой договор с Москвой.

Трехсторонние переговоры между ЕС, Украиной и Россией о новом контракте на транзит газа из РФ через Украину прошли в Брюсселе в начале недели, но конкретных результатов не принесли. Нынешний контракт между «Газпромом» и «Нафтогазом» истекает в конце 2019 года и с каждым днём ситуация становится всё более напряжённая.

«Ожидания сторон по вопросу нового договора сильно расходятся. Это касается и его продолжительности — Марош Шефчович настаивает, как минимум, на 10-летнем соглашении. <…>Евросоюз хотел бы, чтобы Россия прокачивала через Украину минимум 60 миллиардов кубометров газа в год. Москва ни в коем случае не согласится на это, поскольку когда „Северный поток-2“ достроят, „Газпрому“ без сомнений больше не нужны будут такие объемы в украинской газотранспортной системе», — отметил эксперт.

Третьей причиной больших различий в ожиданиях сторон, по мнению Манготта, является то, что «Киев и Брюссель хотят заключить этот договор в соответствии с правилами ЕС, в то время как Россия хотела бы разрабатывать новый контракт на основе двусторонних договоренностей с Украиной».

Немецкий эксперт отметил, что время играет на Россию, и потому в Кремле настроены на длительные и изнурительные переговоры. «Очевидно, Россия тянет время. Следующий раунд переговоров назначен лишь на май. То есть мы всё больше приближаемся к 31 декабря 2019 года — дате истечения текущего договора. Москва определённо хочет дождаться мартовских выборов президента в Украине и посмотреть, как тогда будет выглядеть внешнеполитическая позиция Киева. Россия и дальше продолжит затягивать переговоры, чтобы увеличить давление на ЕС и Украину, дабы они пошли на компромиссы», — заявил Герхард Манготт.

«Я исхожу из того, что Москва не примет объём транзита через Украину более чем в 15−20 миллиардов кубометров в год, что не дотягивает даже до трети того, чего добивается Еврокомиссия. Думаю, пока ЕС и Украина не смягчат свою позицию, нового договора не будет», — заключил профессор.





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Греческое агентство церковных новостей «Ромфея» сообщило несколько дней назад, что Святую Гору Афон на Крещение Господне неожиданно посетил митрополит Галльский Эммануил, который совершил богослужение в монастыре Пантократор. С чем был связан данный визит, не сообщается, однако, судя по опубликованным фото, владыку встретили весьма прохладно. Несмотря на двунадесятый праздник ни одной улыбки на лице у присутствующих в монастыре нет, а лицо самого владыки Эммануила очень напряжённое.

Характерно, что греческое агентство не стало развивать тему этого визита и не сообщило даже, когда митрополит Эммануил покинул Святую Гору и посетил ли он ещё какие-то монастыри.

Тем временем, в российских СМИ появилась информация о том, что на Афоне растёт недовольство действиями Фанара. Это во много связано с тем, что на Украине в настоящее время верующих УПЦ гонят и силой пытаются отбирать у них храмы, информация о чём постоянно приходит на Афон от украинских верующих. Не прибавляет Фанару авторитета и агрессивные заявления Денисенко.

Митрополит Галльский Эммануил и лже-патриарх Денисенко"Афонские монахи — в личных разговорах, во всяком случае — крайне негативно к этому относятся (к автокефалии «ПЦУ»). Но официального решения по этому поводу ещё не было", — сообщил РИА Новости со ссылкой на свои источники на Святой Горе.

Отвечая на вопрос о том, когда пройдет заседание Священного Кинота по данному вопросу, собеседник агентства отметил, что «в ближайшее время, наверное, будет собрание, но пока дата неизвестна». При этом он не исключил, что заседание состоится уже в январе-феврале.

В то же время источник признал, что «есть, конечно, и монастыри, которые поддерживают действия Константинопольского патриархата». На просьбу уточнить, может ли произойти разделение на Афоне по вопросу о поддержке Константинополя, он заметил, что «вполне вероятно, что оно будет».

При этом собеседник предположил, что Афон сейчас вряд ли выйдет из подчинения Константинопольскому Патриархату после его действий по признанию раскольников на Украине и даровании им «автокефалии». «Возможно, просто не подпишутся под этим решением, осудят это решение Константинополя», — отметил он.





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После одностороннего и весьма неожиданного решения Синода Константинопольского Патриархата отозвать Томос об автономии Русского Экзархата и включить его храмы в епархии Константинопольского Патриархата в Европе фанарские архиереи начали рассылать письма в адрес духовенства Экзархата с требованием перейти в их подчинение и передать им все документы на церковные строения.

В связи с этим Совет Русского Экзархата в Западной Европе, который ранее отказался подчиниться решению Синода и решил созвать для обсуждения возникшей ситуации Генеральную ассамблею, вынужден был выступить на минувшей неделе с очередным заявлением, в котором назвал действия представителей Фанара незаконными и противоречащими церковной традиции.

«Вмешательство во внутреннюю жизнь нашей Архиепископии со стороны внешних епископов, пусть одного и того же Патриархата, незаконно как с точки зрения канонического, так и гражданского права: Высокопреосвященный Архиепископ Иоанн является единственным законным правящим епископом православных приходов русской традиции в Западной Европе. 28 марта 2016 года он был законно избран на Чрезвычайном Общем Собрании Архиепископии, т. е. полнотой духовенства и представителями от мирян, присланных приходами Архиепископии. 22 апреля 2016 года Священный Синод Вселенского Патриархата утвердил его избрание. С того момента Архиепископ Иоанн вступил в должность на бессрочной основе. Так как он до сих пор не отказывался от должности и не подавал прошения на покой, он остаётся по самому определению епископского звания центром соборности епархии и председателем „Епархиального объединения“, которое по законам Франции является юридическим лицом, обеспечивающим общность приходов и общин Архиепископии», — говорится в заявлении Совета.

В Русском экзархате указали, что устав Архиепископии «известен Патриархии и был последовательно одобрен Священным Синодом с 1931 года». Согласно этому документу: «Архиепископ осуществляет свои функции пожизненно. Однако он может отказаться от руководства Архиепископии после консультации с Советом епископов и Советом Архиепископии. С другой стороны, он не может быть отстранён от должности до решения компетентного высшего церковного суда, а именно Патриаршего Священного Синода».

«Эти положения не допускают какого-либо другого толкования вещей: наше епархиальное духовенство должно продолжать литургическое поминовение правящего епископа в прежнем порядке и остаётся так же, как приходы и монастыри, в непосредственной юрисдикции Преосвященнейшего архиепископа Иоанна. Всё делопроизводство Архиепископии продолжает обновляться и по юридически обязательным причинам не может быть передано внешнему учреждению», — отметил в Совете.

Что касается решения Синода Константинопольского Патриархата, то в Русском экзархате заявили, что оно «содержит положения как одностороннего характера (отмена томоса 1999 года), так и двустороннего или даже трехстороннего характера (приглашение объединить приходы Архиепископии с греческими митрополиями при том, что неизвестно, были ли проведены с ними консультации по этому вопросу)». «То, что представляет многосторонний характер, обязательно должно быть предметом обсуждения заинтересованными коллективными (приходскими) и отдельными (духовными) субъектами. Никто не может предвосхитить экклезиологически основополжный акт рецепции решения, вынесенного внешней инстанцией», — говорится в заявлении Совета.

«Для роспуска Архиепископии, основанной в 1921 году (то есть ещё до приёма в Константинопольский Патриархат), компетентно только Общее собрание. Оно созвано по всем правилам на 23 февраля текущего года и на повестке дня стоит один вопрос: обсуждение решения Патриархии», — заявили в Русском экзархате.

«Наша Архиепископия находится сегодня де-юре в том положении, в котором она обреталась до принятия во Вселенский Патриархат. Де-факто, однако, мы бы не хотели, чтобы этот длительный и плодотворный период закончился без непосредственной человеческой встречи между представителями нашей Архиепископии и властями Патриархата. <…> Если Вселенский Патриархат закроет дверь для любой возможности пребывания Архиепископии в его составе, Общее Собрание примет соответствующее решение. Однако ни греческие митрополиты Западной Европы, ни Совет архиепископии, ни даже сам Архиепископ не могут заменить Церковное Собрание, которое согласно правилам созвано на 23 февраля», — говорится в сообщении.

Русская линия