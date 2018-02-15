Европейский суд, действительно, отказал в иске трём украинским пенсионерам, однако по формальным причинам, а не по сути вопроса…

Министерство юстиции Украины попало в неприятную историю после того, как замминистра Сергей Петухов заявил о том, что Европейский суд по правам человека якобы признал право Украины не осуществлять социальные выплаты жителям Республик Донбасса. Об этом он написал на своей странице в одной из соцсетей, сообщает УНИАН.

«ЕСПЧ подтвердил, что Украина сделала всё возможное для обеспечения социальными выплатами жителей оккупированного Донбасса», — заявил Петухов. По его словам, из-за продолжающегося конфликта Украина физически не может платить пенсии на территории Республик Донбасса, и «это не является нарушением Конвенции».

«Платить пенсии в оккупированном Донбассе сейчас может только Россия, осуществляя эффективный контроль над этой территорией», — отметил Петухов, добавив, что «об этом мы прочитаем в следующих решениях ЕСПЧ, по которым мы сейчас работаем».

Впрочем, в экспертном сообществе на самой Украине усомнились в заявлении замминистра и указали, что на самом деле ни о какой поддержке позиции украинских властей по невыплате пенсий жителям Донбасса в решении ЕСПЧ не идёт, сообщает «Русская весна».

На это, в частности, указал бывший министр доходов и сборов Украины, лидер партии «Успесная страна» Александр Клименко. «Мы с командой прочли эту бумагу. Из неё следует, что три гражданина о чём-то обратились в Европейский суд. Им действительно отказали. Но по формальным признакам, а не по сути», — поясняет Клименко.

Он подчеркивает, что трём жителям Донбасса отказали, но слов «пенсий», «выплаты», «Донбасс» в приведенной части документа ЕСПЧ нет.

«Суд счёл приемлемым и отказал только потому, что эти три человека использовали не все „внутренние средства правовой защиты“. То есть, видимо, не обратились в украинский суд сначала, а сразу пошли в ЕСПЧ», — пояснил экс-министр.

«Господин Петухов, исходя из чего вы сделали вывод, что Украина имеет право не платить пенсии более 600 тысячам жителей Донбасса? Если ЕСПЧ принял такое решение, то, будьте любезны, опубликуйте его. А пока не дезинформируйте общественность, СМИ и не клевещите на Европейский суд», — призвал он замминистра.

«Украина обязана платить пенсии жителям Донбасса — это единственное решение, актуальное на данную минуту. И ни одна мировая инстанция его не отменяла, как бы сильно чиновникам Порошенко этого ни хотелось», — подытожил Клименко.

Русская линия