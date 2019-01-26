Святейший Патриарх Кирилл вновь призвал вывести аборты из системы ОМС. По данным Росстата, Россия продолжает вымирать. Казаки отметили 100-летие преступного указа о расказачивании. Власти Санкт-Петербурга намерены следовать закону в вопросе возвращения верующим Исаакиевского собора. В России решили не отменять для селян льготы на электричество

24 января 2019 года в Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя в Москве состоялась встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с преподавателями и студентами медицинских и фармацевтических вузов России. Предстоятель Русской Православной Церкви обратился к собравшимся со словом, в котором подверг резкой критике существующую практику государственного финансирования абортов и призвал медиков помочь изменить эту ситуацию.

Его Святейшество, в частности, заявил:

«Я бы хотел также затронуть тему, которая сегодня волнует многих людей в нашей стране. Это проблема абортов. Несколько слов о позиции Церкви, которую часто сводят к тому, что мы просто «против». Церковь, конечно, не просто «против», Церковь на самом деле «за». За что? За жизнь! Церковь за то, чтобы человек, жизнь которого уже началась в материнской утробе, увидел этот мир. Христианин не может относиться к абортам иначе — он однозначно рассматривает их как убийство.

Но Церковь беспокоится не только о неродившемся малыше, но и о его матери. Даже неверующий гинеколог скажет, что аборт часто наносит непоправимый вред здоровью женщины. Бывают случаи, когда аборт, вызывающий у организма женщины сильный стресс, является одновременно толчком, стимулирующим развитие уже имеющейся у нее болезни. Аборт нередко приводит к развитию бесплодия, последующим серьезным проблемам в течениибудущей беременности. Вы, конечно, знаете все это лучше меня, поэтому я не буду много говорить. Но это никак не безобидная манипуляция.

А ведь есть и нравственные последствия аборта. Нет ни одной женщины, которая бы совершила убийство ребенка во чреве и не переживала бы это событие как тяжелейший момент своей жизни. Аборт, независимо от того, как к нему относятся, совершается он по медицинским показаниям или нет, всегда сказывается на внутреннем и внешнем состоянии женщины. Эмоциональные и психические нарушения, чувство стыда и угрызений совести, тоски, безнадежности — все это часто вызвано тем, что женщина, даже убежденная в правильности своего решения об аборте, осознает себя виновницей гибели ребенка.

Но аборт разрушительно сказывается не только на женщине, его совершающей, но и на тех, кто помогает ей сделать это. Совершение аборта противно самой природе врачебного служения. Т от, кто давал клятву сохранять и беречь человеческую жизнь, не должен отнимать ее. Тот, кто в одном случае помогает человеку появиться на свет, в другом оказывается палачом, уничтожающим дитя в утробе матери и пролагающим дорогу многим заболеваниям, нередко даже смертельным. Такие врачи нарушают фундаментальный медицинский принцип «не навреди», неизменные нравственные законы.

Слава Богу, сегодня в России наблюдается динамика снижения количества абортов. Если в 2010 году общее число абортов превышало 1 млн, то в 2017 году, по данным Минздрава, их количество снизилось до 627 тысяч. Но все равно это ужасающая цифра. Фактически за прошедший год было уничтожено население нескольких городов регионального значения. Вот мы говорим, что в России не хватает населения. Огромная страна — Сибирь, Дальний Восток, — а население России — как одной провинции Китая. Колоссальные территории, богатства несметные — как все это освоить? Как разработать для блага нашего народа? Многое упирается в демографическую проблему — нет людей для заселения всех этих просторов. Вы знаете, что существует специальная программа заселения Дальнего Востока, но что-то не очень заметно, чтобы Дальний Восток энергично заселялся. А ведь можно было бы без особых материнских капиталов и каких-то преференций с легкостью увеличить количество жителей России — если мы сократим количество абортов. 627 тысяч — это официальная цифра, а мы знаем, что реальная может быть в два раза больше. Значит, если бы аборты прекратились, то у нас за десять лет был бы прирост 12 миллионов населения.

<…>Несколько слов я бы хотел сказать и о предложении вывести аборты по желанию женщины из системы обязательного медицинского страхования. Многие из вас уже слышали это моё предложение. Ещё раз хотел бы отметить: факт нахождения абортов в системе ОМС означает, что, простите, убийство детей воспринимается как обычная медицинская услуга, сопоставимая с любой другой лечебной процедурой, к тому же общедоступная и финансируемая из госбюджета. Но это не медицинская услуга. В результате этой услуги здоровье женщины не поправляется. Это не излечение болезни, это нечто совсем другое.

Мы убеждены, что люди, несогласные с абортами, каких очень много, не должны своими налоговыми отчислениями участвовать в финансировании этой нравственно порочной процедуры. Поэтому вывод абортов из ОМС должен стать значимым сигналом для всего общества. Знаю, есть оппозиция этому мнению, — ну, в жизни никогда не бывает, чтобы все единогласно всё поддерживали. Так бывало у нас в Советском Союзе, но мы знаем, что за этим единогласием реального единства никогда не было. Кто-то «за», кто-то «против», но я очень надеюсь, что эта позиция будет всё-таки положительно восприниматься большинством нашего народа.

Считаю, что важно на законодательном уровне закрепить защиту жизни нерожденных детей, иначе возникает вопрос о будущем нашего государства. Если мы хотим благополучия и процветания нашей страны, то все мы призваны объединить усилия в нашем общем деле по спасению детских жизней.

На этом я заканчиваю. Понимаю, что тема рождения детей, тема абортов не исчерпывает жизненной повестки дня, но я считаю аборты болезнью нашего общества. Вы как медики будете соприкасаться со всеми этими проблемами, поэтому я счел возможным познакомить вас со своими мыслями".





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СМИ кратко и без особого желания сообщили на этой неделе о том, что данные Росстата, впервые за 10 лет показали, что Россия продолжает вымирать, и за год численность российского населения уменьшилась на 86,7 тысяч человек.

По данным ведомства, население России на 1 января 2019 года составляло 146 млн 793,7 тысяч человек. На 1 января 2018 года численность населения в РФ равнялась 146 млн 880,4 тыс. человек. Таким образом, из данных Росстата следует, что население в РФ за 2018 год сократилось на 86,7 тыс. человек. В 2017 году население РФ выросло на 76,1 тыс. человек.

Последний раз население в РФ сокращалось в 2008 году, а после него девять лет подряд росло, отмечает Интерфакс. Однако, в реальности ситуация гораздо более плачевная, чем представляют средства массовой информации и российские чиновники.

Если привести статистику по регионам, то окажется, что русские регионы, где проживает в основном государствообразующий народ, стремительно продолжали вымирать все последние годы, а прирост населения России наблюдался только за счёт бума рождаемости на исламском Кавказе.

9 лет кавказские регионы покрывали вымирание русских регионов, но в 2018 году им этого сделать не удалось. Причина этого не в том, что в Чечне и Дагестане стали меньше рожать, а в том, что в центральной России разрыв между родившимися и умершими существенно увеличился.

Так, согласно данным Росстата за январь — ноябрь 2018 года, в Центральном федеральном округе убыль населения составила -103 тысячи 705 человек, в Северо-Западном федеральном округе -27 тысяч 51 человек, в Южном федеральном округе -34 тысяч 267 человек, в Приволжском -70 тысяч 277 человек, в Сибирском -22 тысячи 502 человек, в Дальневосточном -93 человека.

При этом в Северо-Кавказском федеральном округе прирост населения был в +63 тысячи 147 человек. В Уральском федеральном округе эта цифра оказалась в десятки раз ниже + 1 тысяча 661 человек.





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24 января 2018 года, в 100-летнюю годовщину издания преступного указа большевиков о расказачивании, на Дону, в Екатеринбурге и других городах России поминали казаков, которые были убиты в результате массового истребления казачества советской властью.

В Тацинской станице Всевеликого войска Донского в храме Рождества Пресвятой Богородицы состоялась заупокойная панихида по казакам «живот свой положившим» за Веру и Отечество, а также погибшим в годы массовых репрессий и геноцида казачества. На молебне присутствовали сотрудники сектора ГКУ РО «Казаки Дона» по работе с казачьими обществами Тацинского района, члены казачьих обществ Тацинского юрта, кадеты Тацинского казачьего техникума, казачьи образовательные организации и местные жители. Панихиду отслужил настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы, духовник Тацинского юрта иерей Ростислав Сагинашвили.

Казаки Усть-Белокалитвинского юрта и воспитанники казачьего кадетского корпуса имени М.И. Платова почтили память расстрелянных и замученных предков в храме Святой Троицы в хуторе Дядин. Панихиду отслужил духовный наставник юрта отец Александр Калабухов. По завершении молебна с речью выступил атаман Усть — Белокалитвинского юрта Николай Тимошенко. Он отметил, что сохраняя память о наших предках, мы должны не только молиться, но и сделать всё зависящее, чтобы казаки вновь стали едиными и сильными, способными защитить не только себя, но и всю Россию.

В Сальске кадеты Сальского казачьего кадетского профессионального лицея, совместно с казаками юртового казачьего общества «Сальск» приняли участие в панихиде в память по безвинно убиенным казакам в годы геноцида казачьего народа в храме Святителя Димитрия Ростовского.

Казаки городского казачьего общества муниципального образования «Город Гуково» приняли участие в панихиде по погибшим казакам в годы красного террора. Духовник казачьего общества иерей Олег Бурлаков отслужил панихиду в храме Великомученика и Целителя Пантелеймона. После панихиды состоялась чаепитие, где казаки пообщались с воспитанниками воскресной школы, атаман ГКО МО «Город Гуково» Игорь Безбородых и председатель Совета стариков Владимир Самохвалов рассказали детям о тех страшных днях в истории казачества 1919 года.

Казаки Дубовского юрта приняли участие в панихиде по невинно убиенным казакам. Молебен отслужил духовный наставник казаков Дубовского юрта иерей Алексей Каменцев в храме Владимирской иконы Божией Матери села Дубовского.

В Новошахтинске казаки городского казачьего общества «Новошахтинское» во главе с атаманом Сергеем Мащенко почтили память жертв геноцида российского казачества. Заупокойную литию в храме Донской иконы Божией Матери отслужил благочинный приходов Новошахтинского округа, член епархиального совета Шахтинской епархии, председатель епархиального отдела по взаимоотношению церкви с обществом протоиерей Роман Амплеев. На молебне присутствовали представители ГКУ РО «Казаки Дона» по работе с казачьими обществами города Новошахтинска и представители местной администрации.

В городском казачьем обществе города Каменска-Шатинского прошли поминальные мероприятия, приуроченные к 100-летию геноцида казаков. В этот день у памятника атаману Платову в Каменске-Шахтинском был организован митинг по невинно убиенным казакам. На митинге присутствовали казаки ГКО города Каменска-Шатинского во главе с атаманом Сергеем Куркиным, директор Каменск-Шахтинской казачьей школы № 2 Александр Чеботарёв, представители местной администрации. По окончанию митинга в Свято-Троицком храме состоялась панихида, в память казаков, убиенных в годы расказачивания. Заупокойную литию провел духовный наставник казаков городского казачьего общества города Каменска-Шатинского иерей Олег Выборов.

Казаки городского казачьего общества «Глубокинское» во главе с атаманом Владимиром Статником провели урок памяти для казачат, посвященный геноциду казаков и началу гражданской войны на Дону. Лекция состоялась в Глубокинской казачьей школе № 1. Представители казачьего общества рассказали школьникам о самых важных трагических событиях в истории донского казачества. В рамках урока памяти казаки отметили и тот факт, что гражданская война началась под поселком Глубокий, ныне земли Глубокинского юрта Донецкого округа.

Казаки Митякинского юрта во главе с атаманом Владимиром Лавренко посетили заупокойную литию по безвинно убиенным предкам в храме Святителя Тихона Задонского поселка Тарасовский. Молебен провел настоятель храма иерей Игорь Колистратов. Также поминальная служба состоялась в церкви Рождества Христова станичного казачьего общества «Станица Митякинская». В панихиде приняли участие казаки и атаман казачьего общества Владимир Куприенко.

В Донецком округе в Миллеровском казачьем кадетском профессиональном техникуме проведена заупокойная панихида по безвинно убиенным казакам в годы геноцида, которую провел духовник казаков Миллеровского юрта иеромонах отец Димитрий Яроцкий. В мероприятии приняли участие более ста казаков Миллеровского юрта.

В юртах Восточного округа казаки также помолились о предках, ставших жертвами политики геноцида, развязанного большевиками.

Прошли панихиды и в Екатеринбурге, где казаки Оренбургского войска молились о погибших в Храме на Крови.





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Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в интервью телеканалу «78» изъявил готовность выслушать все обеспокоенности городской общественности по поводу возможного возвращения Исаакиевского собора в пользование Русской Православной Церкви, но призвал горожан приводить реальные аргументы, которые необходимо учесть в этом процессе.

Градоначальник подчеркнул, что в России действует закон о возвращении культовых сооружений традиционным конфессиям, и власти не могут его нарушать, как бы кому этого не хотелось.

«Одни депутаты за то, чтобы передать собор Русской Православной Церкви, другие — против этого. Но у нас с вами есть закон от 30 ноября 2010 года, который предусматривает передачу культовых зданий конфессиям (не только Русской Православной Церкви), если они ранее были в пользовании конфессий. Русская Православная Церковь имеет право подать заявку о передаче любого собора, любого культового сооружения. Закон это позволяет. И даже если исполнительная власть любого региона, в том числе и Санкт-Петербурга, не передаёт, Церковь может подать в суд, и суд будет решать этот вопрос в соответствии с действующим законодательством. Власть не должна нарушать закон», — подчеркнул врио губернатора.

Если же кто-то выступает против такого порядка вещей, то этот вопрос надо решать в Государственной Думе и изменять действующее законодательство, а не переводить тему Исаакия в политическую плоскость. «Всё должно решаться в рамках закона. Это первое. Второе — безусловно, самое главное — надо учитывать мнение горожан», — добавил Александр Беглов.

При этом по убеждению градоначальника, никаких проблем между сосуществованием храма и музея в одном помещении не возникнет. «Собор остался в ведении города, он остаётся и работает. Сегодня есть договоренности между городом, музеем, Русской Православной Церковью о том, чтобы в соборе проходили богослужения. Там нет сегодня каких-то противоречий: Церковь не мешает музею, музей не мешает Церкви», — заявил врио губернатора.





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Анонсированного повышения цен на электричество для селян и жителей, в квартирах которых установлены электрические плиты, пока не будет. На совещании у вице-премьера России Дмитрия Козака российские чиновники решили, что в последнее время и без того приняли слишком много непопулярных мер, ситуация в стране напряжённая и существенное повышение цен на электричество для населения может вызвать социальный взрыв.

23 января 2019 года в правительство рассматривали возможность введения соцнорм потребления электричества. Это привело бы к отмене льготного тарифа для жителей сел и владельцев электроплит уже к 2033 году. Также предлагается дифференциация тарифов для населения — до 300 кВтч в месяц будет оплачиваться по базовому тарифу, свыше 300 кВтч — по повышенному, а более 500 кВтч — уже по экономически обоснованному.

Совсем отказываться от этой идеи чиновники не стали и лишь отложили её на неопределенный срок. Когда настроение у россиян улучшится, и они «забудут» о повышении пенсионного возраста, резком росте цен на бензин и т. п., российское правительство может вернуться к введению соцнорм.

«Вопрос может быть снова рассмотрен только после детального определения финансовых последствий для различных категорий граждан и с учетом результатов мониторинга реальных доходов населения по итогам текущего года», — сообщил журналистам представитель вице-премьера Илья Джус.

Русская линия