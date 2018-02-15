Русская линия
Сводка новостей от 15 февраля 2018

Митрополит Волоколамский Иларион: Вопрос македонского раскола необходимо решать, строго соблюдая каноны
В Отделе внешних церковных связей впервые дали оценку решению Болгарского Патриархата признать Македонскую церковь…

Митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев)Председатель Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион в интервью греческому агентству «Ромфея» впервые дал оценку неканоническим деяниям Священного Синода Болгарской Православной Церкви, который открыто вмешался в дела Орхидской архиепископии Сербской Православной Церкви и заявил о готовности признать македонских раскольников.

Ранее в Русской Православной Церкви предпочитали не комментировать действия болгарского священноначалия. Наиболее активно против этого решения выступили лишь Сербская и Элладская Православные Церкви. Однако, теперь владыка Иларион заявил, что в Московском Патриархате также считают, что проблему македонского раскола необходимо решать, строго соблюдая каноны.

«В Русской Православной Церкви глубокую озабоченность вызывает судьба Православия на земле древнего Охрида, откуда в X веке на Киевскую Русь прибыли миссионеры, приобщившие наших предков к святой православной вере и к сокровищнице славянской письменности и культуры. Очень важно, чтобы православные верующие, живущие на этой земле сегодня и являющиеся наследниками великих правителей былых времен, вернулись к каноническому общению со всем православным миром», — заявил владыка Иларион.

«Мы знаем о том внимании, которое Болгарская Православная Церковь уделяет македонской церковной проблеме. Вместе с тем убеждены, что вопросы македонского церковного урегулирования должны решаться в строго каноническом ключе, что немыслимо без учёта первостепенной роли в этом процессе Сербской Православной Церкви, ибо именно от неё откололась Македонская церковь 50 лет назад», — заключил архипастырь.

Русская линия

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Митрополит Волоколамский Иларион: Вопрос македонского раскола необходимо решать, строго соблюдая каноны
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